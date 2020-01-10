Государственные органы Кыргызстана не станут расследовать DDoS-атаки на СМИ

Депутат ЖК Дастан Бекешев в парламенте просил МВД зарегистрировать DDoS-атаки на ряд СМИ в Едином реестре преступлений и проступков и заняться их расследованием.

Напомним, 17 декабря несколько независимых медиаресурсов подверглись DDoS-атаке. Все началось с публикации расследования Factcheck.kg, которое проводилось с командой расследователей Bellingcat. Журналисты выяснили стоимость вещей, которые видны на фотографиях супруги экс — заместителя таможенной служб Райымбека Матраимова.

«19 декабря на заседании Жогорку Кенеша я попросил правоохранительные органы расследовать DDoS-атаки на СМИ после публикации расследования. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за киберпреступления и данные факты необходимо зарегистрировать в ЕРПП. Журналисты провели расследование про одну знаменитую семью в Кыргызстане. Расследование было опубликовано на сайте Factcheck.kg. Через два часа начались DDoS-атаки. Другие сайты перепечатали расследование, на них тоже начались DDoS-атаки. В нашем уголовном кодексе DDoS-атака считается преступлением – это статьи 304-306», — говорит депутат ЖК.

Силовые структуры дали ответ законодателю. МВД сообщил, что не было заявления со стороны главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова и поэтому милиционеры не могут начать расследование. Также МВД сообщает, что у них нет специального подразделения для расследования таких преступлений. В свою очередь, Государственный комитет информационных технологий и связи КР ответил, что такие расследования не входят в их компетенцию.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек