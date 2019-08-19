Экс-омбудсмен отзовет свой иск экс-президенту, но не к телеканалу «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун отзовет свой иск на 100 тысяч сомов к бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву. А вот иск к телеканалу «Апрель» — нет.

По словам правозащитника, Алмазбек Атамбаев арестован. Ему инкриминируют тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса, в том числе пособничество в незаконном освобождении Азиза Батукаева, и он понесет ответственность за свои деяния.

«Поэтому судиться с ним в гражданском порядке за клевету я смысла не вижу. То, что он меня оклеветал, заявив, что я получил взятку в 100 тысяч долларов США это поклеп и ложь. Скоро это докажут», — уверен Турсунбек Акун.

Он добавил, что иск к телеканалу «Апрель» и журналисту Канату Каниметову на 500 тысяч сомов он отзывать не будет. Несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и канал не вещает. «Если «Апрель» даст официальное опровержение и извинится, то я тут же отзову свое заявление. У них есть свой канал на ютубе, там они могут опубликовать извинения. Они распространили обо мне недостоверные сведения», — говорит истец.

Напомним, бывший акыйкатчи намерен потребовать 500 тысяч сомов с телеканала «Апрель» за ретрансляцию выступления Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он рассказывал о взятке, которую якобы получил Турсунбек Акун, и за сюжеты журналиста телеканала Каната Каниметова о том, как экс акыйкатчы брал деньги.

«Мы будем и дальше судиться с Турсунбеком Акуном. Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и другие телеканалы. Но почему-то бывший омбудсмен подал в суд только на нас. Кроме того, я не могу понять логику господина Акуна. Если он отзывает иск к экс-президенту, почему он судиться с нами? Наши журналисты и так пострадали и есть риск, что они останутся вовсе без работы», — говорит гендиректор канала Дмитрия Ложникова.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек