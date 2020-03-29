Институт Медиа Полиси об ответственности, доступу к информации и ограничениях для работы журналистов в период ЧП

1. Об ответственности за распространение недостоверной информации в период ЧП

Рассмотрены статьи УК КР, Кодекса КР «О проступках», Кодекса КР «О нарушениях». Ответственности за распространение недостоверной информации в период ЧП не предусмотрено. В СМИ распространяется информация, что распространение СМИ недостоверной информации в период ЧП может квалифицироваться по статье 344 УК КР, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Однако, как следует из решения Конституционной палаты Верховного суда КР от 14 января 2015 года, «сообщение в СМИ о совершении преступления, выступая поводом к возбуждению уголовного дела, способствует осуществлению досудебного и судебного производства, однако недействительность такого сообщения не может расцениваться как заведомо ложное и не образует состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК КР «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления»[1] (предыдущая редакция УК, ныне ст. 344 УК КР).

Вместе с тем, частью 3 статьи 264 УК КР («Массовые беспорядки») предусмотрена ответственность за призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. Данные деяния наказываются лишением свободы для несовершеннолетних — от 2,6 до 4 лет, для других физических лиц — от 5 до 7,6 лет.

Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами означает публичное обращение лица к участникам толпы (группы), воздействие на их сознание и волю, чтобы они совершили указанные действия.[2]

В случае если в распространяемой недостоверной информации будут содержаться призывы к неподчинению законным требованиям власти, лицо может быть привлечено к ответственности по вышеуказанной статье. Соответственно, если в распространяемой информации содержаться призывы к неподчинению законным требованиям представителей власти, возбуждению вражды (религиозной, межрегиональной и т.д.), насильственному захвату и т.д., возможно привлечение к ответственности по соответствующим статьям УК КР 264, 310, 313 и др.

[1] Решение по делу о проверке конституционности Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 17 мая 2014 года № 68 в связи с обращением объединения юридических лиц «Ассоциация Неправительственных и Некоммерческих организаций» от 14.01.2015г. http://constpalata.kg/wp-content/uploads/2015/01/Umetalieva-NPO-NKO-111.pdf

[2] Комментарий к Уголовному кодексу КР, авторы Т.А. Асаналиев, А.Ж.Керимбеков, К.М. Осмоналиев. Информационно-правовая система «Токтом»

Статья 310. Публичные призывы к насильственному захвату власти 1. Публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя, — Наказываются: общественными работами для несовершеннолетних — от 100 до 120 часов, для других физических лиц — от 280 до 360 часов или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от трех до четырех лет, или исправительными работами на срок от трех до четырех лет, или штрафом для несовершеннолетних — от 80 000 до 100 000 сомов, для других физических лиц — от 180 000 до 220 000 сомов. 2. Те же деяния, совершенные: 1) с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей; 2) группой лиц по предварительному сговору, — Наказываются: исправительными работами для несовершеннолетних — от девяти месяцев до одного года, для других физических лиц — от двух лет шести месяцев до трех лет или штрафом для несовершеннолетних — от 100 000 до 120 000 сомов, для других физических лиц — от 220 000 до 260 000 сомов, или лишением свободы для несовершеннолетних — до одного года шести месяцев, для других физических лиц — до двух лет шести месяцев.

Статья 313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) 1. Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, — наказываются лишением свободы для несовершеннолетних — от двух лет шести месяцев до четырех лет, для других физических лиц — от пяти лет до семи лет шести месяцев. 2. Те же деяния, совершенные: 1) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 2) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются лишением свободы для несовершеннолетних — от четырех до шести лет, для других физических лиц — от семи лет шести месяцев до десяти лет.

В случае если, при комендантском часе сотрудник ОВД потребует документы, и эти требования будут проигнорированы, сотрудники могут привлечь к ответственности согласно данной норме. Так, согласно требованиям статьи 82 Кодекса КР «О нарушениях» неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, — влечет наложение штрафа (для физических лиц – 3 000 сомов, для юридических лиц – 13 000 сомов.

2. Доступ к информации у граждан в период ЧП и ЧС

Статьей 9, 10 закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» предусмотрен исчерпывающий перечень информации не подлежащий предоставлению и распространению. Среди данного перечня не имеется основания для не предоставления информации в случае введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Согласно абзаца третьего статьи 3 вышеназванного закона ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.

Вместе с тем, Законом КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», Конституционным законом КР «О чрезвычайном положении», Законом КР «О гражданской защите» не ограничивается право граждан на доступ к информации в условиях введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

3. Ограничения для журналистов в период ЧП

Из пункта 14 статьи 22 Конституционного закона КР «О чрезвычайном положении» следует: если нижеуказанные средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления к СМИ могут применять следующие чрезвычайные меры:

— ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники;

— изымать звукоусиливающие технические средства;

— вводить контроль за средствами массовой информации.

В данном случае уполномоченные лица могут изъять только звукоусиливающие технические средства. К примеру, изъятие видеокамеры, диктофона, мобильного телефона не предусмотрено законодательством. В свою очередь, применение мер может исходить только от органов государственной власти и управления. Эти меры должны быть оформлены соответствующим решением (административным актом уполномоченного органа) согласно требованиям статьи 49, 50 Закона КР «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

Отдельный вопрос возникает о введении контроля за средствами массовой информации. В законе не предусмотрены объемы и пределы контроля. Закон определяет лишь одно условие, при котором может быть введен контроль СМИ – если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение. Само по себе предположение о том, что какое-либо СМИ может нагнетать обстановку не может являться условием для введения его контроля. Должны быть представлены неопровержимые доказательства и факты о том, что данное СМИ может использовать свою деятельность для нагнетания обстановки. К этим обстоятельствам можно отнести, например, предыдущие неоднократные распространения недостоверной информации по общественно-значимым вопросам под видом достоверных сообщений, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Согласно ст.20 Конституции КР права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным в Конституции целям. Предоставление Коменданту местности право осуществлять контроль за СМИ, в условиях, когда пределы контроля не прописаны законодательно, не отвечают конституционным требованиям соблюдения принципа соразмерности и ограничивают конституционное право на свободу мнения, свободу слова и печати.

Следующим ограничением является соблюдение особых правил пользования связью (п. 15 ст. 22 КЗ «О чрезвычайном положении»). Эти правила должны быть утверждены Комендантом местности. Содержание этих правил должно быть вывешено в доступном месте и распространено в СМИ. В этих правилах могут содержаться требования о невозможности использования средств связи в административных зданиях правоохранительных органов (ГКНБ, комендатуры и т.д.), без разрешения уполномоченных лиц фотографирование и съемка посредством мобильного телефона определенных мест и т.д.

Обращаем внимание, что Комендант местности, в том числе устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы (п. 9 ст. 17 Конституционного Закона КР «О чрезвычайном положении»). В законодательстве не предусмотрены критерии (условия) аккредитации журналистов при чрезвычайном положении. В этой связи, мы считаем, что Комендант должен издать документ о порядке аккредитации в строгом соответствии нормам Конституции, законов и международного права.

Журналисты в период чрезвычайного положения обязаны:

— соблюдать особый режим въезда и выезда граждан;

— в случае запрета не покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом);

— не участвовать в проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

— соблюдать условия комендантского часа

— не проводить забастовки.