Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР. Август 2019 года

В августе мониторинг зафиксировал 16 сообщений. Из них 5 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 6 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 5 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

02.08.2019

Обращение исполнительного директора IFEX к Президенту и Премьер министру Кыргызской Республики

КОМУ:

Господину Сооронбаю Жээнбекову

Президенту Кыргызской Республики

КОПИЯ:

Мухаммедкалий Абылгазиев

Премьер-министр республики

Господину Муктару Джумалиеву

Постоянному представителю Кыргызской Республики при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Г-н Айдарбеков Чингиз Азаматович

Министр иностранных дел Кыргызской Республики

1 августа 2019 г.

Ваше превосходительство,

Мы обращаемся к Вам в связи с просьбой Генерального директора ЮНЕСКО за 2019 г. предоставить информацию о состоянии судебного расследования дела об убийстве журналиста Алишера Саипова. Мы также призываем Вас быть готовым поддержать общие меры по обеспечению безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью, в том числе те, которые учитывают конкретные риски, с которыми сталкиваются женщины-журналисты, выполняющие свои профессиональные обязанности.

IFEX является глобальной сетью, состоящей из более чем 100 организаций, деятельность которых связана с продвижением и защитой свободы выражения по всему миру, в разных странах, включая Кыргызстан, где деятельность осуществляется с помощью наших местных членов – Общественного Объединения «Журналисты» и Института Медиа Полиси.

Доклад Генерального директора (такой доклад подготавливается каждые два года) был заказан Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО (МПРК) в качестве средства, позволяющего государствам продемонстрировать свою приверженность делу борьбы с преступлениями в отношении журналистов и работников средств массовой информации – с помощью предоставления подробной информации о мерах, принимаемых для того чтобы достичь правосудия и прекратить безнаказанность. В связи с этим государства призывают к сотрудничеству с ЮНЕСКО в предоставлении информации для ее доклада; эти призывы были озвучены в ряде резолюций, включая недавнюю Резолюцию 39/6 Совета по правам человека ООН о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

На 30-й сессии Совета было принято решение, что доклад будет также служить механизмом мониторинга для отслеживания прогресса в достижении Цели 16.10 в области устойчивого развития (доступ к информации и соблюдение основных прав), которую государства-члены ООН единогласно приняли. В том же решении было отмечено, что ценность доклада будет еще более повышена за счет сбора информации о передовых практиках.

Мы заметили, что на сегодняшний день только один ответ от Кыргызской Республики был зафиксирован в предыдущие годы. Мы призываем Вас воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать свою подотчетность, и представить соответствующую информацию в ЮНЕСКО, а также предоставить организации разрешение сделать такую информацию общедоступной.

Для того чтобы быть уверенным в том, что Ваши усилия задокументированы в соответствующих отчетах, мы призываем Ваше правительство продемонстрировать лидерство и прозрачность. предоставив информацию как можно скорее. Осуществив это, Вы поможете укрепить политическую волю в борьбе с насилием, создать глобальный арсенал наилучших практик и продемонстрировать, что атаки на свободу выражения в Кыргызской Республике не будут допустимы. Ваш отклик также будет положительно оценен в предстоящем Универсальном периодическом обзоре, рассмотрение которого состоится в феврале 2020 года.

Мы ожидаем Вашего ответа на это письмо, а также обнародования в соответствующих отчетах обновленной информации по поводу вышеупомянутого дела. Ссылки для получения дополнительной информации:

http://www.ifex.org/noimpunity

https://en.unesco.org/dg-report

С уважением,

Анни Гейм

Исполнительный директор IFEX

08.08.2019

Обращение к представителям СМИ

Достоверность информации и профессионализм СМИ критически важны для стабилизации положения в стране. В настоящее время существует острая необходимость сбалансированного, взвешенного и ответственного информирования аудитории о происходящих событиях в стране. Призываем журналистов и редакции СМИ при подборе спикеров и экспертов отдавать предпочтение компетентным специалистам, чтобы не допускать распространения домыслов.

Призываем также государственные органы обеспечить содействие бесперебойной работе СМИ и доступа к Интернету и мобильной связи и своевременно взаимодействовать со СМИ для недопущения распространения слухов.

Отдельно обращаем внимание редакций медиа и журналистов о необходимости принятия мер безопасности во время освещения массовых мероприятий. Не следует пренебрегать важными мерами безопасности, в частности наличия удостоверения журналиста, отличительных знаков. Следует предусмотреть все возможные способы связи между редакцией и коллегами, обменяться контактами, спланировать маршрут передвижения и подготовить контакты экстренных номеров.

