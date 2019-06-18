Экс-омбудсмен намерен судиться с телеканалом «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен взыскать с телеканала «Апрель» 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации.

Об этом ОО «Журналисты» сообщил сам Турсунбек Акун. Кроме того, бывший омбудсмен подал иск в Октябрьский районный суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева о защите чести и достоинства. Он требует с бывшего главы государства 100 тысяч сомов моральной компенсации.

Как говорит правозащитник, Алмазбек Атамбаев оскорбил его, приписав взятку в 100 тысяч долларов США за освобождение Азиза Батукаева. «Но это наглая ложь. Поэтому я подаю в суд. Не думаю, что 100 тысяч сомов — большая сумма для Атамбаева», — сказал Турсунбек Акун.

Бывший акыйкатчи намерен также потребовать 500 тысяч сомов с телеканала «Апрель» за ретрансляцию выступления Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он рассказывал о взятке, которую якобы получил Турсунбек Акун, и за сюжеты журналиста телеканала Каната Каниметова о том, как экс акыйкатчы брал деньги. «Но если «Апрель» даст официальное опровержение, то я тут же отзову свое заявление», — пообещал истец.

Комментируя ОО «Журналисты» Турсунбек Акун сообщил, что подготовил документы для подачи иска на телеканал «Апрель» в Октябрьский районный суд Бишкека. Обращение в суд поступило две недели назад, но истца попросили внести некоторые правки. Эти правки не удалось внести, поэтому он планирует подать иск к журналистам заново.

Он рассказал журналистам, что будет делать с деньгами, которые, возможно, выиграет. «Я эти деньги направлю на благотворительность. Передам детскому дому-интернату. И сделаю это публично, чтобы не думали, что финансы себе забрал», — сказал Турсунбек Акун.

По словам гендиректор канала Дмитрия Ложникова, пока они не получали извещение из суда. «Мы хотим в первую очередь посмотреть на формулировки этого иска. Что именно его не устроило в трансляции. Мы будем судиться. Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и телеканалы. Понятно, что телеканал частично принадлежит Атамбаеву, наверное, поэтому все шишки на нас сваливаются. Это как с другим интервью Атамабаева, когда его показали несколько телеканалов, а иск получили мы», — говорит он.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г. Бишкек