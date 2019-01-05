IFES объявил конкурс среди журналистов и блогеров КР на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений

Пятница Февраль 8th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Представительство Международного Фонда Избирательных Систем (IFES) в Кыргызской Республике при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызской Республики на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений.
Конкурс приурочен к процессу ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызской Республике, а также Всемирному дню выборов, проводимому в этом году 7 февраля.
Конвенция ООН о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В настоящее время Конвенцию ратифицировало более 160 государств, в том числе Россия, Казахстан , Туркменистан, Молдова, Азербайджан. Кыргызстан подписал конвенцию в 2011 году, но еще не ратифицировал. Законопроект «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов» прошел два чтения в Жогорку Кенеше КР.
Цель конкурса
Стимулирование подготовки более качественных и профессиональных материалов в средствах массовой информации Кыргызской Республики по теме доступа людей с инвалидностью к базовым государственным услугам и избирательному процессу с целью привлечения внимания широкой общественности и ответственных лиц для принятия адекватных мер и действий по защите и продвижению прав людей с инвалидностью.
Задачи конкурса:
- Раскрытие проблем удовлетворения потребностей людей с инвалидностью, устранения дискриминации, а также создания эффективных механизмов защиты и реализации их прав и свобод.
- Популяризация Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызской Республике, обеспечивающей поощрение, защиту и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные, опубликовавшие работы в зарегистрированных центральных и региональных СМИ — телеканалах, радиостанциях, печатных СМИ с любой периодичностью выхода, интернет-СМИ, а также блогеры, размещающие свои материалы в сети интернет.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования и включения в мультимедийный образовательный продукт для редакций СМИ в качестве примеров.
Сроки конкурса
Работы принимаются с 7 февраля 2019 года по 12 апреля 2019 года.
Участники конкурса могут представить несколько материалов, опубликованных или вышедших в эфир с 1 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года (включительно).
Требования
Статьи на русском и кыргызском языках не должны превышать 4 000 слов, видео и мультимедиа не должны превышать 10 минут. В материалах приветствуются инновационные подходы.
Номинации конкурса
- Лучший материал в печатных СМИ или электронных СМИ, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод.
- Лучший видеорепортаж, вышедший на телевизионных каналах, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод.
- Лучший материал в сети интернет, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод.
Призы
Победители конкурса награждаются дипломами за участие, ценными и памятными призами. Приз за лучший материал будет вручаться одному победителю в каждой номинации:
- Лучший материал в печатных СМИ и/ или электронных СМИ — Профессиональный диктофон
- Лучший видеорепортаж — Action Camera Xiaomi формата 4K
- Лучший материал в сети интернет — Веб камера Logitech C920 HD Pro и наушники Kingston HyperX
Второго и третьего места в конкурсе не предусмотрено. Организатор конкурса оставляет за собой право вручения поощрительного приза.
Критерии оценки
При оценке материалов, присланных на конкурс, будут учитываться следующие критерии:
- Соответствие публикаций или сюжетов предмету конкурса и тематике.
- Достоверность использованных данных и профессионализм.
- Конкретность, ясность, точность и доступность изложения, вовлечение аудитории в тему.
- Язык, стилистика, видеоряд, творческий подход.
- Представление сбалансированных мнений, отражающих взгляды и суждения различных заинтересованных сторон (правительства, государственных и муниципальных учреждений, частных предприятий, работодателей, бизнеса).
- Приветствуется использование в материалах таких актуальных приемов, как журналистика данных и ее возможностей для раскрытия данной темы.
- Качество мультимедийных элементов опубликованного материала (аудио, видео, инфографика и т. д.).
Оценка
Для оценки конкурсных работ будет сформировано жюри из числа профессиональных журналистов, представителей государственных, неправительственных и международных организаций.
Материалы на конкурс принимаются на электронный адрес: ifeskg@ifes.org. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс СМИ». В теле письма необходимо указать:
- фамилия, имя, отчество
- дата выхода материалов, название редакции: для онлайн СМИ – указать ссылки на материалы; для газет – прикрепить файл в формате PDF c версткой страницы; для видеоматериалов – прикрепить видеофайл либо ссылку для его скачивания.
- контактный номер телефона и электронный адрес подающего заявку
Объявление результатов:
Объявление результатов конкурса и церемония награждения победителей будут приурочены к Международному дню защиты прав инвалидов 5 мая 2019 года. Точная дата будет сообщена дополнительно.