Кроме того, в процессе освещения не теряйте бдительность и не вмешивайтесь в происходящий процесс, старайтесь не находиться в гуще толпы.

ОФ «Институт Медиа Полиси»

ОО «Журналисты»

Независимый союз журналистов

Представительство Интерньюс в Кыргызстане

ОФ «Центр медиа развития»

Авлан Джумабаев

Тамара Валиева

Салима Джетыбаева

Елена Воронина

10.08.2019

Обращение медиа сообщества к Президенту КР

В 2017 году был закрыт телеканал «Сентябрь», 9 августа 2019 года суд наложил арест на здание «Форума» — работа телеканала «Апрель» приостановлена. Испытывают сложности в работе и другие СМИ, которые расположены в этом здании. Мы как никакая другая страна знаем через опыт прошедших двух революций, что без свободы СМИ в стране не будет ни Свободы, ни Слова.

И поэтому мы категорически против такого шага со стороны власти. Как два года назад при Президенте Атамбаеве, сейчас мы призываем теперь внимание Президента Жээнбекова к этому решению, которое навсегда запишется в истории нашей страны как фатальная ошибка власти.

7-8 августа в нашей стране произошли события, последствия которых нам всем ещё предстоит осознать. Сегодня мы все ждём справедливого и законного суда над экс-президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей страны.

Свобода СМИ – это, когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно этот факт всегда отличал нашу страну, именно по этой причине в нашей стране по международным рейтингам более высокие, чем у всей ЦА, показатели. Потому что мы всегда отличались плюрализмом мнений, плюрализмом СМИ.

Сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество «Апреля», поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов КР. Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности — чрезмерной и неоправданной, а в соответствие с Конституцией любые отграничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала.

ОФ «ИМП»

Интерньюс

ОО «Журналисты»

ОФ «ЦМР»

Адель Лаишева

Марат Токоев

ОФ «МедиаКонсалт»

Независимый союз журналистов КР

ИА «24.kg»

KLOOP Медиа

Авланбек Жумабаев

Тамара Валиева

Республиканский учебный центр медиакоммуникаций

Елена Воронина

Гульзат Газиева

ОФ «Контент-медиа», г. Жалал-Абад

«Азаттык Медиа»

Elgezit.kg

30.08.2019

Ситуация в Нарынских районных газетах

В Нарынской области издаются 4 районных газет. Только Нарынский район и сам город Нарын не имеют своих общественно-политических изданий. Рассмотрим некоторые издания.

Кочкорская районная газета называется «Эмгек туусу» («Знамя труда»). Газета, имеющая 85 летнюю историю, имеет тираж 1885 экземпляров и два раза в месяц печатается в ОАО «Учкун». В номере №17-18 в статье «Великий поход, продолжающий славную традицию» (“Улуулардын көчүн улаган улуу жүрүш”) говорится, что «В этой войне погибло более 130 тысяч кыргызстанцев. Их скорбные кости (!) лежат в полях, лесах и селах». Во-первых, здесь дана не точная информация, т.к. согласно официальным данным, с войны не вернулись более 150 тысяч кыргызстанцев. Во-вторых, что означает «скорбные кости»? Однако несмотря на такие неверные данные и стилистические ошибки можно заметить, что материалы газеты отличаются разнообразием тем. Например, если первые три полосы посвящены Великой Победе, то на остальных страницах широко освещается жизнь района. Я просмотрел в целом четыре номера «Эмгек туусу». В них уделено много внимания приказам акима и различным юбилейным датам. В то же время в каждом номере можно встретить материалы хвалебного характера, типичные для прошлого.

Ат-Башинская районная газета носит название «Ат-Башы жанылыктары» («Новости Ат-Башы». Основанная в 1935 году, сегодня она издается два раза в месяц в «Центре поддержки СМИ» тиражом 1800 экземпляров. За 84 летнюю свою историю в разное время она называлась «Социалисттик мал үчүн» («За социалистическое имущество») (1935-1938 гг.), «Социалисттик Жеңиш» («Социалистическая Победа») (1938-1965-гг.), «Жеңиш Жолу» («Путь Победы») (1965-1989-гг.). И в этом издании можно заметить большое количество различной информации о жизни района. Однако заметно, что газета никак не может освободиться от прежней привычки – целые полосы посвящены одному ведомству. В то же время можно увидеть, что газета уделяет большое внимание и подписке.

В одной статье пишется: «Благоустройство и озеленение прошло как задумано (!)». В других статья и информации можно часто встретить такие выражения: “10 түп голубой ель…”, “Райпонун” алдына…”, “ЭВМ заводунун училишасынан…”, “4 сому запчастка…”, “анын секрети деле жок…”, “водопроводдун суусу” и т.д., в которых вперемежку использованы русские и кыргызские слова.

Теперь обратимся к Ак-Талинской районной газете «Айыл турмушу» («Жизнь села»). Имеющая 79 летнюю историю газета, также выходит два раза в месяц тиражом в 700 экземпляров в ОАО «Учкун». В этой газете практически не встретишь информацию о жизни района. В номере за 1-15 мая я насчитал только три такой информации, а в номере за 1-15 июня и вовсе всего две. Остальные страницы наполнены объемными материалами типа «Знаменитые люди района». И в этом издании можно встретить выражения, состоящие вперемежку из русских и кыргызских слов: “райондук водхоздо…”, “землеустроутель болуп…”, “комхоздо иштеген…”, “согуш инвалидине чыгаралы десе…”, “райисполком, облисполкомдун алкыштарына ээ болгон”.

Журналисты газеты порой чувствуют себя проверяющими инспекторами. В объемной статье «Большая проблема отдаленного села Ак-Талы» (“Ак-Талаанын алыскы айылынын айтып бүтпөс арманы”) автор пишет: «Когда я с целю проверки качества обучения оказался в средней школе имени Ж.Токелова, то обнаружил школу в хорошем состоянии. Как уже было сказано, ученики имели хорошую успеваемость».

Можно сделать вывод, что региональные СМИ и на самом деле нуждаются в реформе.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” в Нарынской области

29.08.2019

Минкультуры предлагает принять резолюцию по борьбе с фейковыми новостями

Министерство культуры, информации и туризма планирует принять резолюцию по борьбе с фейковыми новостями. Такое решение было принято на круглом столе, посвященном вопросам защиты граждан от влияния фейковых новостей, сообщает «Азаттык».

В мероприятии приняли участие пресс-секретари государственных органов, руководители СМИ и журналисты, а также представители медиа организаций.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов считает, что опасность фейковых новостей заключается в «подрыве доверия людей к профессиональной журналистике, демократическим институтам, а также осложнению деятельности государственных органов».

Приглашенные медиа эксперты рассказали о распространении фейковых новостей в КР, информационной кампании «Три точки. Знай, что смотришь!», деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ и роли пресс-служб госорганов в противодействии фейковым новостям и деструктивной информации.

Участники круглого стола обсудили вопросы повышения уровня медиаграмотности населения и развития критического мышления у людей, а также вопросы борьбы с фейковыми новостями.

По итогам встречи было предложено принять соответствующую резолюцию. Для разработки проекта резолюции всем участникам было предложено мероприятия внести свои рекомендации.

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Необоснованное препятствование распространению СМИ и интернет изданий

03.08.2019

«Айкол Ала-Тоо» требует закрыть каналы NewTV и Nur TV

Родственники погибших в апрельской революции требуют закрыть каналы NewTV и Nur TV, показавшие фильм о Курманбеке Бакиеве, и привлечь к ответственности владельцев этих СМИ.

Член общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Жылдызбек Исаков заявил, что не удовлетворён предупреждением ГКНБ о недопустимости поддержки Курманбека Бакиева.

«Мы требуем, чтобы владельцы СМИ в лице Нурланбека Шакиева попросили прощение у народа за оскорбление. Также требуем, чтобы они ответили перед законом за то, что вышли на связь с главным врагом кыргызского народа Курманбеком Бакиевым и восхваляли его, поздравляя с днем рождения», — сказал он.

Участники апрельской революции сказали, что готовят письменные заявления в ГКНБ, в Генпрокуратуру и в другие органы.

«Если не будет никакой реакции, мы будем митинговать у зданий этих телеканалов. Требуем наказать даже оператора, который снимал этот фильм на камеру», — добавил член ОО «Айкол Ала-Тоо» Усупбий Шеримбеков.

Напомним, ГКНБ прокомментировал публикации и телевизионные материалы в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках.

«Авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», — говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель телеканала NewTV заявил, что при принятии решения о показе фильма про Курманбека Бакиева они не преследовали политические или коммерческие цели.

«Здесь нет никакой политики. Мы – нейтральный телеканал. Мы посмотрели фильм, там было про детство Бакиева, про школьные годы. Поэтому мы приняли решение поставить его в эфир. Мы не связывались с Бакиевыми, не было цели как-то оправдать их», — сказал директор NewTV «Азаттыку».

Юристы Института медиа полиси, комментируя ситуацию, отметили, что законами «О СМИ» и «О телевидении и радиовещании» не запрещается трансляция сюжетов, репортажей и фильмов о политиках, даже если они осуждены судами КР по тяжким преступлениям.

«Возможно, если со стороны ГКНБ было бы доказано, что учредителями телеканала являются Бакиевы и что показ фильма был в личных интересах собственника, то тогда можно было бы сослаться на этот момент, но опять же это не должно быть в виде предостережения ГКНБ, а мониторинга и принятие мер со стороны профильного госоргана, каковым является МКИТ. Поскольку здесь не идет речь о национальной безопасности, а о потенциальном нарушении закона о СМИ», — написали в Институте медиа полиси.

По мнению медиа- юристов, это резонансный общественно-значимый случай, но обратить внимание на этот фильм должны были не правоохранительные органы, а журналистское сообщество. Именно журналисты должны здесь отработать в полную силу и провести расследование.

И действительно журналисты выяснили, что сейчас директором ОсОО «2–й канал» и руководителем New TV является Нурланбек Шакиев. В разные годы он был главой телеканала ЭлТР, министром культуры и печати. Также пресс–секретарем Курманбека Бакиева, когда тот был президентом. В 2015 году баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Ата Журт».

А вот NUR TV базируется в Оше, в Бишкеке у него только студия. Канал начал вещание в 2017 году и некоторое время находился под управлением Алтынбека Жумаева, который также руководил «7-м каналом», принадлежавшим Камчыбеку Ташиеву. Сейчас руководителем канала является Каныбек Темиров. А по некоторым данным, истинный владельцем NUR TV является политик Ахматбек Келдибеков.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий ИМП имеется в самом тексте статьи.

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие их фактов публикации определенных сведений

19.08.2019

Экс-омбудсмен отзовет свой иск экс-президенту, но не к телеканалу «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун отзовет свой иск на 100 тысяч сомов к бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву. А вот иск к телеканалу «Апрель» — нет.

По словам правозащитника, Алмазбек Атамбаев арестован. Ему инкриминируют тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса, в том числе пособничество в незаконном освобождении Азиза Батукаева, и он понесет ответственность за свои деяния.

«Поэтому судиться с ним в гражданском порядке за клевету я смысла не вижу. То, что он меня оклеветал, заявив, что я получил взятку в 100 тысяч долларов США это поклеп и ложь. Скоро это докажут», — уверен Турсунбек Акун.

Он добавил, что иск к телеканалу «Апрель» и журналисту Канату Каниметову на 500 тысяч сомов он отзывать не будет. Несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и канал не вещает. «Если «Апрель» даст официальное опровержение и извинится, то я тут же отзову свое заявление. У них есть свой канал на ютубе, там они могут опубликовать извинения. Они распространили обо мне недостоверные сведения», — говорит истец.

Напомним, бывший акыйкатчи намерен потребовать 500 тысяч сомов с телеканала «Апрель» за ретрансляцию выступления Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он рассказывал о взятке, которую якобы получил Турсунбек Акун, и за сюжеты журналиста телеканала Каната Каниметова о том, как экс акыйкатчы брал деньги.

«Мы будем и дальше судиться с Турсунбеком Акуном. Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и другие телеканалы. Но почему-то бывший омбудсмен подал в суд только на нас. Кроме того, я не могу понять логику господина Акуна. Если он отзывает иск к экс-президенту, почему он судиться с нами? Наши журналисты и так пострадали и есть риск, что они останутся вовсе без работы», — говорит гендиректор канала Дмитрия Ложникова.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

В Октябрьский районный суд г. Бишкек обратился экс-омбудсмен КР Турсунбек Акун с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу «Апрель ТВ» и журналисту телеканала Канату Каниметову, в котором просит признать не соответствующими действительности и порочащими сведения в показанном сюжете об освобождении Батукаева А. В качестве компенсации морального вреда просит взыскать с телеканала 500.000 (пятьсот тысяч) сом, с Каниметова К. 100.000 (сто тысяч) сом. 06.08.2019 года начато слушание дела. Слушание дела 23.08.2019 года не состоялось в связи с отсутствием представителя истца.

28.08.2019

Бишкекский городской суд не стал запрещать статьи, вышедшие в Kaktus.media

27 августа городской суд отменил решение Первомайского районного суда, обязавшего редакцию снять с сайта ряд публикации на период судебных разбирательств.

Напомним, бизнесмен из Казахстана Абай Камалов требует со своей супруги 1 млн сомов и столько же с редакции Kaktus.media за две статьи, в которых Кудайбергенова рассказывает, что муж ее избивал и не отдает детей.

