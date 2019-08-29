Имущество 7-канала арестовано, идет проверка

Руководитель 7-канала Алтынбек Жумаев сообщил, что наряду с другими имуществами экс-президента Алмазбека Атамбаева арестовано имущество и канала.

«Я находился в трудовом отпуске. 16 августа было арестовано имущество нашего ошского офиса, был отключен эфир. Сейчас идет проверка имущества на принадлежность Атамбаеву. Арестованное имущество не принадлежит Атамбаеву. Лицензия имеет отношение к «Форуму». 7-канал находится в аренде», — сообщил Алтынбек Жумаев.

Как отметил руководитель канала, организаторами ОсОО «Канал D» (официальное название 7-канала) являются А.Атамбаева и «Медиа Форум». Бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в своем доме в селе Кой-Таш близ Бишкека в ходе спецоперации МВД. Были арестованы имущества, ценные бумаги, акции, счета в банках Кыргызстана, принадлежащие экс-президенту. 9 августа по решению суда были арестованы имущества «Медиа Форума» и телеканала «Апрель».

«7 канал не нарушал законов. Мы готовы предоставить все договора и документы по аренде. Мы надеемся, что с нашего имущества будет снят арест», — говорит А.Жумаев.

В настоящее время сотрудники 7 канала находятся в трудовом отпуске. Они должны были выйти на работу 2 сентября. На канале работают 50 человек. 7 канал вещает с 2010 года.

Медиа организации Кыргызстана ситуацию вокруг «Апреля» и 7 канала оценивают, как давление на свободу слова в стране.

На фотографии офис канала в Джалал-Абаде. Взята с сайта “Азаттык”.

Гульзат Газиева,

предстаивтель ОО «Журналисты» в Ошской области