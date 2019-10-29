DoS-атака на сайт информационного издания «Kloop.kg» продолжается

Вторник Октябрь 29th, 2019
Рубрика: Новости
Как сообщил ОО «Журналисты» главный редактор информационного издания «Kloop.kg» Эльдияр Арыкбаев, DoS-атака на сайт продолжается. «Пока мы можем сообщить только то, что атака продолжается до сих пор, а мы, в свою очередь, изучаем ситуацию и пытаемся минимизировать ущерб», — рассказал он.
Напомним, атака на сайт произошла в 3 часа по Гринвичу. «Ее заметили спустя 12 минут после начала» — компания Qurium, которая обеспечивает хостинг нашего сайта», — пишут журналисты издания.
За пару дней до хакерской атаки журналисты «Kloop.kg» выпустили масштабное расследование о том, кто владеет незаконно выданной территорией в столичном парке «Ататюрк».
Эльдияр Арыкбаев, отвечая на вопрос ОО «Журналисты», связаны ли публикация расследования с DDoS-атакой, отметил, что утверждать однозначно пока не могут.
«Есть два факта. Первое. Мы опубликовали большое, основанное на фактах и доказательствах расследование по землям в парке Ататюрк. Второе. После этого наш сайт подвергся массированной DDoS-атаке. Насколько эти два факта связаны между собой — открытый вопрос», — сказал главред.
Азамат Касыбеков,
представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек