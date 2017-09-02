Дедлайн конкурса на лучший материал по приграничным вопросам сдвинут на 25 октября!

2 ноября в Бишкеке в рамках проекта Deutsche Welle Akademie по Улучшению освещения приграничных вопросов планируется проведения Международной медиа конференции с участием кыргызских и таджикских журналистов.

Чтобы успеть подвести итоги Конкурса на лучший материал по приграничным вопросам к этой дате было решено сдвинуть дедлайн конкурса на более ранний срок — 25 октября.

Целю конкурса является — повышение качества и количества материалов в СМИ о наиболее значимых вопросах в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана, развитие профессиональных связей между СМИ обеих стран.

Более подробно о конкурсе моно узнать здесь.