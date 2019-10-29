DoS-атака на сайт информационного издания «Kloop.kg» продолжается

Как сообщил ОО «Журналисты» главный редактор информационного издания «Kloop.kg» Эльдияр Арыкбаев, DoS-атака на сайт продолжается. «Пока мы можем сообщить только то, что атака продолжается до сих пор, а мы, в свою очередь, изучаем ситуацию и пытаемся минимизировать ущерб», — рассказал он.

Напомним, атака на сайт произошла в 3 часа по Гринвичу. «Ее заметили спустя 12 минут после начала» — компания Qurium, которая обеспечивает хостинг нашего сайта», — пишут журналисты издания.

За пару дней до хакерской атаки журналисты «Kloop.kg» выпустили масштабное расследование о том, кто владеет незаконно выданной территорией в столичном парке «Ататюрк».

Эльдияр Арыкбаев, отвечая на вопрос ОО «Журналисты», связаны ли публикация расследования с DDoS-атакой, отметил, что утверждать однозначно пока не могут.

«Есть два факта. Первое. Мы опубликовали большое, основанное на фактах и доказательствах расследование по землям в парке Ататюрк. Второе. После этого наш сайт подвергся массированной DDoS-атаке. Насколько эти два факта связаны между собой — открытый вопрос», — сказал главред.

DoS (аббр. англ. Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднён. (Википедия)

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек