ИМП: Что нужно делать при незаконных преследованиях журналиста? На примере Голунова

11 июня, вызывавшее беспрецедентный общественный резонанс уголовное дело против журналиста Ивана Голунова, было прекращено. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в Следственный комитет.

Для нас эта история со счастливым концом также очень символична, потому что буквально 10 июня на фоне скандала с неэтичными заявлениями полпреда правительства КР в отношении журналиста и последовавшей за ними акции солидарности представителей кыргызских СМИ с поста был уволен высокопоставленный чиновник. Таким образом, журналисты в Кыргызстане могут объединяться в знак солидарности, несмотря на различия в редполитике СМИ. Но все же нашему журналистскому сообществу следует двигаться дальше. Потому что пора вырасти из журналистики, которая только реагируют на события, и если новостной повод уже не актуален, принимается за освещение следующего события. Потому что такой подход обычно не доводит проблему до своего логического завершения.

Именно поэтому в данной статье я хотела бы обратить внимание на то, как российское гражданское общество защитило журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Этот кейс, я считаю, следует зафиксировать как пример того, что как надо действовать в ситуации незаконного преследования за журналистскую деятельность:

1. Заявления, посты в соцсетях, хештеги. 7 июня в поддержку Ивана Голунова выступили многие российские журналисты, в том числе сотрудники государственных СМИ, политики, а также ряд местных общественных и международных правозащитных организаций. https://meduza.io/feature/2019/06/07 Помимо этого, со своими заявлениями выступили профессиональные журналистские объединения, редакции СМИ, а также популярные блогеры — авторы собственных шоу в интернете https://meduza.io/feature/2019/06/07/svobodu-ivanu-golunovu.

2. Не только слова, но и конкретные действия в рамках закона. Гражданское общество и журналисты не только высказывались, но и действовали. Поскольку журналисты и правозащитники считали, что оперативные действия сопровождались нарушениями: они помимо заявлений и постов в соцсетях, обратились в прокуратуру Москвы и ГУ МВД России по городу Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий представителей правоохранительных органов в отношении журналиста при его задержании.

3. Подсказка гражданам в виде инструкций, как помочь журналисту. Отдельные СМИ распространили инструкцию как помочь в огласке дела и отстаивании прав журналиста Голунова. Например, направить главное управление министерство внутренних дел России по Москве, министерство внутренних дел России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием провести служебные проверки. СМИ для удобства всех неравнодушных граждан даже подготовили шаблон запроса и список вопросов, среди которых, какие меры принимаются по сообщениям СМИ о преступлениях против журналиста, а именно нарушения при его задержании и нанесение травм. https://snob.ru/news/178193/

Правозащитная организация Московская Хельсинкская Группа (МХГ) также подготовила инструкцию, где расширила список лиц, к которым можно обратиться в целях поддержки журналиста. Это такие лица, как уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, к которой следует обратиться с требованием отреагировать на дело Голунова и потребовать от нее вынести эту ситуацию на обсуждение. Обратиться также можно и к членам Общественных советов ГУВД Москвы и МВД России или задать вопрос на доступных для комментирования ресурсах полиции и мэрии Москвы. https://snob.ru/news/178183/. Кроме того, можно подписать петицию в защиту Голунова на сайте change.org. На момент написания этой статьи она насчитывала более 178 тысяч подписей.

4. Просьба о репостах и распространении информации для большего охвата. Журналисты просили граждан «рассказать об этой истории своим друзьям и знакомым, написать об этом у себя в соцсетях». Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал в своем фейсбуке обращение к гражданам, изданиям и журналистам. В тексте он просит помочь в распространении информации о деле журналиста Голунова.

5. Рассказать о похожих историях беззакония в отношении обычных граждан. Отдельные организации призвали распространять истории других людей, оказавшихся в схожей с Голуновым ситуацией и столкнувшихся с недостоверными обвинениями в хранении и покушении на сбыт наркотиков. Так, профсоюз призвал СМИ поставить на главную страницу сайтов баннер «Свободу Ивану Голунову» и обратить самое внимание на дела по 228 статье Уголовного кодекса. «Сегодня, после того как вся страна увидела методы правоохранительных органов, мы обязаны остановить фабрикацию дел через подбрасывание наркотиков — путем тщательных журналистских расследований всех подобных сообщений», — сообщается в обращении. https://snob.ru/news/178191/

6. Перепечатка, растиражирование расследований Голунова. Поскольку СМИ считали, что дело в отношении Голунова имеет профессиональную подоплеку, многие из них начали перепечатывать полные тексты расследований Ивана Голунова по лицензии Creative Commons. https://meduza.io/feature/2019/06/08 Другие – пересказывать о чем, были его работы, значительно увеличивая, таким образом, аудиторию его расследований. https://www.facebook.com/sergu ei.parkhomenko/posts/102187512 23081137.

7. Объединение усилий СМИ для завершения дела Голунова. Ряд СМИ решили вместе с «Медузой» завершить расследование, которое, как считают его коллеги, стало причиной преследования Ивана Голунова. https://meduza.io/feature/2019/06/08/

8. Пикеты у госорганов для привлечения внимания. В тот же день как стало известно о задержании Голунова, начались пикеты в его поддержку. Акции «Дело против Ивана Голунова — это дело против меня» прошли в Москве, Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. https://meduza.io/feature/2019/06/08/ Акции у органов власти в разных городах России и у посольств России зарубежом неравнодушные граждане продолжают проводить до сих пор.

9. Изменение планов в верстке для поддержания новости о Голунове в повестке дня. Многие СМИ изменили свои медиапланы для предания большей огласки происшествия, публиковали хронологию событий в день задержания Ивана Голунова, давали многочисленные интервью с адвокатами, друзьями и близкими журналиста. https://twitter.com/tvrain/sta tus/1137800286146195457?s=21.

10. Неудобные вопросы высокопоставленным чиновникам. Задержание Голунова совпало с проведением Санкт-Петербургского экономического форума, где главными героями новостной повестки двух основных дней ПМЭФ вместо Путина с Си Цзиньпином стал журналист Иван Голунов. Журналисты забросали высокопоставленных участников форума вопросами, от чего те обещали взять дело под личный контроль, выражали солидарность. https://thebell.io/ 10 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал журналистам различных СМИ интервью, где заявил, что «это дело породило большое количество вопросов».

11. Опубликование видеообращений известных медийных лиц. Высокий резонанс и пристальное внимание к происшествию СМИ совершенно разных видов и взглядов передалось и медиаинфлюенсерам, звездам, политикам, которые также присоединились к акции и стали выступать с видеообращениями в поддержку Голунова. https://t.co/GR2q2AmBBq?amp=1.

12. Беспрецедентная акция – одинаковая первая полоса. «Ведомости», «Коммерсант» и РБК впервые в истории выйдут с одинаковой первой полосой с надписью «Я/мы Голунов». В совместном заявлении издания заявили: «Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации». https:// www.rbc.ru/society/09/06/2019/ 5cfd2a979a7947135c58c7b5/. Для всех желающих пользователей соцсетей подготовлены аватары, обложки и плакаты с этим слоганом. https://meduza.io/feature/2019/06/10/

Бегаим Усенова,

ОФ «Институт Медиа Полиси»