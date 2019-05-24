«Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша 300 тысяч сомов моральной компенсации

Пятница Май 24th, 2019

Рубрика: Новости

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По решению Октябрьского районного суда Бишкека от 24 мая газета «Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов моральной компенсации.

Напомним, что парламентарий подал в суд на газету и просил защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, и журналисты называют депутата «хамелеоном».

По словам главного редактор издания Назгуль Мамытовой, они намерены обжаловать решение первой инстанции в Бишкекском суде. «Нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, потом он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование», — говорит журналист.

Также суд обязал газету дать опровержение в течении 10 дней. Главред «Ачык саясат плюс» считает это решение суда «заказом» со стороны власти. По ее словам, сумма штрафа слишком большая и СМИ не сможет его выплатить. «Еще одной причиной столь жесткого решения суда может быть и то, что я являюсь членом Политсовета СДПК и поддерживаю экс-президент Атамбаева и наше издание является оппозиционной», — говорит она.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев сообщил журналистам, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат». Нардеп намерен взысканные в качестве компенсации морального вреда деньги направить инвалидам-афганцам.

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном. А деньги переведу на счет афганцев», — заявил Рыспаев.

По словам Назгуль Мамытовой на газету «Ачык саясат плюс» подали сразу несколько исков в этом году. Руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Шакирова Гульмира подала на издание в Первомайский суд столицы иск на 500 тысяч сомов. Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это заочное решение в городском суде.

Азамат Касыбеков,
представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек