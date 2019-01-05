IFES объявил конкурс среди журналистов и блогеров КР на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений

Представительство Международного Фонда Избирательных Систем (IFES) в Кыргызской Республике при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызской Республики на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений.

Конкурс приурочен к процессу ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызской Республике, а также Всемирному дню выборов, проводимому в этом году 7 февраля.

Конвенция ООН о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В настоящее время Конвенцию ратифицировало более 160 государств, в том числе Россия, Казахстан , Туркменистан, Молдова, Азербайджан. Кыргызстан подписал конвенцию в 2011 году, но еще не ратифицировал. Законопроект «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов» прошел два чтения в Жогорку Кенеше КР.

Цель конкурса

Стимулирование подготовки более качественных и профессиональных материалов в средствах массовой информации Кыргызской Республики по теме доступа людей с инвалидностью к базовым государственным услугам и избирательному процессу с целью привлечения внимания широкой общественности и ответственных лиц для принятия адекватных мер и действий по защите и продвижению прав людей с инвалидностью.

Задачи конкурса:

Раскрытие проблем удовлетворения потребностей людей с инвалидностью, устранения дискриминации, а также создания эффективных механизмов защиты и реализации их прав и свобод. Популяризация Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызской Республике, обеспечивающей поощрение, защиту и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод.

Участники конкурса:

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные, опубликовавшие работы в зарегистрированных центральных и региональных СМИ — телеканалах, радиостанциях, печатных СМИ с любой периодичностью выхода, интернет-СМИ, а также блогеры, размещающие свои материалы в сети интернет.

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования и включения в мультимедийный образовательный продукт для редакций СМИ в качестве примеров.

Сроки конкурса

Работы принимаются с 7 февраля 2019 года по 12 апреля 2019 года.

Участники конкурса могут представить несколько материалов, опубликованных или вышедших в эфир с 1 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года (включительно).

Требования

Статьи на русском и кыргызском языках не должны превышать 4 000 слов, видео и мультимедиа не должны превышать 10 минут. В материалах приветствуются инновационные подходы.

Номинации конкурса

Лучший материал в печатных СМИ или электронных СМИ, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод. Лучший видеорепортаж, вышедший на телевизионных каналах, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод. Лучший материал в сети интернет, раскрывающий тему доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений; обеспечения полного и равного осуществления всех прав людей с инвалидностью и основных свобод.

Призы

Победители конкурса награждаются дипломами за участие, ценными и памятными призами. Приз за лучший материал будет вручаться одному победителю в каждой номинации:

Лучший материал в печатных СМИ и/ или электронных СМИ — Профессиональный диктофон Лучший видеорепортаж — Action Camera Xiaomi формата 4K Лучший материал в сети интернет — Веб камера Logitech C920 HD Pro и наушники Kingston HyperX

Второго и третьего места в конкурсе не предусмотрено. Организатор конкурса оставляет за собой право вручения поощрительного приза.

Критерии оценки

При оценке материалов, присланных на конкурс, будут учитываться следующие критерии:

Соответствие публикаций или сюжетов предмету конкурса и тематике.

Достоверность использованных данных и профессионализм.

Конкретность, ясность, точность и доступность изложения, вовлечение аудитории в тему.

Язык, стилистика, видеоряд, творческий подход.

Представление сбалансированных мнений, отражающих взгляды и суждения различных заинтересованных сторон (правительства, государственных и муниципальных учреждений, частных предприятий, работодателей, бизнеса).

Приветствуется использование в материалах таких актуальных приемов, как журналистика данных и ее возможностей для раскрытия данной темы.

Качество мультимедийных элементов опубликованного материала (аудио, видео, инфографика и т. д.).

Оценка

Для оценки конкурсных работ будет сформировано жюри из числа профессиональных журналистов, представителей государственных, неправительственных и международных организаций.

Материалы на конкурс принимаются на электронный адрес: ifeskg@ifes.org. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс СМИ». В теле письма необходимо указать:

фамилия, имя, отчество

дата выхода материалов, название редакции: для онлайн СМИ – указать ссылки на материалы; для газет – прикрепить файл в формате PDF c версткой страницы; для видеоматериалов – прикрепить видеофайл либо ссылку для его скачивания.

контактный номер телефона и электронный адрес подающего заявку

Объявление результатов:

Объявление результатов конкурса и церемония награждения победителей будут приурочены к Международному дню защиты прав инвалидов 5 мая 2019 года. Точная дата будет сообщена дополнительно.