Чиновник из Минздрава требует с газеты «Ачык саясат плюс» полмиллиона сомов

В Первомайском суде столицы прошло уже два заседания по иску руководителя департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения КР Гульмиры Шакировой к газете «Ачык саясат плюс». Напомним, чиновник из Минздрава требует с издания 500 тысяч сомов компенсации морального ущерба.

По информации главного редактора издания Назгуль Мамытовой истец жалуется на материалы, которые рассказывают о завышенной цене лекарственных средств и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследования в этой сфере. «Это связанно с деятельностью Шакировой», — говорит она.

Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, чтобы понять, какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась с предложением журналистов. 7 октября в суде был заслушан эксперт из Службы судебной экспертизы при Правительстве КР. По мнению адвоката издания Медиа представителя Акмата Алагушева, государственная экспертиза оказалась неоднозначной. «По некоторым моментам она была в пользу журналистов, по некоторым в пользу истца. А по некоторым моментам, по мнению эксперта, нужна еще дополнительная верификация», — сообщил А.Алагушев. Следующее рассмотрение дела состоится 22 октября.

Напомним, что на газету «Ачык саясат плюс» уже подали несколько судебных исков. Работник прокуратуры Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета обжаловала его в столичном суде и дело снова отправили в районный суд.

Также на издание подал в суд депутат Кожобека Рыспаева. Бишкекский городской суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу политика. Причиной иска стала статья (август 2018 год), в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном».

Журналисты обжаловали решение столичного суда в Верховном суде. «Мы обращались за лингвистической экспертизой, которая показала, что оспариваемые выражения ни что иное, как мнение и оценочные суждения о его профессиональной деятельности. Как их опровергать? Ну что поделать, если люди так думают? Думать не запретишь», — говорит Медиа представитель Акмат Алагушев.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суд не поинтересовался у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», — заметил юрист.

Из-за иска депутата газета может закрыться. Так как денег на выплату морального ущерба у журналистов нет.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек