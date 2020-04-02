Институт Медиа Полиси: Можно ли распространять сведения о состоянии здоровья пациентов и их персональные данные в СМИ?

1 апреля на заседании парламента депутат Махабат Мавлянова предложила раскрывать фамилии и адреса, зараженных короновирусом. По мнению депутата, данная информация поможет людям, контактировавшим с больным самостоятельно принять меры для сдачи анализа на коронавирус.[1]

ИА «24.kg» провело опрос среди своих читателей, как они относятся к такому предложению депутата. На вопрос «Стоит ли оглашать имена и адреса заразившихся коронавирусом?» 51% — ответили утвердительно, 24% — также согласны с предложением депутата, считая, что карантин будет точечным и эффективным, 14% — ответили отрицательно поскольку это будет угрожать безопасности больных и 10% — считают, что данная информация является врачебной тайной.[2]

Согласно Конституции КР каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом (ст.29). Ниже частично рассмотрены положения законодательства по этому вопросу.

Закон КР «Об информации персонального характера» устанавливает, что «сбор, накопление, хранение и использование персональных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение, национальную принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, а также касающихся состояния здоровья и сексуальных наклонностей, исключительно в целях выявления этих факторов, не допускаются». Исключение допускается, если обработка[3] необходима для защиты здоровья и безопасности субъекта данных, иного лица или соответствующей группы лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

Согласно Закону КР «Об охране здоровья граждан в КР», установлено, что каждый пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения (ст.73). Данная информация предоставляется непосредственно самому пациенту, а в отношении лиц, не достигших возраста 16 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, предоставляется их законным представителям. Закон устанавливает, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться пациенту и членам его семьи с соблюдением медико-этических норм, если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация (ст.73).

Так информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну (ст.91). Согласно Конституции КР права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям (ст.20).

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:[4]

— в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;

— при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;[5]

— по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;

— в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет для информирования его родителей или законных представителей;

— при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий (ст.91).

Иные основания для разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, не допускается. Таким образом законодательство предусматривает исчерпывающий перечень оснований передачи сведений о пациентах в целях информирования государственных органов для принятия необходимых мер.

Разглашение врачебной тайны лицом, которому она стала известна в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей, причинившее по неосторожности тяжкий вред наказывается исправительными работами — от 2 лет 6 месяцев до 3 лет, или лишением свободы до 2 лет 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и штрафом от 60 000 до 100 000 сомов (ст.160 УК КР).

Интересным представляется опыт Казахстана, где разработали Карту повышенного внимания Covid – 19.[6] Карта, не раскрывая персональные данные, содержит сведения о местах регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном карантине. Сервис направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима карантина. Очевидно, что такого рода механизмы информирования населения исключают риски дискриминации и угрозы безопасности зараженных людей.

В свою очередь, Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналистов» устанавливает, что журналист обязан «уважать права и свободы, честь и достоинство личности». Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о частной жизни физического лица (ст.7)

Нарушение неприкосновенности частной жизни без согласия лица и кроме случаев, установленных законом влечет за собой гражданскую либо уголовную ответственность.

Вместе с тем, если сведения о состоянии здоровья лица и его персональные данные содержатся в официальных заявлениях государственных органов, то в соответствии с Законом КР «О средствах массовой информации» редакция может быть освобождена от ответственности.

Рекомендации журналистам:

Соблюдайте принципы точности, достоверности и объективности информации.

Уважайте и соблюдайте права пациентов на конфиденциальность. Простое обывательское любопытство или желание произвести сенсацию не оправдывают вмешательство в частную жизнь другого человека.

Делитесь точной информацией о том, как распространяется вирус, мерах профилактики и действиях государства в разрешении кризисной ситуации.

Обращайтесь только к компетентным специалистам, которые обладают соответствующими знаниями и информацией и могут предоставить точную, объективную информацию.

Будьте аккуратны при выборе фотографий, важно не укреплять стереотипы в отношении пациентов.

Выступайте против стигматизации и дискриминационных высказываний в социальных сетях в отношении зараженных людей.

[1] https://kaktus.media/409745

[2] https://24.kg/obschestvo/148821/

[3] Обработка персональных данных — любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов держателем (обладателем) персональных данных либо по его поручению, автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных (ст.3 Закон КР «Об информации персонального характера»)

[4] Такие сведения могут быть предоставлены исключительно лечащим врачом либо медицинским учреждением, которые владеют такой информацией.

[5] Согласно Закону КР «Об общественном здравоохранении» и Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе КР службами государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны и укрепления здоровья населения, в рамках которого они ведут государственный учет инфекционных, паразитарных, массовых неинфекционных заболеваний, а также применяют комплекс мер, направленных предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний и их ликвидацию.

[6] https://egov.kz/cms/ru/articles/koronavirus

ОФ ИМП