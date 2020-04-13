Возможности баткенских журналистов уменьшились

В связи с пандемией коронавируса и в Баткенской области была введена чрезвычайная ситуация – установлено 4 основных и 23 внутренних карантинных поста. Без специального пропуска пройти через эти посты невозможно. Это сказалось и на деятельности журналистов, которые были вынуждены оставаться только в окрестностях места проживания. Многие СМИ перешли на работу из дома.

С принятием мер безопасности журналисты имеют возможность получать короткие сведения только от пресс-служб органов власти. В такой ситуации своевременное информирование населения становится сложным делом. По мнению свободного журналиста Жениша Айдарова, пресс-секретари, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию, сами определяют, что дать из информации о коронавирусе или других сведений, а что нет.

«В последнее время в регионах стало сложней получать информацию из официальных источников. Несмотря на то, что в данное время со стороны общества имеется большая потребность в официальной информации, областные ведомства не желают давать какую-либо информацию, ссылаясь на «запрет сверху». В то же время некоторым СМИ такая информация все же дается, т.е. имеется избирательный подход», — сообщает Ж.Айдаров.

По словам корреспондентки Баткенского мультимедийного центра Арзыгуль Галымбетовой, в связи с ситуацией усилился контроль и над распространением информации. В эфир идут только те материалы, которые были предоставлены пресс-службами Правительства и других госорганов.

«Поскольку мы являемся государственным каналом, случается, что некоторые сведения замалчиваются. Обладминистрация говорит: «мы сами подготовим, а вы зачитайте в эфире», — делится А.Галымбетова.

Пресс-секретарь Полномочного представителя Правительства КР в области Чолпон Бердикулова сообщила, что в связи с введением чрезвычайной ситуации есть некоторые ограничения и в деятельности журналистов. Для прохождения через блокпосты нужно специальное разрешение полномочного представителя.

«Журналисты получают информацию на онлайн брифингах. Помимо этого, если нужно интервью с полночным представителем или другим руководителем, то это возможно для одного представителя от СМИ. Другие журналисты могут скопировать это интервью», — сообщила Ч.Бердикулова.

В целом местные СМИ ограничены только информациями от пресс-служб. Некоторые готовят материалы о весенне-полевых работах, заморозках. Однако основная часть информации посвящена ситуации с коронавирусом.

В настоящее время в области работают корреспонденты ЭлТР, «Азаттык», «Ала-Тоо 24», Баткенского областного медиа центра, «АКИпресс» и «7 канала». Остальные СМИ перешли на работу из дома.

Нургазы Жайнаков,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области