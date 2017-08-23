The Epoch Times проводит конкурс для журналистов

Журналисты могут представить свои материалы и выиграть призы размером до 5 000 долларов США.

The Epoch Times проводит конкурс коротких журналистских статей, имеющих потенциал стать очень популярными в социальных медиа, – Inspiring the World Journalism Competition.

Принимаются работы размером от 500 до 1 000 слов, рассказывающие истории сочувствия, спасения и победы над невзгодами.

Победители, занявшие первое, второе и третье место, получат 5 000, 3 000 и 1 500 долларов США соответственно. Также будет вручен почетный приз в 200 долларов.

Заявки принимаются до 18 сентября.

Более подробную информацию можно найти здесь.

IjNet