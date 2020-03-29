Институт Медиа Полиси об ответственности, доступу к информации и ограничениях для работы журналистов в период ЧП

Воскресенье Март 29th, 2020
Рубрика: Новости
1. Об ответственности за распространение недостоверной информации в период ЧП
Рассмотрены статьи УК КР, Кодекса КР «О проступках», Кодекса КР «О нарушениях». Ответственности за распространение недостоверной информации в период ЧП не предусмотрено. В СМИ распространяется информация, что распространение СМИ недостоверной информации в период ЧП может квалифицироваться по статье 344 УК КР, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Однако, как следует из решения Конституционной палаты Верховного суда КР от 14 января 2015 года, «сообщение в СМИ о совершении преступления, выступая поводом к возбуждению уголовного дела, способствует осуществлению досудебного и судебного производства, однако недействительность такого сообщения не может расцениваться как заведомо ложное и не образует состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК КР «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления»[1] (предыдущая редакция УК, ныне ст. 344 УК КР).
Вместе с тем, частью 3 статьи 264 УК КР («Массовые беспорядки») предусмотрена ответственность за призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. Данные деяния наказываются лишением свободы для несовершеннолетних — от 2,6 до 4 лет, для других физических лиц — от 5 до 7,6 лет.
Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами означает публичное обращение лица к участникам толпы (группы), воздействие на их сознание и волю, чтобы они совершили указанные действия.[2]
В случае если в распространяемой недостоверной информации будут содержаться призывы к неподчинению законным требованиям власти, лицо может быть привлечено к ответственности по вышеуказанной статье. Соответственно, если в распространяемой информации содержаться призывы к неподчинению законным требованиям представителей власти, возбуждению вражды (религиозной, межрегиональной и т.д.), насильственному захвату и т.д., возможно привлечение к ответственности по соответствующим статьям УК КР 264, 310, 313 и др.
[1] Решение по делу о проверке конституционности Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 17 мая 2014 года № 68 в связи с обращением объединения юридических лиц «Ассоциация Неправительственных и Некоммерческих организаций» от 14.01.2015г. http://constpalata.kg/wp-content/uploads/2015/01/Umetalieva-NPO-NKO-111.pdf
[2] Комментарий к Уголовному кодексу КР, авторы Т.А. Асаналиев, А.Ж.Керимбеков, К.М. Осмоналиев. Информационно-правовая система «Токтом»
В случае если, при комендантском часе сотрудник ОВД потребует документы, и эти требования будут проигнорированы, сотрудники могут привлечь к ответственности согласно данной норме. Так, согласно требованиям статьи 82 Кодекса КР «О нарушениях» неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, — влечет наложение штрафа (для физических лиц – 3 000 сомов, для юридических лиц – 13 000 сомов.
2. Доступ к информации у граждан в период ЧП и ЧС
Статьей 9, 10 закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» предусмотрен исчерпывающий перечень информации не подлежащий предоставлению и распространению. Среди данного перечня не имеется основания для не предоставления информации в случае введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
Согласно абзаца третьего статьи 3 вышеназванного закона ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.
Вместе с тем, Законом КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», Конституционным законом КР «О чрезвычайном положении», Законом КР «О гражданской защите» не ограничивается право граждан на доступ к информации в условиях введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
3. Ограничения для журналистов в период ЧП
Из пункта 14 статьи 22 Конституционного закона КР «О чрезвычайном положении» следует: если нижеуказанные средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления к СМИ могут применять следующие чрезвычайные меры:
— ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники;
— изымать звукоусиливающие технические средства;
— вводить контроль за средствами массовой информации.
В данном случае уполномоченные лица могут изъять только звукоусиливающие технические средства. К примеру, изъятие видеокамеры, диктофона, мобильного телефона не предусмотрено законодательством. В свою очередь, применение мер может исходить только от органов государственной власти и управления. Эти меры должны быть оформлены соответствующим решением (административным актом уполномоченного органа) согласно требованиям статьи 49, 50 Закона КР «Об основах административной деятельности и административных процедурах».
Отдельный вопрос возникает о введении контроля за средствами массовой информации. В законе не предусмотрены объемы и пределы контроля. Закон определяет лишь одно условие, при котором может быть введен контроль СМИ – если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение. Само по себе предположение о том, что какое-либо СМИ может нагнетать обстановку не может являться условием для введения его контроля. Должны быть представлены неопровержимые доказательства и факты о том, что данное СМИ может использовать свою деятельность для нагнетания обстановки. К этим обстоятельствам можно отнести, например, предыдущие неоднократные распространения недостоверной информации по общественно-значимым вопросам под видом достоверных сообщений, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.
Согласно ст.20 Конституции КР права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным в Конституции целям. Предоставление Коменданту местности право осуществлять контроль за СМИ, в условиях, когда пределы контроля не прописаны законодательно, не отвечают конституционным требованиям соблюдения принципа соразмерности и ограничивают конституционное право на свободу мнения, свободу слова и печати.
Следующим ограничением является соблюдение особых правил пользования связью (п. 15 ст. 22 КЗ «О чрезвычайном положении»). Эти правила должны быть утверждены Комендантом местности. Содержание этих правил должно быть вывешено в доступном месте и распространено в СМИ. В этих правилах могут содержаться требования о невозможности использования средств связи в административных зданиях правоохранительных органов (ГКНБ, комендатуры и т.д.), без разрешения уполномоченных лиц фотографирование и съемка посредством мобильного телефона определенных мест и т.д.
Обращаем внимание, что Комендант местности, в том числе устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы (п. 9 ст. 17 Конституционного Закона КР «О чрезвычайном положении»). В законодательстве не предусмотрены критерии (условия) аккредитации журналистов при чрезвычайном положении. В этой связи, мы считаем, что Комендант должен издать документ о порядке аккредитации в строгом соответствии нормам Конституции, законов и международного права.
Журналисты в период чрезвычайного положения обязаны:
— соблюдать особый режим въезда и выезда граждан;
— в случае запрета не покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом);
— не участвовать в проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
— соблюдать условия комендантского часа
— не проводить забастовки.