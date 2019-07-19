Экс-омбудсмен не пришел на заседание суда, на котором рассматривался его иск к телеканалу «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун не пришел на заседание Октябрьского районного суда, на котором рассматривался его иск к телеканалу «Апрель». Он с этого СМИ, а также с журналиста Каната Каниметова требует 600 тысяч сомов моральной компенсации.

Извещение об иске бывшего главного правозащитника в адрес телеканала направил Октябрьский районный суд Бишкека. Но на первое судебное заседание, которое состоялось 16 июля 2019 года экс-омбудсмен Турсунбек Акун не явился, также как и его представитель. Судья попросила юристов телеканала изложить свои возражения в письменном виде. Следующее заседание суда состоится 6 августа.

Экс-омбудсмен считает, что телеканал «Апрель» и специальный корреспондент канала Канат Каниметов нанесли урон его чести, достоинству и деловой репутации. Речь идет о сюжете в новостном выпуске от 6 мая 2019 года, в котором был опубликован фрагмент интервью Хавы Хамидовой – сестры Азиза Батукаева. В 2014 году это интервью было опубликовано в газете «Московский Комсомолец» в статье журналиста Улукбека Бабакулова. По версии издания, Хава Хамидова сообщила, в частности, что ее супруг лично передал Турсунбеку Акуну 100 тысяч долларов за поддержку в освобождении Батукаева.

Помимо опровержения этих сведений, Турсунбек Акун требует взыскать в свою пользу с редакции телеканала «Апрель» 500 тысяч сомов, с журналиста Каната Каниметова 100 тысяч сомов за моральный ущерб.

По словам гендиректора канала «Апрель» Дмитрия Ложникова, журналисты намерены судиться и будут отстаивать свои правоту, насколько это возможно.

Напомним, Турсунбек Акун сообщал ОО «Журналисты», что намерен судиться с телеканалом «Апрель». «Но если «Апрель» даст официальное опровержение, то я тут же отзову свое заявление», — пообещал истец.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек