Фонд расследовательской журналистики проводит опрос среди журналистов

Понедельник Декабрь 23rd, 2019

Рубрика: Новости

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Фонд расследовательской журналистики проводит опрос среди журналистов на предмет выявления и оценки потребностей журналистов в проведении качественных журналистских расследований.  По итогам данного опроса будут определены основные приоритетные направления деятельности фонда согласно потребностям журналистов.

Для прохождения опроса просим вас перейти по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/JP7C7SQ

Опрос будет проведен с 23 по 28 декабря 2019 г.  Опрос анонимный. Он займет всего 5 мин.

Заранее благодарим за ваше время и участие в опросе!

С уважением,
Фонд расследовательской журналистики