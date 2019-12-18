Газета «Ачык саясат плюс» запустила акцию «1 сом Кожобеку Рыспаеву»

17 декабря Верховный суд оставил в силе решение предыдущей судебной инстанции по иску депутата Кожобека Рыспаева против газеты «Ачык саясат плюс». Таким образом, газета должна выплатить депутату 300 тыс. сомов в качестве моральной компенсации.

Напомним, депутат ЖК судился с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его за это «хамелеоном».

«Мы уже запустили акцию «1 сом Кожобеку Рыспаеву». Нам придется устроить мероприятия по сбору средств, потому что средств у газеты нет. Даже если мы продадим мебель, технику, то такой суммы не наберем. Мы надеемся, что неравнодушные люди поддержат нас. Если нам не удаться наскрести эту сумму, то придется закрыть газету», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суды не поинтересовались у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», — говорил адвокат издания, Медиа представитель Акмат Алагушев.

«Мы уверены, что суды выполняют политический заказ, потому что эта газета является одной из влиятельных оппозиционных кыргызскоязычных СМИ. Насколько мы знаем от источников, в высших эшелонах власти поговаривают, что нужно с этой газетой что-то делать. Как газета может выплатить 300 тыс.? Идет попытка заставить замолчать и обанкротиться, чтобы не стало еще одной оппозиционной газеты», — считает зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек