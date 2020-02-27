Газету «Азия Ньюс» обязали выплатить главе МВД моральную компенсацию в 300 тысяч сомов

Бишкекский городской суд вынес такое решение 26 февраля. Об этом в соцсетях сообщил общественный защитник газеты, гражданский активист Адиль Турдукулов.

«Это тоже признак зачистки политического поля перед выборами. Главный редактор газеты Аслан Сартбаев не согласен с решением городского суда. Поэтому намерены обратиться в Верховный суд», — отметил А.Турдукулов.

Напомним, Кашкар Джунушалиев подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года. Например, в апрельском выпуске газеты был напечатан коллаж, на котором голова министра была присоединена к телу крысы, а заголовок гласил: «Кашкар крыса?».

А вот в номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!». В материале высказывается критика кадровой политики министра внутренних дел.

В самом начале судебных баталий глава МВД потребовал с газеты 5 млн сомов. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск Джунушалиева, обязав издание выплатить ему 1 млн сомов.

Кстати, это не первый иск к «Азия Ньюс». Экс вице-премьер-министр Жениш Разаков ранее судился с газетой «Азия Ньюс». Он требовал 10 млн сомов из-за публикации статьи о том, что Разаков якобы имеет отношение к спецслужбам Таджикистана. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск, оштрафовав газету на 1 млн сомов.

Также «Азия Ньюс» проиграла суд и бывшему начальнику 7 управления МВД Бакыту Матмусаеву, который отсудил у СМИ 15 тыс сомов.

Кроме того, руководителя издания Асланбека Сартбаева вызвали на допрос в рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Главред «Азия Ньюс» проходит по делу свидетелем.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек