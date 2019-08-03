«Айкол Ала-Тоо» требует закрыть каналы NewTV и Nur TV

Родственники погибших в апрельской революции требуют закрыть каналы NewTV и Nur TV, показавшие фильм о Курманбеке Бакиеве, и привлечь к ответственности владельцев этих СМИ.

Член общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Жылдызбек Исаков заявил, что не удовлетворён предупреждением ГКНБ о недопустимости поддержки Курманбека Бакиева.

«Мы требуем, чтобы владельцы СМИ в лице Нурланбека Шакиева попросили прощение у народа за оскорбление. Также требуем, чтобы они ответили перед законом за то, что вышли на связь с главным врагом кыргызского народа Курманбеком Бакиевым и восхваляли его, поздравляя с днем рождения», — сказал он.

Участники апрельской революции сказали, что готовят письменные заявления в ГКНБ, в Генпрокуратуру и в другие органы.

«Если не будет никакой реакции, мы будем митинговать у зданий этих телеканалов. Требуем наказать даже оператора, который снимал этот фильм на камеру», — добавил член ОО «Айкол Ала-Тоо» Усупбий Шеримбеков.

Напомним, ГКНБ прокомментировал публикации и телевизионные материалы в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках.

«Авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», — говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель телеканала NewTV заявил, что при принятии решения о показе фильма про Курманбека Бакиева они не преследовали политические или коммерческие цели.

«Здесь нет никакой политики. Мы – нейтральный телеканал. Мы посмотрели фильм, там было про детство Бакиева, про школьные годы. Поэтому мы приняли решение поставить его в эфир. Мы не связывались с Бакиевыми, не было цели как-то оправдать их», — сказал директор NewTV «Азаттыку».

Юристы Института медиа полиси, комментируя ситуацию, отметили, что законами «О СМИ» и «О телевидении и радиовещании» не запрещается трансляция сюжетов, репортажей и фильмов о политиках, даже если они осуждены судами КР по тяжким преступлениям.

«Возможно, если со стороны ГКНБ было бы доказано, что учредителями телеканала являются Бакиевы и что показ фильма был в личных интересах собственника, то тогда можно было бы сослаться на этот момент, но опять же это не должно быть в виде предостережения ГКНБ, а мониторинга и принятие мер со стороны профильного госоргана, каковым является МКИТ. Поскольку здесь не идет речь о национальной безопасности, а о потенциальном нарушении закона о СМИ», — написали в Институте медиа полиси.

По мнению медиа- юристов, это резонансный общественно-значимый случай, но обратить внимание на этот фильм должны были не правоохранительные органы, а журналистское сообщество. Именно журналисты должны здесь отработать в полную силу и провести расследование.

И действительно журналисты выяснили, что сейчас директором ОсОО «2–й канал» и руководителем New TV является Нурланбек Шакиев. В разные годы он был главой телеканала ЭлТР, министром культуры и печати. Также пресс–секретарем Курманбека Бакиева, когда тот был президентом. В 2015 году баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Ата Журт».

А вот NUR TV базируется в Оше, в Бишкеке у него только студия. Канал начал вещание в 2017 году и некоторое время находился под управлением Алтынбека Жумаева, который также руководил «7-м каналом», принадлежавшим Камчыбеку Ташиеву. Сейчас руководителем канала является Каныбек Темиров. А по некоторым данным, истинный владельцем NUR TV является политик Ахматбек Келдибеков.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек