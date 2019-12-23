Каракольские журналистки подвергаются угрозам со стороны сотрудника ГКНБ

Айгуль Такырбашева и Алена Хоменко, фрилансеры, бывшие сотрудницы телекомпании «Антен ТВ», уже 4 месяца ждут результатов своего заявления на сотрудника спецслужб, который угрожает физической расправой.

Ранее журналистки работали по проекту Интерньюс на тему экстремизма и радикализма среди молодежи. Согласно проектным задачам, необходимо было устанавливать связи с местными органами, в том числе с ГКНБ. Центральный аппарат дал добро на сотрудничество и взаимодействие с областным представительством, поэтому журналистки решили познакомиться с местными сотрудниками и рассказать им о проекте.

«К нам на встречу вышел Нурлан Орозбеков, мы с ним не были ранее знакомы. Мы ему сказали о том, что центральное руководство в курсе. Он нам грубо ответил «Поздравляю!». Мы поняли, что беседы и никакого сотрудничества с ним у нас не получится», — говорят журналистки.

Позже в июне месяце этого года журналисток официально пригласили на конференцию, посвященную экстремизму и терроризму. В начале съемок девушек попросили выйти и прекратить съемку, объясняя это тем, что в зале находятся сотрудники спецслужб. Журналистам пришлось объяснять, кто их позвал и зачем. Там же они столкнулись с Нурбеком Орозбековым. По словам журналисток, он начал вести себя агрессивно. Айгуль Такырбашева спросила у него, не по его ли указке им запретили вести съемку. На что он начал угрожать им: «Эй, ты смотри, чтобы с тобой ничего не случилось…».

«Я занервничала и испугалась, думала он меня ударит. Между нами произошёл конфликт, мне было очень страшно», — вспоминает А.Такырбашева

В этот же день журналистки написали заявление на Н.Орозбекова в областную прокуратуру.

14 августа дело перешло в военную прокуратуру в г. Балыкчи.

«Сейчас сказать что-то мы не можем, через неделю будет результат следствия. Дело будет рассмотрено по всем нормам закона», — сообщил нам следователь военной прокуратуры, рассматривающий данное дело.

На очной ставке Н.Орозбеков все отрицал и обвинял журналистов в клевете.

Н.Орозбеков отказался прокомментировать нам данную ситуацию, сказав лишь, что все это неправда и угроз не было.

Алена Хоменко уверена, что это связано с их журналистcкой работой, ранее они освещали много острых тем (разработка урана, строительство дорог, мусорный полигон), также участвовали в митингах. «ГКНБ выходят на моих родственников, запугивают их и просят, чтобы мы закрыли рот», — сообщила она.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области