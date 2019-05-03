3 мая состоялось открытие выставки «Свобода слова глазами карикатуриста»

Пятница Май 3rd, 2019
Рубрика: Новости
3 мая во Всемирный день свободы печати в Бишкекском гуманитарном университете имени Кусейина Карасаева состолось открытие Выставки карикатур участников республиканского конкурса “СВОБОДА СЛОВА ГЛАЗАМИ КАРИКАТУРИСТА”.
Данный конкурс был организован ОО “Журналисты” при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан” и партнерстве с БГУ.
Основными целями конкурса являлись: привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов КР.
На конкурс в целом поступило 68 работ от 23 авторов, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители.
На этом же мероприятии состоялось награждение победителей. Работы оценивало жюри, состоящее из 6 представителей медиа сферы и 1 профессионального художника – Председателя Союза художников КР Таалая Усубалиева.
Ценными призами и дипломами за участие были награждены:
- Малика Назарова,
- Усенбек Омуров,
- Абдибайит Турсуматов
- Жанайым Зарылбек кызы,
- Махмуджон Эшонкулов,
- Таалай Сейдакматов.
Обладателями Поощрительных призов стали:
- Саламат Шакиров,
- Жылдыз Амандыкова.
Призовые места распределились следующим образом:
1-е место — Руслан Валитов за карикатуру «Свобода слова»;
2-е место — Михаил Томилов за карикатуру «Государственные СМИ»;
3-место — Перизат Турдубекова за карикатуру «Язык цветов».
В материале использована карикатура победителя конкурса Руслана Валитова.
Все работы можете посмотреть здесь — http://karikatura.journalist.kg/ru/