Депутат Бакыт Торобаев отзовет иск к газете «Де-Факто» после опровержения. Об этом сообщили в секретариате фракции «Онугуу-Прогресс» в четверг.

«Главный редактор газеты «Де-Факто» неоднократно просил решить вопрос мирным путем, он признал свою вину и лично принес свои извинения Бакыту Торобаеву. После того как редакция газеты опубликует свое опровержение, Бакыт Торобаев намерен отозвать свой иск к газете» — заявили в секретариате.

«У меня нет намерения уничтожить или оказать давление на газету, я лишь добивался достоверности информации. Считаю, что свобода слова — это право не только свободно выражать свои мысли, но и нести ответственность за объективность той информации, которую они распространяют», — подчеркнул Б. Торобаев.

Отметим, газета «Де-Факто» опубликовала статью, в которой назвала политика Бакыта Торобаева «проектом Максима Бакиева». Торобаев обратился в суд.

КирТАГ,

http://kyrtag.kg/society/deputat-bakyt-torobaev-otzovet-isk-k-gazete-de-fakto-posle-oproverzheniya/