Internews проводит конкурс на участие в мастер-классе

Владеющие английским языком журналисты могут подать заявки на этот конкурс.

Представительство Internews в Кыргызской Республике при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) объявляет конкурс для журналистов на участие в мастер-классе, который пройдет 18 мая 2017 года в Бишкеке, Кыргызстан.

Ведущий программы – Пол Салопек, журналист National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии, расскажет, как писать интересные истории, создающие у читателя эффект присутствия. Мастер-класс включает практическое занятие – ведущий поговорит о предложенных участниками проектах и идеях будущих историй и о том, как их можно улучшить.

Мастер-класс будет проходить на английском языке.

Заявки принимаются до 1 мая.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Ijnet