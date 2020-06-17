Газета «Азия Ньюс» должна выплатить Женишу Разакову 50 тысяч сомов

Кыргызскоязычное оппозиционное издание «Азия Ньюс» должно выплатить экс-вице-премьер-министру Женишу Разакову 50 тысяч сомов по иску о защите чести и достоинства. Бишкекский городской суд принял сегодня (17 июня) решение. Об этом 24.kg сообщил общественный защитник стороны ответчика Адиль Турдукулов.

По его словам, Жениш Разаков требовал с газеты 10 миллионов сомов. Однако Октябрьский районный суд удовлетворил иск частично, постановив, что издание должно заявителю только 1 миллион. «Но городской суд снизил сумму до 50 тысяч. При этом решение первой инстанции оставил в силе частично, поскольку газета должна опубликовать опровержение», — пояснил Адиль Турдукулов.

Предметом спора стала публикация в «Азия Ньюс» о якобы причастности Жениша Разакова к спецслужбам Таджикистана. Жениш Разаков назвал сведения недостоверными.

В марте 2019 года депутаты ЖК обратились в ГКНБ с поручением проверить достоверность информации о вице-премьер-министре. Они обратили внимание на публикации таджикских СМИ о том, что Жениш Разаков является агентом спецслужб соседней страны.

ГКНБ на основании компрометирующих публикаций в СМИ в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова провел досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по статье «Государственная измена». По результатам проверки причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.

24.kg