The Epoch Times проводит конкурс для журналистов

Вторник Август 22nd, 2017
Рубрика: Новости, Объявления
Журналисты могут представить свои материалы и выиграть призы размером до 5 000 долларов США.
The Epoch Times проводит конкурс коротких журналистских статей, имеющих потенциал стать очень популярными в социальных медиа, – Inspiring the World Journalism Competition.
Принимаются работы размером от 500 до 1 000 слов, рассказывающие истории сочувствия, спасения и победы над невзгодами.
Победители, занявшие первое, второе и третье место, получат 5 000, 3 000 и 1 500 долларов США соответственно. Также будет вручен почетный приз в 200 долларов.
Заявки принимаются до 18 сентября.
Более подробную информацию можно найти здесь.