Дата заседания суда по иску вице-премьера Разакова к газете «Азия Ньюс» еще не назначена

Дело против газеты «Азия Ньюс», на которую подал иск вице-премьер-министр Жениш Разаков, будет рассматриваться в Октябрьском районном суде г.Бишкек. Пока дату заседания суда еще не установили. Об этом ОО «Журналисты» сообщили в пресс-служба правительства КР.

Напомним, пресс-служба кабинета министров уже сообщала, что вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск о защите чести и достоинства из-за материала о его якобы связи с разведкой Таджикистана. Чиновник требует компенсацию в 10 млн сомов.

В апреле 2019 года Ж.Разаков утверждал, что подаст в суд на депутатов за распространение фейка о его связи с таджикскими спецслужбами. Парламентарии действительно обсуждали эту тему и требовали отставки чиновника.

Потом ГКНБ и правительство опровергли причастность Ж.Разакова к таджикским спецслужбам. Эти слухи появились после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана – Ж.Разаков возглавлял делегацию Кыргызстана во время переговоров.

Информация о связи Ж.Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.

«Материал «Разаков агент Таджикистана?» вышел в нашей газете в марте нынешнего года. Это был вопрос. С тех пор прошло полгода и только сейчас Разаков проснулся и подал иск на 10 миллионов сомов по защите чести и достоинства. Это интересно. Может за этим стоит какая-то тайна? Может Разаков должен был четко исполнять свои обязанности и отвечать за неудобное положение? Думаю, что это давление на свобод слова и политическое давление на издание. Мы до этого открыто критиковали членов правительства. На нас в суд подали глава МВД Жунушалиев и руководитель 7 управления МВД Матмусаев», — написал своей страничке в фейсбуке главный редактор «Азия Ньюс»

Напомним, Октябрьский районный суд уже рассматривает иск к «Азия Ньюс» от главы МВД Кашкара Джунушалиева – он требует пять миллионов сомов компенсации за «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете.

Весной в суд на издание подал, а затем забрал иск, бывший замглавы МВД Данияр Абдыкаров – он требовал 10 млн сомов за статью о нераскрытом деле об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой, которое произошло в 2014 году. А в 2018 году иск против газеты подал экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков — в январе 2019 года он отозвал иски к газете и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г.Бишкек