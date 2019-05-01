3 мая состоится открытие выставки “Свобода слова глазами карикатуриста”

3 мая во Всемирный день свободы печати в Бишкекском гуманитарном университете им. Кусейина Карасаева состоится открытие Выставки карикатур участников республиканского конкурса “СВОБОДА СЛОВА ГЛАЗАМИ КАРИКАТУРИСТА”. На этом же мероприятии состоится награждение победителей.

На конкурс в целом поступило 68 работ от 23 авторов, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители.

Работы рассматривало жюри, состоящее из 6 представителей медиа сферы и 1 профессионального художника.

Конкурс карикатур был организован ОО “Журналисты” при поддержке Фонда “Сорос-Кыргызстан”и партнерстве с БГУ.

Основными целями конкурса являлись: привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов КР.

Открытие выставки состоится в 9:30.

Приглашаются все желающие.

По дополнительным вопросам просим обращаться по номерам:

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