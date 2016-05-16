Cтипендии для журналистов от Института Рэдклиффа

Журналисты и художники видеографики, художники-постановщики фильмов, а также дизайнеры звука и новых медиа могут подать заявки на получение этой стипендии продолжительностью в один или два семестра.

Стипендиальная программа Института перспективных исследований Рэдклиффа позволяет участникам работать над широким спектром задач, относящихся к разным профессиям, областям науки и искусства, включая журналистику.

Сумма стипендии – до 77 500 долларов США на один год с дополнительными выплатами на расходы по проведению проекта. Стипендиаты получают возможность пользоваться офисом или студией, а также доступ к библиотекам и другим ресурсам Гарвардского университета в течение года стипендиальной программы, с сентября 2018-го по май 2019 года.

При оценке заявок учитывается качество и значение предложенного проекта, а также достижения и потенциал заявителя.

Журналисты, претендующие на участие в программе, должны иметь как минимум пять лет профессионального опыта.

Заявки принимаются до 14 сентября.

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Источник: Ijnet.org