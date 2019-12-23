Понедельник Декабрь 23rd, 2019
Рубрика: Новости
Фонд расследовательской журналистики проводит опрос среди журналистов на предмет выявления и оценки потребностей журналистов в проведении качественных журналистских расследований. По итогам данного опроса будут определены основные приоритетные направления деятельности фонда согласно потребностям журналистов.
Для прохождения опроса просим вас перейти по ссылке https://ru.
Опрос будет проведен с 23 по 28 декабря 2019 г. Опрос анонимный. Он займет всего 5 мин.
Заранее благодарим за ваше время и участие в опросе!
С уважением,
Фонд расследовательской журналистики