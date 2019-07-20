Глава МВД КР Кашкар Джунушалиев подал на газету «Азия-Ньюс» иск на 5 млн сомов

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Октябрьский районный суд Бишкека уже провел первое заседание по данному делу. Было решено, что сотрудники газеты должны дать пояснения относительно публикаций и фотографий. Следующее заседание назначено на 1 августа.

Адвокат министра Динара Аширалиева, сообщила СМИ, что причиной иска послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете. По ее словам, информация о кадровых проблемах в министерстве также стала причиной для обращения в суд.

«Согласно закону о СМИ редакторы несут ответственность за достоверность распространяемой информации. Дело не в 5 миллионах сомов. Журналисты должны соблюдать этику, проверять факты в ходе исполнения своих обязанностей», — сказала Динара Аширалиева.

Главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев сообщил коллегам, что против него подали иск министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и начальник 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев.

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар – крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса», — объяснил А.Сартбаев.

Он добавил, что почти аналогичная фотография была опубликована и про Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками.

«Я их ни в чем не обвинял. Если бы они хотели, могли бы ответить. У нас есть доказательства о слежке, которые я покажу в суде. Генерал Омурбек Суваналиев готов дать показания по этому поводу. За ним когда-то тоже следили», — сказал А.Сартбаев.

Нужно сказать, что Джунушалиев и Матмусаев не первые из числа милицейского начальства, которые подали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов и экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

Осенью 2018 года газета проиграла иск на 1 млн сомов со стороны бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, который, потом отказался от взыскания этих денег.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек