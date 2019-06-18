Гранты для журналистов, освещающих темы здравоохранения

European Journalism Centre объявляет прием заявок для освещения проблем здравоохранения развивающихся стран в СМИ Германии и Франции. В целом будет выделено более 20 грантов. Средний размер гранта 15 000 евро.

Эти две грантовые программы предназначены для фрилансеров и штатных журналистов с проверенной репутацией в области развития, глобального здравоохранения и науки.

Кандидаты должны предоставить письмо о намерениях для публикации, по крайней мере, из одного соответствующего средства массовой информации в Германии или Франции.

Ограничений по гражданству, национальности или месту жительства нет.

Крайний срок подачи предложений — 8 августа 2019 года.

Заявки заполняются онлайн на немецком или французком языке.

Более подробно о грантовой программе можно узнать здесь.

Фото: Moritz Pompl, проект: Давайте посмотрим!