После того как начался судебный процесс, Kaktus.media сделал еще две публикации: под названиями «Горсуд запретил распространение статей о женщине, заявившей об избиениях со стороны мужа» и «Избивший кыргызстанку бизнесмен из Казахстана Камалов потребовал от бывшей жены алименты».

«Представитель Камалова ходатайствовал, чтобы и их распространение суд тоже запретил. Судья Первомайского районного суда Кундус Исаева 26 июня ходатайство удовлетворила. Именно это определение суда первой инстанции отменил сегодня Бишкекский горсуд», — рассказал ОО «Журналисты» юрист ОФ «Институт Медиа Полиси» Акмат Алагушев.

Как считают медиазащитники, ограничение ресурса Kaktus.media в распространении любых информационных материалов касательно истца на период рассмотрения иска нарушает фундаментальные права на свободу печати и доступа к информации.

В Законе КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» указано, что цензура не допускается. Никто не имеет права требовать от журналиста предварительно согласовывать сообщения и материалы, изменить текст или полностью снять с печати материал или сообщение. В Институте Медиа Полиси посчитали, что определение первой инстанции является завуалированной цензурой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий ИМП имеется в самом тексте статьи.

30.08.2019

Дата заседания суда по иску вице-премьера Разакова к газете «Азия Ньюс» еще не назначена

Дело против газеты «Азия Ньюс», на которую подал иск вице-премьер-министр Жениш Разаков, будет рассматриваться в Октябрьском районном суде г.Бишкек. Пока дату заседания суда еще не установили. Об этом ОО «Журналисты» сообщили в пресс-служба правительства КР.

Напомним, пресс-служба кабинета министров уже сообщала, что вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск о защите чести и достоинства из-за материала о его якобы связи с разведкой Таджикистана. Чиновник требует компенсацию в 10 млн сомов.

В апреле 2019 года Ж.Разаков утверждал, что подаст в суд на депутатов за распространение фейка о его связи с таджикскими спецслужбами. Парламентарии действительно обсуждали эту тему и требовали отставки чиновника.

Потом ГКНБ и правительство опровергли причастность Ж.Разакова к таджикским спецслужбам. Эти слухи появились после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана – Ж.Разаков возглавлял делегацию Кыргызстана во время переговоров.

Информация о связи Ж.Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.

«Материал «Разаков агент Таджикистана?» вышел в нашей газете в марте нынешнего года. Это был вопрос. С тех пор прошло полгода и только сейчас Разаков проснулся и подал иск на 10 миллионов сомов по защите чести и достоинства. Это интересно. Может за этим стоит какая-то тайна? Может Разаков должен был четко исполнять свои обязанности и отвечать за неудобное положение? Думаю, что это давление на свобод слова и политическое давление на издание. Мы до этого открыто критиковали членов правительства. На нас в суд подали глава МВД Жунушалиев и руководитель 7 управления МВД Матмусаев», — написал своей страничке в фейсбуке главный редактор «Азия Ньюс»

Напомним, Октябрьский районный суд уже рассматривает иск к «Азия Ньюс» от главы МВД Кашкара Джунушалиева – он требует пять миллионов сомов компенсации за «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете.

Весной в суд на издание подал, а затем забрал иск, бывший замглавы МВД Данияр Абдыкаров – он требовал 10 млн сомов за статью о нераскрытом деле об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой, которое произошло в 2014 году. А в 2018 году иск против газеты подал экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков — в январе 2019 года он отозвал иски к газете и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий

Согласно Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. Однако государственные чиновники высшего ранга должны быть наиболее терпимы к различной критике со стороны СМИ и журналистов. Информация о том, что вице-премьер министр Правительства КР может быть агентом Таджикской разведки прошла не только в газете «Азия Ньюс», она действительно широко муссировалась по всем СМИ и даже публично обсуждалась в парламенте страны. Так, согласно Постановления Пленума Верховного суда КР « о судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 13 февраля 2015 года за №4, дела о защите чести, достоинства и деловой репутации публичных фигур имеют свои особенности. Публичными фигурами являются лица, которые занимают государственные должности и/или пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет значительную роль в общественной жизни (в политике, экономике, искусстве, социальной сфере, сопроте или в любой другой отрасли). Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного т ответственного исполнения ими своих полномочий.

02.08.2019

Суд назначил лингвистическую экспертизу статьи «Азия Ньюс»

Суд принял решение о проведении лингвистической экспертизы статьи в газете «Азия Ньюс», на которую подал иск министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Такое решение принято на заседании Октябрьского районного суда Бишкека, который прошел 1 августа. В ходе заседания представитель газеты Аскар Медетов ходатайствовал о необходимости проведения лингвистической экспертизы статьи, из-за которой подал иск министр. Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Адвокат главы МВД Динара Аширалиева, рассказала журналистам, что причиной послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете. К.Джунушалиев требует с газеты выплаты 5 миллионов сомов.

Кроме того, на эту газету иск подал и глава 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев. Он обратился в суд в связи со статьей в номере «Азия Ньюс» от 16 апреля. Матмусаев также требует с газеты 5 млн сомов.

Ранее главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев прокомментировал эту ситуацию:

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар — крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса».

Он добавил, что почти аналогичная фотография была опубликована и про Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками.

«Я их ни в чем не обвинял. Если бы они хотели, могли бы ответить. У нас есть доказательства о слежке, которые я покажу в суде. Генерал Омурбек Субаналиев готов дать показания по этому поводу. За ним когда-то тоже следили», — сказал Сартбаев.

И до этого руководители МВД подавали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

Осенью 2018 года газета проиграла иск на 1 млн сомов со стороны бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, который, потом отказался от взыскания этих денег.

Представители издания на суде отметили, что в статье о К.Джунушалиеве содержатся мнения экспертов, а коллажи – это один из жанров журналистики. Следующее заседание назначено на 6 августа.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Согласно действующего гражданско-процессуального законодательства суд по ходатайству сторон или по своей личной инициативе, для полного и всестороннего рассмотрения дела может назначить проведение экспертизы в соответствующее экспертное учреждение. В данном случае использовался коллаж, а также есть сравнение с животным, на наш взгляд лингвистическое исследование не помешает.

Требования о защите авторских и смежных прав связанных с имущественными и личными не имущественными правами

02.08.2019

На телеканал Life подают в суд из-за нарушения нарушение имущественных прав

Режиссер первого кыргызского мюзикла «Дарак ыры» Айбек Дайырбеков решил подать в суд на руководство канала Life, в эфире которого картину показали без разрешения авторов.

«Они не выходили с нами на связь. Мы обратимся к ним через суд. Мы поручили дело юристам, они будут целиком заниматься этим», — говорит он.

До этого супруга режиссера Толкун Дайырбекова написала об этом инциденте на своей странице в Facebook. По ее словам, юристы готовили претензионное обращение с требованием компенсации за нарушение исключительного права. В случае неудовлетворения претензионного обращения правообладатели были намерены обратиться в суд.

«Столько сил, энергии, финансов, времени вложено в создание первой кыргызско-российской кинопродукции, мюзикла «Дарак ыры». Как можно без разрешения, воровски пускать в эфир авторский продукт?! В самом начале для пиара нам приходилось обращаться на многие телеканалы с просьбой о взаимовыгодном сотрудничестве. Почему тогда они не работали с нами, а теперь бесплатно, нарушая все права, да ещё и с повтором, ставят в эфир, зарабатывают на нашем продукте, на бесконечно идущей во время показа фильма рекламе! Беспредел», — возмущалась она.

Студии Central Asia Film и «Синетрейн», обладающие исключительными имущественными правами на фильм «Дарак ыры» («Песнь древа») предостерегли другие телеканалы, вещающие на территории КР, и интернет-ресурсы от подобных действий.

«Правообладатели не намерены молчать в случае нарушения их исключительных имущественных прав на данный фильм и готовы к использованию всех правовых средств для привлечения нарушителей к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности», — написала Толкун Дайырбекова.

На основании договора между студией Central Asia Film и КТРК, эксклюзивное право показа по телевидению на территории КР принадлежит КТРК. Официальная телевизионная премьера фильма состоится 31 августа 2019 года на этом КТРК.

Пока комментариев со стороны телеканала Life нет.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Никто не отменял авторские права и право на интеллектуальную собственность. Правообладатели имеют полное право обратиться в суд не только за компенсацией, но потребовать возместить материальный ущерб и убытки и даже упущенную выгоду. Поэтому считаем выдвинутые претензии обоснованными.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Угрозы и нападения на журналистов

03.08.2019

МВД проведет внутренне расследование инцидента с участием оператора «Клоопа»

В МВД внутреннее расследование стычки журналистов «Клоопа» с неизвестными мужчинами начали 2 августа. То есть спустя день после инцидента. Об этом сообщает редакция «Клоопа».

Напомним, редакция «Клоопа» потребовала от МВД наказать неизвестных людей, которые отобрали сотку у журналиста издания. Напомним, неизвестный мужчина в гражданской одежде силой отобрал телефон оператора «Клоопа» Бекжана Асылбекова во время освещения пикета в поддержку сестер Хачатурян, который проходил в Бишкеке 31 июля. Журналисты подозревают, что нарушитель может быть сотрудником МВД. Об этом сообщил главный редактор «Клоопа» Эльдияр Арыкбаев.

По его словам, в начале пикета мужчина в розовой футболке снимал участников мирного собрания на телефон. Одна из участниц пикета подошла к нему и спросила, зачем он снимает их. По ее словам, мужчина представился сотрудником РОВД, а затем попытался забрать у нее телефон.

В этот момент оператор «Клоопа» начал снимать инцидент. Мужчина, заметив съемку, силой отобрал телефон у журналиста. Это заметили другие журналисты, которые потребовали разъяснений. Мужчина отказался показывать удостоверение, но в итоге вернул телефон.

Позже к нему присоединились двое других мужчин в гражданской одежде, один из которых представился сотрудником милиции, но также отказался предоставлять удостоверение. Он заявил, что журналисты не имеют право снимать их.

Сотрудники «Клоопа» обратились за помощью к милиционерам в форме, которые наблюдали за пикетом, но они проигнорировали какие-либо просьбы отреагировать на нарушения прав журналистов.

По словам главного редактора «Клоопа» Эльдияра Арыкбаев, юристы издания видят в этой ситуации несколько нарушений со стороны предположительных сотрудников милиции.

Например, действия одного из мужчин попадают под определение «открытое завладение чужим имуществом». Подобные действия недопустимы, тем более, со стороны сотрудника милиции, которые призваны обеспечивать безопасность граждан и высказывать уважительное отношение к журналистам во время освещения мирных собраний, как об этом написано в законе «Об органах внутренних дел».

Также мужчины не имели права запрещать съемку, которая ведется на законных основаниях. Если подтвердится, что они действительно являются сотрудниками милиции, то они должны понести наказание за препятствия для свободного сбора информации журналистами и превышение должностных полномочий.

«Кроме того, если будет доказано, что мужчины в гражданской одежде — сотрудники милиции, то они должны также понести ответственность за нарушения закона «Об органах внутренних дел», в котором сказано, что милиционеры должны показывать свои документы по требованию любого гражданина Кыргызстана. Наказание должны понести также сотрудники милиции в форме, которые бездействовали, когда к ним обратились с просьбой о помощи», — считает Эльдияра Арыкбаев.

Фотография взята с сайта https://kloop.kg/

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Необходимо дождаться заявленного внутреннего служебного расследования со стороны МВД КР, по результатам которого и следует сделать выводы.

Причинение телесных повреждений журналистам

08.08.2019

Во время событий 7 августа пострадали два журналиста

Во время спецоперации силовиков по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека пострадала журналистка ИА “24.KG” Аида Джумашева. Ей в ногу по касательной попала резиновая пуля. «Она чувствует себя хорошо, и ее жизни ничего не угрожает «, — сообщили в ИА.

Позже она в своем фейсбук аккаунте написала, что с ней все в порядке.

Аида Джумашова:

Ребята, всем спасибо за переживания. Со мной все в порядке. Я только что добралась до дома. Со мной была Алтыша Абдулла Кызы, она не пострадала но в шоке находится. На месте сейчас Махинур Ниязова, другие коллеги. Вот за них нужно переживать. Связь не ловит там, дом АША и близлежащие обессточили. В принципе, все подробности вы можете почитать на 24.kg и других сайтах.

Также ночью в хирургический центр имени Мамакеева поступили два пострадавших во время спецоперации, один из которых, Сергей Чесноков, представился журналистом НТС. Однако они, как сообщили представители хирургического центра, отказались от дальнейшей медицинской помощи и в ту же ночь ушли из медучреждения. В то же время руководитель канала Миржан Балыбаев сообщил ОО «Журналисты», что человека с таким именем нет среди сотрудников канала.

Нарушение хозяйственных прав СМИ и ограничение в предоставлении общественно значимой информации

08.08.2019

ТРК «Апрель» отключен от вещания

Телеканал «Апрель», принадлежащий экс-президенту А.Атамбаеву, выведен из мультиплекса с вечера 7 августа.

«Интернет-провайдер «Акнет» отключил телеканал по указанию руководства. В регионах телевещание канала отключили по указанию РПО РМТР. Их интересы представляет компания «ЦТ», — сообщает «Кактус Медиа».

«У нас находится передатчик на горе в южной части Бишкека. Там, действительно, вышел из строя передатчик», — отметили в компании.

