IWPR приглашат к сотрудничеству СМИ и журналистов из Бишкека и регионов

Бюро журналистских расследований IWPR приглашает СМИ и отдельных журналистов по всей республике к сотрудничеству в рамках проекта по продвижению жанра журналистских расследований в Кыргызстане.

Если вы занимаетесь расследованиями или у вас есть желание развиваться в этом направлении, Бюро вам окажет менторскую, юридическую, тренинговую и частично финансовую поддержку.

В рамках сотрудничества Бюро будет оказывать содействие редакции в поиске темы, выработке гипотезы, планирования и ведения расследования вместе с автором и редактором.

Помимо этого, партнеры Бюро – медиаюристы – готовы предоставлять юридические консультации во время расследования.

Финальная версия расследования перед публикацией пройдет тщательную юридическую экспертизу, чтобы обезопасить автора и редакцию.

По итогам каждой совместной работы, в зависимости от результата и вложенных усилий, автор и редактор СМИ получат гонорары от Бюро журналистских расследований. Деятельность Бюро является образовательным, поэтому финансовое поощрение оказывается только за творческую составляющую работы.

Подобным же образом Бюро дает возможность для сотрудничества отдельным журналистам. Их работы будут публиковаться на сайте IWPR: www.cabar.asia

К сотрудничеству приглашаются и редакции и журналисты, которые работают на кыргызском языке.

Время от времени Бюро организовывает тренинги и встречи для своих партнеров, чтобы узнать новые тенденции, технологии в направлении журналистских расследований.

Книга «Исследование, основанное на истории: руководство для журналистов по проведению журналистских расследований» является нашим главным ориентиром во время работы над расследованиями. Эти книги на кыргызском и русском языках доступны по ссылке: http://cabar.asia/ru/publication-ru/

С опубликованными расследованиями вы можете ознакомиться здесь: http://cabar.asia/ru/category/ru-ru/journalistic-ru/

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, просим позвонить в офис IWPR 31 30 97 или отправьте письмо на адрес timur@iwpr.net

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