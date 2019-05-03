3 мая состоялось открытие выставки «Свобода слова глазами карикатуриста»

3 мая во Всемирный день свободы печати в Бишкекском гуманитарном университете имени Кусейина Карасаева состолось открытие Выставки карикатур участников республиканского конкурса “СВОБОДА СЛОВА ГЛАЗАМИ КАРИКАТУРИСТА”.

Данный конкурс был организован ОО “Журналисты” при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан” и партнерстве с БГУ.

Основными целями конкурса являлись: привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов КР.

На конкурс в целом поступило 68 работ от 23 авторов, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители.

На этом же мероприятии состоялось награждение победителей. Работы оценивало жюри, состоящее из 6 представителей медиа сферы и 1 профессионального художника – Председателя Союза художников КР Таалая Усубалиева.

Ценными призами и дипломами за участие были награждены:

Малика Назарова,

Усенбек Омуров,

Абдибайит Турсуматов

Жанайым Зарылбек кызы,

Махмуджон Эшонкулов,

Таалай Сейдакматов.

Обладателями Поощрительных призов стали:

Саламат Шакиров,

Жылдыз Амандыкова.

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место — Руслан Валитов за карикатуру «Свобода слова»;

2-е место — Михаил Томилов за карикатуру «Государственные СМИ»;

3-место — Перизат Турдубекова за карикатуру «Язык цветов».

В материале использована карикатура победителя конкурса Руслана Валитова.

Все работы можете посмотреть здесь — http://karikatura.journalist.kg/ru/