В сети «Ала ТВ» телеканал был отключен, потому что они получают сигнал от интернет-провайдера MegaLine, который, в свою очередь, отключил «Апрель» по неизвестным причинам.

Местный интернет-портал http://www.ts.kg/ также вел прямой эфир «Апреля». По предварительной информации, вещание прекратилось, потому что перестал поступать видеопоток с самого телеканала.

«Апрель» вещал в социальной сети Facebook и видеосервисе YouTube, а также в некоторых спутниковых пакетах.

На 15:20 по Бишкекскому времени, ТРК «Апрель» появился в сетке вещания «Акнет», но самого вещания не было.

Надо отметить, что 7 августа были проблемы с вещанием и других каналов: НТС, NewTV, а также с мобильной связью и доступом к сети интернет.

10.08.2019

По решению суда на имущество «Форума» и «Апрель ТВ» наложен арест

9 августа на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева наложен арест в рамках досудебного производства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева. Это необходимо для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызстана. Также решением суда наложен арест на имущество ОАО «Медиа Форум» и телевидения «Апрель ТВ», — заявили в ведомстве.

В то же время, как признал 10 августа Департамент информации и массовых коммуникаций Минкультуры, телеканал «Апрель» входит в перечень организаций, исправно исполняющих нормы закона «О телевидении и радиовещании», сообщает KNews. Департамент ссылается на решение судебных органов, которыми «наложен арест на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений».

Отметим, что в здании ОАО «Медиа Форум» находятся и ряд других СМИ: «Европа +», «Кыргызстан обондору», «Ретро FM».

10 августа медиа сообщество сделало обращение в адрес Президента КР, в котором они выразили свое категорическое несогласие с этим шагом власти.

«Сегодня мы все ждём справедливого и законного суда над экс-президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей страны», — говорится в обращении.

По мнению подписавших под обращением, сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество «Апреля», поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. «Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов КР. Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности — чрезмерной и неоправданной, а в соответствие с Конституцией любые отграничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала», — говорится в обращении.

Комментарий

29.08.2019 года в Бишкекском городском суде начаты слушания по апелляционным жалобам ОсОО «Апрель ТВ» на постановления следственного судьи Первомайского районного суда г. Бишкек от 10,13 и 15 августа о наложении арестов на имущество ОсОО «Апрель ТВ», ОАО «Медиа Форум». Следующая дата рассмотрения назначена на 04.09.2019 года. ОФ Институт Медиа Полиси считает незаконным действия правоохранительных органов и суда первой инстанции. Тот факт, что канал не вещает является грубым нарушением действующего законодательства.

29.08.2019

Имущество 7-канала арестовано, идет проверка

Руководитель 7-канала Алтынбек Жумаев сообщил, что наряду с другими имуществами экс-президента Алмазбека Атамбаева арестовано имущество и канала.

«Я находился в трудовом отпуске. 16 августа было арестовано имущество нашего ошского офиса, был отключен эфир. Сейчас идет проверка имущества на принадлежность Атамбаеву. Арестованное имущество не принадлежит Атамбаеву. Лицензия имеет отношение к «Форуму». 7-канал находится в аренде», — сообщил Алтынбек Жумаев.

Как отметил руководитель канала, организаторами ОсОО «Канал D» (официальное название 7-канала) являются А.Атамбаева и «Медиа Форум». Бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в своем доме в селе Кой-Таш близ Бишкека в ходе спецоперации МВД. Были арестованы имущества, ценные бумаги, акции, счета в банках Кыргызстана, принадлежащие экс-президенту. 9 августа по решению суда были арестованы имущества «Медиа Форума» и телеканала «Апрель».

«7 канал не нарушал законов. Мы готовы предоставить все договора и документы по аренде. Мы надеемся, что с нашего имущества будет снят арест», — говорит А.Жумаев.

В настоящее время сотрудники 7 канала находятся в трудовом отпуске. Они должны были выйти на работу 2 сентября. На канале работают 50 человек. 7 канал вещает с 2010 года.

Медиа организации Кыргызстана ситуацию вокруг «Апреля» и 7 канала оценивают, как давление на свободу слова в стране.

На фотографии офис канала в Джалал-Абаде. Взята с сайта “Азаттык”.

Гульзат Газиева,

предстаивтель ОО «Журналисты» в Ошской области

Комментарий

Необходимо было обжаловать действия следственной группы и следственного судьи которые наложили арест на имущество телеканала. Скорее всего, как и прокомментировал А.Жумаев, аресты наложены были не законно и необоснованно.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».