Экс-чиновник Ахматбек Келдибеков выиграл дело у Kyrgyztoday

Первомайский районный суд столицы частично удовлетворил требование бывшего чиновника Ахматбека Келдибекова — обязал интернет-портал Kyrgyztoday снять унижающие честь и достоинство истца статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации.

Напомним, что экс-депутат ЖК посчитал, что издание оскорбило его назвав коррупционером. Он требовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба.

Ранее главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев в интервью ОО «Журналисты» сообщал, что редакция не планирует давать опровержение и собирается судиться с экс- спикером Келдбековым».

«Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», — сказал главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

По его словам, в суд юристы Келдибекова представили заключение эксперта из Академии наук. «Мы считаем этого специалиста дежурным экспертом Келдибекова. Потому что этот человек фигурировал в деле Келдибеков против газеты «Азия ньюс». Нужно сказать, что это не было единственным заключением эксперта. До этого в суде рассматривались итоги экспертизы и в документе указывался сайт Kyrgyztoday, а потом шло название какого-то ОсОО. По нашему мнению, это был готовый шаблон, неправильно заполненный. Мы оспорили этот документ, и юристы Келдибекова подготовили второе заключение с подписью того же самого эксперта. Когда-то в 2014 году, во времена атамбаевского режима, мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно, дойдем до Верховного суда», — сказал тогда руководитель интернет-издания.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек