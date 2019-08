Гранты на совместные проекты художников и журналистов

Команды, состоящие из художников и журналистов и работающие над инновационными и разоблачительными журналистскими проектами, могут подавать заявки на этот грант.

Eyebeam Center for the Future of Journalism (ECFJ) при поддержке Craig Newmark Philanthropies предлагает гранты на сумму от 500 до 5 000 долларов на поддержку совместной работы художников и журналистов над общими проектами в жанре журналистики.

Подавать заявки на гранты могут авторы рассчитанных на долгое время проектов, включающих тексты, фото, аудио и видео. Возможные темы: конфиденциальность данных; выборы 2018-го и 2020 годов; роль технологий в обществе; кампании, рассчитанные на усиление политического влияния; исследование того, как технологии используются во вред обществу; противодействие дезинформации; искусственный интеллект.

Заявки принимаются только на английском языке.

Прием заявок продолжается.

Подробная информация

IJNet, 29.07.2019