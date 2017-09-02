Dream: Тендер на производство теле радио передач

Институт развития молодежи приглашает заинтересованные организации к участию в тендере для производства телерадио передач, посвященных межкультурному и межрелигиозному диалогу на национальном и региональном уровне предупреждение радикальных взглядов.

Институт развития молодежи одна из лидирующих молодежных организаций в Кыргызстане, действующих с ноября 2010 года. Ее приоритетными направлениями являются расширение участия молодых людей в процессах принятия решений, повышение потециала молодежи и удовлетворение нужд и потребностей молодежи в сотрудничестве с государственными и международными организациями.

Институт развития молодежи реализует проект DREAM в тесном сотрудничестве и партнерстве с ЕС, DVV International, Youth of Osh, CRISP.

Главной целью проекта является создание возможностей для молодежи и молодежных сообществ для межкультурного и межрелигиозного общественного диалога на национальном и региональном уровнях с использованием устойчивых платформ, для вовлечения и укрепления потенциала молодежи в предупреждении радикальных и эктремистских взглядов.

В рамках проекта необходимо производство серии телевизионных и радиопрограмм, посвященных повышению потенциала молодежи для развития общественного диалога по предупреждению радикализма и экстремизма в Кыргызской Республике, направленных на исполнение решений государственной концепции о религиозной политики в КР.

Более детальная информация по проекту по этой ссылке, http://dr.kg/ru/projects/dream

Ожидаемый результат: теле и радиопродукт должен быть доступный с учетом потребностей и языка молодежного сообщества; оригинальный и содержательный; призывающий граждан к конструктивному диалогу.

По проекту планируется снять 13 телепередач по 30 минут каждая и 26 радиопрограмм по 15 минут каждая. Продукт должен быть на кыргызском и русском языках. Заявку можно подавать по отдельности на каждый медиапродукт или объединив производство телерадиопередач.

Требования:

— Исполнители проекта должны иметь не менее пяти лет опыта в производстве информационно-аналитических телерадиопрограмм с участием молодежи (в заявке просим предоставить две-три работы, можно ссылки на YouTube);

— Исполнители проекта должны оригинально и творчески подойти к исполнению проектных задач с использованием новых мультимедийных форматов;

— Исполнители должны иметь опыт в продвижении своей медиапродукции в социальных сетях и глобальной сети;

— Исполнители должны с уважением и пониманием относится к чужой точки зрения, быть дипломатичным и гибким в производстве телерадиопередач;

— Свободно говорить и писать на русском и кыргызском языках;

— Исполнители должны уметь делать качественный продукт в сжатых условиях;

— Исполнители должны иметь опыт работы в координации большего количества людей и сбора информации из различных источников, а также уметь работать в различных сообществах.

Сценарии будущих телерадиопередач в обязательном порядке будут проходить утверждение консультантом проекта по медиа вопросам и Наблюдательным комитетом проекта DREAM. .

Институт развития молодежи окажет содействие в участии экспертов в будущих телерадиопередач.

Исполнители обязаны взять на себя вопросы, связанные с размещением в эфире телерадиопрограмм с учетом вещания на Чуйскую, Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Также будут обязаны разместить утвержденную медиапродукцию на своих платформах в социальной сети и на YouTube.

В заявке должна быть четко прописана концепция будущих телерадиопередач; детальный бюджет с приемлемыми расценками, с описанием всех возможных расходов; резюме членов команды.

Важно: не финансируется покупка оборудования; оплата эфирного времени; экспертные услуги; аренда помещения; услуги по оформлению студий.

Крайний срок подачи заявок до 17 часов дня 20 октября 2017 года. Официальный ответ по заявкам будет дан всем заявителям с 30 октября по 3 ноября.

Заявки в запечатанном виде виде должны быть высланы или занесены в офис Института развития молодежи в Бишкеке по адресу: ул. Фрунзе, 402, (пересечение с улицей Исанова, ориентир офис редакции газеты “СуперKG”) либо по электронной почте: aizhan.rysmendeeva-bonova@dr.kg;

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста свяжитесь с менеджером проекта Ажара Касмалиева по e—mail: ajara.kasmalieva@dr.kg