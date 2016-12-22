Идет прием в «Школу русского языка для журналистов, пишущих и вещающих на русском языке»

«МКР-Медиа» из России приглашает коллег, журналистов зарубежных русскоязычных СМИ принять участие в «Школе русского языка для журналистов, пишущих и вещающих на русском языке».

Популяризация, сохранение и развитие русского языка как культурной основы межнационального общения и профессионального инструмента коммуникации — цель образовательного проекта.

Занятия ведут профессора и доценты ведущих вузов, журналисты и руководители СМИ. Занятия проходят на собственной производственной базе «МКР-Медиа» (Российская Федерация, г. Омск, ул. Омская, 215).

В программе обучения:

— (теоретическая часть) лекционные курсы по актуальным проблемам современной журналистики, языковой практике современных масс-медиа, общим и частным вопросам функционирования текстов СМИ;

— (практическая часть) эффективные практикумы по русскому языку и деловому общению, обзоры электронных ресурсовдля журналистов, стажировка на справочно-информационном портале (http://www.oshibok-net.ru), мастер-классы по работе с современными журналистскими текстами.

Стоимость обучения без проживания (с обедом) – 6500 рублей; стоимость обучения с проживанием в одноместном номере с завтраком – 17500 рублей, в двухместном номере с завтраком – 11100 рублей, в одноместном номере с завтраком и обедом – 18750 рублей, в двухместном номере с завтраком и обедом – 12500 рублей, в одноместном номере с завтраком, обедом и ужином – 19950 рублей.

Размещение и питание (завтрак и обед) участниковорганизует принимающая сторона, оплата гостинцы и питания, проезд до Омска и обратно – за счет заинтересованной стороны.

Занятия будут проходить в течение недели: 7-13-ноября 2016 года.

В свободное от обучения время слушателям будет предложена культурная программа. Омск – «театральная столица», Омский областной музей располагает собранием живописи – от «старых голландцев» до советского авангарда, омский хоккейный клуб «Авангард» — одна из лучших команд КХЛ.

По окончании обучения выдаются фирменные сертификаты на основе установленного в РФ образца о повышении квалификации в объеме до 72 часов.

Отбор участников осуществляется на основании заявлений, которые принимаются по адресу: misurov@mkrmedia.ru, а также непосредственно по специально выделенному адресу: omsk-school@yandex.ru.

Руководитель Школы Русского языка– профессор Николай Николаевич Мисюров, помощник руководителя, координатор – Земфира Ахунова.

Контактный телефон: +7(3812) 40-66-40, +79040730833.