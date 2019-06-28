Журналист радио «Азаттык» Али Токтакунов передаст Финполиции все документы после опубликования второй части расследования по Матраимову.

Об этом ОО «Журналисты» заявил сам работник «Азаттыка». «Те документы, которые были продемонстрированы в расследовательском материале уже переданы Финполиции. Вторая часть документов тоже готова. У сотрудников этой силовой структуры есть телефоны и адрес редакции. Пусть обращаются и заберут документы. А третья часть документов сейчас в работе. Когда выйдет вторая часть расследования коррупции мы готовы передать их следствию», — написал Токтакунов, который находится в командировке в Праге.

Напомним, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) обратилась с открытым письмом к журналисту «Азаттык» Али Токтакунову, чтобы он предоставил следствию все имеющиеся у него банковские документы о выводе 700 миллионов долларов из страны и причастности к этому экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова.

ГСБЭП требует от журналиста предоставить документы «в целях объективного исследования обстоятельств дела и установления причастности экс-заместителя ГТС Матраимова к озвученным в публикации фактам вывода средств». Кроме того, следствием уже получено разрешение Первомайского районного суда от 13 июня о производстве выемки в «Азаттык медиа» и непосредственно у самого корреспондента Али Токтакунова банковских документов.

«18 июня следствию ГСБЭП была передана только часть озвученных материалов: копии 8 платежных документов на 4 миллиона долларов. Основные документы, показанные в видеосюжете, оригиналы банковских платежей о выводе свыше 200 млн долларов так и остаются непереданными следствию, в связи с чем указанный факт создает определенные препятствия для исследования указанных обстоятельств и принятия решения. ГСБЭП обращается к Али Токтакунову выполнить свои обязательства и помочь следствию, как это указано в законодательстве. Службой параллельно проводятся все необходимые следственные действия и анализируется огромный пласт документов, по которым в ближайшее время будет предоставлен предварительный итог», — говорилось в сообщении ГСБЭП.

В свою очередь радио «Азаттык» официально сообщило, что сотрудничает с государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями для разбирательства по поводу сведений, озвученных в расследовании «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов» от 29 мая.

Часть документов, использованных в данном расследовании, официально были переданы ведомству 18 июня. Директор «Азаттык медиа» Айзада Касмалиева сообщила, что «Азаттык» 27 июня передал ГСБЭП вторую часть документов.

По словам юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, такая практика не является нормальной, когда государство в лице исполнительной власти (ГСБЭП) поступает подобным образом. «Это право самих журналистов — раскрывать или не раскрывать источник информации. У нас же, наоборот, государственные органы начинают сильно копать, пытаясь раскрыть источник журналиста. Да и по нашему законодательству журналист имеет полное право не раскрывать свои источники», — говорит юрист.

По его словам, журналисты «Азаттыка» должны очень аккуратно себя вести. «Сейчас самое главное, чтобы журналист Али Токтакунов не оказался крайним во всей этой истории. Нужно руководствоваться законодательством, но, к сожалению, у нас не всегда так получается», — добавил медиапредставитель.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек