Главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев: «Мы не будем давать опровержение и собираемся судиться с экс-спикером Келдбековым»

В Первомайском районном суде рассматривается иск экс-спикера Келдибекова к сайту Kyrgyztoday. Бывший чиновник требует с издания 1 миллион сомов.

Как сообщила представитель интересов истца Гуля Рыскулова готовы результаты очередной экспертизы на публикацию в кыргызскоязычном интернет-издании Kyrgyztoday.

По словам юриста Келдибекова, эксперты выявили элементы оскорбления, клеветы и ущемления чести и достоинства.

«Тем самым лингвисты подтвердили, что наши материальные претензии в 1 миллион сомов обоснованы. Отзывать их мой доверитель пока не собирается», — подчеркнула Рыскулова.

Адвокат добавила, что истец требует также официального опровержения от автора статьи и извинений.

Напомним, Ахматбеку Келдибекову не понравилась публикация на сайте, где указано, что он коррупционер. Истец утверждает, что это клевета, поскольку в прошлом суд снял с него обвинения по этой статье.

«Мы привыкли судиться с бывшими торага ЖК. Например, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков больше 10 раз подавал в суд. Суд назначал нам штраф до 10 тысяч сомов в пользу этого политика. Кроме того, депутат ЖК Дастан Бекешов тоже подавал на нас в суд. А вот член политсовета партии СДПК Алга Кылычев требовал 70 миллионов сомов. Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Хочу сказать, что мы не боимся угроз иска о стороны Келдибекова. Его адвокаты дают интервью СМИ и требуют, чтобы мы дали опровержение и тогда они отзовут иск. Но мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», — сказал главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

По его словам, недавно свое заключение дала эксперт из Академии наук. «Мы считаем этого специалиста дежурным экспертом Келдибекова. Потому, что этот человек фигурировал в деле Келдибеков против газеты «Азия ньюс». Нужно сказать, что это не было единственным заключением эксперта. До этого в суде рассматривалась итоги экспертизы и в документе указывался сайт Kyrgyztoday, а потом шло название какого-то ОсОО. По нашему мнению, это был готовый шаблон неправильно заполненный. Мы оспорили этот документ, и юристы Келдибекова подготовили второе заключение с подписью того же самого эксперта. Когда-то в 2014 году, во время атамбаевского режима мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно дойдем до Верховного суда», — говорит руководитель интернет-издания.