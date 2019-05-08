Касымалиева: Отзыв иска Жалила Атамбаева – еще не победа в борьбе с коррупцией

Вице-спикер парламента Аиды Касымалиева призвала депутатов поддержать СМИ в борьбе с коррупцией. По ее словам, парламент должен держать под контролем ситуацию вокруг следствия по делу ошского предпринимателя Жалила Атамбаева.

«Отзыв иска – это еще не победа государства в борьбе против коррупции. Парламент должен изучить ситуацию – сколько налогов было скрыто. Сейчас ведется следствие, но мы должны тщательно проконтролировать ситуацию»,

— сказала Касымалиева на заседании ЖК 8 мая.

Депутат напомнила, как премьер-министр сообщал, что объем теневой экономики составляет 24%. «По оценкам некоторых экспертов, он доходит до 60-70%. 50 млн сомов Жалила Атамбаева тоже входят в теневую экономику и борьбу с коррупцией», — отметила она.

17 апреля «Азаттык» опубликовал расследование регионального корреспондента Ыдырыса Исакова на кыргызском языке «Как устроен теневой бизнес в Оше» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер»), где на примере известного в Оше предпринимателя, полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева рассказал о фактах сокрытия крупных сумм налогов.

После этого Жалил Атамбаев подал в суд на Исакова, требуя 50 млн сомов. Журналисты и представители гражданского общества Кыргызстана направили открытое обращение к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, призывая его защитить Ыдырыса Исакова. Медиасообщество расценило факт подачи со стороны полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева иска в суд на журналиста «Азаттыка» как попытку ограничить свободу слова. В поддержку журналиста Ыдырыса Исакова высказались и депутаты Жогорку Кенеша.

7 мая Жалил Атамбаев отозвал свой иск. В обществе его называют одним из богатейших жителей Ошской области.

«Азаттык»