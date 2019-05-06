IREX объявляет прием заявок на «Партнерство по распространению лицензионного ТВ-контента в Центральной Азии» в рамках нового проекта «Central Asia Design Hub».

IREX покрывает расходы на приобретение (или продление) официальной лицензии на контент, произведенный в США, для последующего наложения субтитров, дубляжа или производства по аналогии медиа контента партнерами. Заявки могут быть поданы на любое из четырех направлений:

дубляж и трансляция в эфире популярных телевизионных сериалов, документальных фильмов, анимационных сериалов;

наложение субтитров и трансляция в эфире популярных телевизионных сериалов, документальных фильмов, анимационных сериалов;

производство и распространение аудио/видео подкастов по аналогии;

производство по лицензии ТВ форматов/адаптация и трансляция (т.е. телевизионные передачи разных форматов, включая ток-шоу).

Телерадиовещатели и медиа продакшн студии стран Центральной Азии, заинтересованные в вышеуказанных направлениях, могут заполнить приложенную заявку до 31 мая 2019 г. В прилагаемом к письму файле предоставлено описание и формы заявок.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по эл.почте: DesignHub.KG@irex.org