Главред газеты «Ачык саясат плюс»: Из-за иска Рыспаева 6 журналистов могут остаться без работы

5 сентября Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по делу газеты «Ачык саясат плюс». Напомним, Октябрьский районный суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата Кожобека Рыспаева.

Причиной иска стала статья (август 2018 год), в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном».

Кстати, депутат ЖК вначале просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Мы будем обжаловать это решение в Верховном суде. Нужно сказать, что 300 тысяч сомов – это большая сумма для нас и мы планируем устроить акцию по сбору средств. Надежда только на простых жителей республики. Но если нам не удаться собрать эту сумму, то придется закрыть газету. И в таком случае без работы останется вся редакция — то есть 6 журналистов», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Мы обращались за лингвистической экспертизой, которая показала, что оспариваемые выражения ничто иное, как мнение и оценочные суждения о его профессиональной деятельности, как их опровергать? Ну что поделать, если люди так думают? Думать не запретишь», — говорит адвокат издания, Медиа Представитель Акмат Алагушев.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суд не поинтересовался у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», — заметил юрист.

Отметим, что на газету «Ачык саясат плюс» в этом году подали сразу несколько исков. Например, руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Гульмира Шакирова требует с издания 500 тысяч сомов. Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, понять какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась с проведением экспертизы.

Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд, и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это решение в столичном суде.

Азамат Касыбеков,

предстаивтель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г.Бишкек