«Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша 300 тысяч сомов моральной компенсации

По решению Октябрьского районного суда Бишкека от 24 мая газета «Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов моральной компенсации.

Напомним, что парламентарий подал в суд на газету и просил защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, и журналисты называют депутата «хамелеоном».

По словам главного редактор издания Назгуль Мамытовой, они намерены обжаловать решение первой инстанции в Бишкекском суде. «Нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, потом он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование», — говорит журналист.

Также суд обязал газету дать опровержение в течении 10 дней. Главред «Ачык саясат плюс» считает это решение суда «заказом» со стороны власти. По ее словам, сумма штрафа слишком большая и СМИ не сможет его выплатить. «Еще одной причиной столь жесткого решения суда может быть и то, что я являюсь членом Политсовета СДПК и поддерживаю экс-президент Атамбаева и наше издание является оппозиционной», — говорит она.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев сообщил журналистам, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат». Нардеп намерен взысканные в качестве компенсации морального вреда деньги направить инвалидам-афганцам.

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном. А деньги переведу на счет афганцев», — заявил Рыспаев.

По словам Назгуль Мамытовой на газету «Ачык саясат плюс» подали сразу несколько исков в этом году. Руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Шакирова Гульмира подала на издание в Первомайский суд столицы иск на 500 тысяч сомов. Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это заочное решение в городском суде.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек