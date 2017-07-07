Аккредитацию в ЦИК КР прошли 61 СМИ и интернет-изданий

ЦИК КР аккредитовала 61 средство массовой информации и интернет-издание, планирующих принять участие в предвыборной агитации на выборах президента Кыргызской Республики и подавших в ЦИК КР уведомление с необходимыми документами. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Из них: 14 телевидений; 7 радио; 21 печатное издание; 19 интернет-изданий.

В настоящее время ЦИК КР продолжает прием документов на аккредитацию от СМИ и интернет-изданий, планирующих принять участие в предвыборной агитации на выборах президента Кыргызской Республики. Последний срок подачи документов 4 июля 2017 года.

Напоминаем, что средства массовой информации и интернет-издания, планирующие участвовать в предвыборной агитации на выборах президента Кыргызской Республики, должны предоставить сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании с сопроводительным письмом в Центральную избирательную комиссию до 4 июля 2017 года.

Для прохождения процедуры аккредитации, средствам массовой информации и интернет-изданиям необходимо подать уведомление в Центризбирком со следующими документами:

— сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади, права публикации в интернет-издании;

— копия свидетельства о регистрации средства массовой информации в министерстве юстиции КР;

— копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для интернет-изданий);

— копия устава средства массовой информации (при наличии).

Источник: http://kyrtag.kg/politics/akkreditatsiyu-v-tsik-kr-proshli-61-smi-i-internet-izdaniy/