Главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева допрашивали в Военной прокуратуре

Около пяти часов допрашивали главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева в Военной прокуратуре. Из собственных источников ОО «Журналисты» стало известно, что журналист дал подписку о неразглашении следственной тайны.

По данным журналистов других изданий, Асланбек Сартбаев вызван на допрос в рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Главред «Азия Ньюс» проходит свидетелем по делу.

Напомним, что бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова сняли с должности 13 августа с формулировкой “за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия”. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В социальной сети Facebook активист Адиль Турдукулов сообщал, что журналиста вызвали якобы после критических публикаций в отношении вице-премьер-министра Жениша Разаковеа

Нужно сказать, что вице-премьер-министр Жениш Разаков ранее судился с газетой «Азия Ньюс». Он требовал 10 млн сомов из-за публикации статьи о том, что Разаков якобы имеет отношение к спецслужбам Таджикистана. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск, оштрафовав газету на 1 млн сомов.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек