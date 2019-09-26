При освещении приграничных конфликтов у ряда представителей СМИ возникли трудности

Представители СМИ для освещения конфликта, произошедшего 16 сентября в приграничном районе рядом с кыргызским селом Максат Лейлекского района и таджикским селом Овчи-Калача, на место инцидента смогли поехать только 17 сентября. Оно находилось далеко, и ехать туда на ночь глядя было к тому же небезопасно.

Однако 17 сентября в селе Максат собралось более 200 человек местных жителей и из ближайшего села. Собравшиеся спрашивали у каждого журналиста, приехавшего осветить событие, из какого они СМИ. Жители говорили, что, если есть журналисты из КТРК или других государственных СМИ, и они будут освещать так, как удобно властям, будут давать информацию не полностью, скрывать ее, то пусть эти журналисты сразу же уходят.

Собственный корреспондент КТРК по Баткенской области Нургазы Жайнаков рассказал, что ему было сложно получать какую-либо информацию от местных жителей, брать у них интервью.

“Такое враждебное отношение собравшихся к определенным СМИ сильно ограничило нам работу и отрицательно сказалось на нашем настрое. Если есть конкретная критика по нашей работе, пусть скажут. Однако говорились общие слова, повторялось кем-то сказанное обвинение, создавались препятствия в получении информации. Никто бы не стал слушать наши возражения, призыв говорить конкретную критику. Мы старались придерживаться определенных требований в таких случаях, международных стандартов и этического кодекса, чтобы не усугубить ситуацию дальше. Мы не можем давать информацию на основе слухов. Собравшиеся же были недовольны нашим ответственным отношением к своей работе, ставили нам в пример и хвалили материалы, размещенные в ютубе, авторы которых ни за что не отвечали. Это же неправильно. Если мы будем верить всему тому, что распространяется безответственными авторами, которые не думают о последствиях, то ситуация на границе может сильно обостриться. А это никакой стороне не нужно. Говоря это, я далек от мысли кого-то обвинять. Однако в таких ситуациях нам сложно выполнять свой профессиональный долг, получать какую-либо информацию и давать беспристрастный материал. Поэтому, я считаю важным повышение медиаграмотности жителей приграничных районов», — отмечает Нургазы Жайнаков.

Поскольку на месте инцидента не было собственных корреспондентов местных, республиканских и международных СМИ, было сложно получить информацию от многих источников, мнение второй стороны, приходилось давать ту информацию, что имелась в наличии. В то же время избирательный подход к СМИ в предоставлении информации сильно усложняет работу журналистов во время освещения таких приграничных конфликтов. В то время, как официальные органы старались давать информацию государственным СМИ, граждане и независимые эксперты предпочитали негосударственные медиа. Еще большая проблема заключалась в том, что было невозможно получить информацию от второй стороны конфликта. Как в очередной раз показало последнее событие, еще многое предстоит сделать для укрепления сотрудничества и обмена информацией между СМИ приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана.

Фотография взята с айта «Азаттык».

Жениш Айдаров,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области