Баткен: На границе стало сложней получить информацию

На приграничных территориях Баткенской области часто происходят конфликты, которые требуют особого внимания при их освещении. Из-за того, что отдельные участки границы с Таджикистаном еще не определены, нередки конфликты между жителями и пограничниками двух стран. Во время приграничных конфликтов журналисты стараются информировать население своевременно и предоставить полную информацию. Однако из-за сложности получения информации с официальных органов, в соцсетях часто публикуется недостоверная, разжигающая рознь информация.

Официальные стороны не заинтересованы предоставлять информацию о приграничных проблемах. Чтобы получить информацию от пограничной службы, органов внутренних дел журналисты вынуждены обращаться в столицу в министерства. Это приводит к запаздыванию с информированием. В то же время местные органы власти стараются скрыть истинные причины конфликта.

Журналист телеканала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов сообщает о множествах препятствий при получении информации. По его словам, свидетели конфликта тоже часто отказываются давать интервью на камеру. Это он объяснил тем, что после выхода сюжета в эфир сотрудники правоохранительных органов оказывают различное давление на человека, давшего интервью. Представители местных органов власти также скрывают информацию, боясь последствий, т.к. причинами приграничных конфликтов часто являются нерешенность многих социальных вопросов.

«Когда я оказался на месте конфликта и поговорил с местными жителями, то они не смогли мне рассказать что-то вразумительное. Когда же просто разговариваешь с ними, не на камеру они рассказывают много интересных подробностей. Но на камеру они ничего не хотят рассказывать. Оказываются, представители местных властей их предупредили, чтобы они ничего не говорили журналистам, не рассказывали информацию, невыгодную местным властям», — говорит О.Рахманов.

Сегодня социальные сети имеют большое значение при распространении информации, обсуждении важных общественных событий. Иногда отрицательное, иногда положительное. Как сообщил местный активист Базарбай Масейитов, о приграничных конфликтах он часто первым узнавал через социальные сети. По его мнению, от СМИ невозможно получить оперативную официальную информацию. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшей эскалации приграничных конфликтов. Поэтому, по его словам, местные органы власти должны стараться доводить до населения точную и полную информацию о конфликтах.

«Местные органы власти должны предоставлять точную и полную информацию. Сегодня уже другие времена. В социальных сетях распространяются много недостоверной информации. Государственные органы, чтобы предотвратить приграничные конфликты с помощью телевидения, радио или сайтов должны оперативно и точно информировать население», — считает Б.Масейитов.

Журналисты должны чувствовать свою ответственность при освещении приграничных вопросов, они должны давать единую информацию от госорганов и стараться, чтобы его материал не ухудшил отношение двух государств, считает, в свою очередь, руководитель Баткенского мультимедийного центра Алим Токторов. По его мнению, может получиться, что при двусторонних встречах будет озвучена информация, распространение которой будет нецелесообразно. Поэтому, считает он, в определенной мере контроль за информацией может способствовать разрешению спорных вопросов.

«Мы должны оперативно информировать о приграничных событиях. Однако не будет лишним согласовать и уточнить информацию у официальных органов. Потому что при двухсторонних встречах возникает необходимость сокрытия некоторой информации. Это, если не сегодня, то завтра даст свои плоды. Желательно давать нейтральное мнение местных жителей», — говорит А.Токторов.

С начала года на кыргызско-таджикской границе было зафиксировано две перестрелки. Каждый раз при освещении этих случаев журналисты столкнулись со сложностями при получении официальной информации. Однако никто из журналистов не стал защищать свои права на информацию.

Нургазы Жайнаков,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области