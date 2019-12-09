«Азаттык» пока не получал повестки из суда по иску Райымбека Матраимова

Юристы «Азаттык Медиа» готовы рассмотреть иск экс-заместителя государственной таможенной службы. Об этом ОО «Журналисты» сообщила руководитель СМИ Айзада Касмалиева. По ее словам, они узнали о намерении Райымбек Матраимова подать в суд на журналистов «Азаттык Медиа».

Напомним, экс-замглава таможенной службы Райымбек Матраимов после выхода с очередного допроса в ГКНБ, отвечая на вопросы журналистов рассказал, что подает в суд на журналистов, которые провели расследование о коррупции на таможне.

«Всё это напраслина, ложь и клевета. Это, во-первых. А во-вторых, на людей, которые ставят под сомнение мою честь и достоинство, распространяют порочащие меня лживые сведения, я подал в суд — на Ширин Айтматову, Мухаммедали Токтакунова и других журналистов. В суде с ними все выясним», — заявил бывший таможенник.

Он добавил, что готовит иск в суд и в отношении самого радио «Азаттык». «Так как это международное СМИ, то и мы готовим иск на этом уровне», — сказал Райымбек Матраимов.

На своей странице в фейсбуке журналист «Азаттык» Мухаммедали Токтакунов написал, что подача в суд – это право Райымбека Матраимова. «Но сегодня он не ответил на несколько вопросов. Почему Айеркен Саймаити перевел в фонд имени Матраимова 2,4 млн долларов? На какие деньги Хабибулла Абдукадыр и жена Райымбека Матраимова строят в Дубае гостиницу? И на какие деньги в Дубае куплены три объекта недвижимости общей стоимостью 12,5 млн долларов? Почему Матраимов, не сообщил о них в декларации, когда работал на должности заместителя главы таможни?», — задал вопросы журналист.

В свою очередь экс-депутат ЖК, активистка Ширин Айтматова в интервью журналистам сообщила, что подача в суд со стороны Райымбека Матраимова – это хорошая возможность получить от него объяснения об его богатстве. «Он приехал на допрос в ГКНБ на автомашине стоимостью в 7,6 миллионов сомов. Чтобы купить такую машину простой таможенник должен трудиться 20 лет. Из расследования журналистов мы уже знаем, что у него есть недвижимость на 10 миллионов долларов. Это двуличие и вседозволенность. Видно, что Матраимов счастлив и власти дали ему добро на это», — сказала Ш.Айтматова.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек