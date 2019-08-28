Бишкекский городской суд не стал запрещать статьи, вышедшие в Kaktus.media (исправлено)

27 августа городской суд отменил решение Первомайского районного суда, обязавшего редакцию снять с сайта ряд публикации на период судебных разбирательств.

Напомним, бизнесмен из Казахстана Абай Камалов требует со своей супруги 1 млн сомов и столько же с редакции Kaktus.media за две статьи, в которых Кудайбергенова рассказывает, что муж ее избивал и не отдает детей.

После того как начался судебный процесс, Kaktus.media сделал еще две публикации: под названиями «Горсуд запретил распространение статей о женщине, заявившей об избиениях со стороны мужа» и «Избивший кыргызстанку бизнесмен из Казахстана Камалов потребовал от бывшей жены алименты».

«Представитель Камалова ходатайствовал, чтобы и их распространение суд тоже запретил. Судья Первомайского районного суда Кундус Исаева 26 июня ходатайство удовлетворила. Именно это определение суда первой инстанции отменил сегодня Бишкекский горсуд», — рассказал ОО «Журналисты» юрист ОФ «Институт Медиа Полиси» Акмат Алагушев.

Как считают медиазащитники, ограничение ресурса Kaktus.media в распространении любых информационных материалов касательно истца на период рассмотрения иска нарушает фундаментальные права на свободу печати и доступа к информации.

В Законе КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» указано, что цензура не допускается. Никто не имеет права требовать от журналиста предварительно согласовывать сообщения и материалы, изменить текст или полностью снять с печати материал или сообщение. В Институте Медиа Полиси посчитали, что определение первой инстанции является завуалированной цензурой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской области и г.Бишкек