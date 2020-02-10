Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ за январь 2020 год

В январе мониторинг зафиксировал 13 сообщений. Из них 5 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 3 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 5 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

09.01.2020

Заявление медиа сообщества по факту нападения на журналиста Factcheck.kg Болота Темирова

9 января 2020 года, днем в центре столицы было совершено нападение на журналиста Factcheck.kg Болота Темирова. Это нападение мы считаем демонстративным актом для устрашения нашего коллеги — журналиста, который занимается журналистскими расследованиями в Кыргызстане.

Кыргызстан – это новая демократия, журналисты которой яростно борются с разложением нашего общества – коррупцией. В борьбе с этой проблемой, в отсутствие какого-либо отклика от власти, работу журналистов и свободных СМИ трудно переоценить.

Журналисты ищут правды, ищут справедливости. Они хотят найти ответ на вопрос, было ли злоупотребление должностным положением для личной выгоды? Не было ли незаконного присвоения общественных товаров и услуг? Честным ли путем некоторые должностные лица получили свои богатства, с помощью чего они их заработали? Они хотят выяснить, откуда у них эти первоначальные ресурсы, не украдена ли земля или товар, которые позволили им заработать столько денег? Ответы на все эти вопросы перед выборами позволят обществу понять, в правильном ли направлении движемся мы как страна. Ответы на эти вопросы позволят государству начать расследования и дать нам, обществу, информацию.

Мы считаем, что нападение на журналиста Болота Темирова в данном контексте является посягательством на право общества быть информированным. Мы призываем высокопоставленных должностных лиц публично осудить данный акт запугивания журналистов, чтобы показать отношение к подобным инцидентам и поспособствовать их предотвращению в будущем.

Мы требуем от правоохранительных органов в соответствии с законом и профессиональными обязанностями предпринять все усилия для быстрого выявления и привлечения виновных к ответственности.

Журналисты должны быть в безопасности, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность, не подвергаясь запугиванию, угрозам или нападениям

10.01.2020

Государственные органы Кыргызстана не станут расследовать DDoS-атаки на СМИ

Депутат ЖК Дастан Бекешев в парламенте просил МВД зарегистрировать DDoS-атаки на ряд СМИ в Едином реестре преступлений и проступков и заняться их расследованием.

Напомним, 17 декабря несколько независимых медиаресурсов подверглись DDoS-атаке. Все началось с публикации расследования Factcheck.kg, которое проводилось с командой расследователей Bellingcat. Журналисты выяснили стоимость вещей, которые видны на фотографиях супруги экс-заместителя таможенной служб Райымбека Матраимова.

«19 декабря на заседании Жогорку Кенеша я попросил правоохранительные органы расследовать DDoS-атаки на СМИ после публикации расследования. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за киберпреступления и данные факты необходимо зарегистрировать в ЕРПП. Журналисты провели расследование про одну знаменитую семью в Кыргызстане. Расследование было опубликовано на сайте Factcheck.kg. Через два часа начались DDoS-атаки. Другие сайты перепечатали расследование, на них тоже начались DDoS-атаки. В нашем уголовном кодексе DDoS-атака считается преступлением – это статьи 304-306», — говорит депутат ЖК.

Силовые структуры дали ответ законодателю. МВД сообщил, что не было заявления со стороны главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова и поэтому милиционеры не могут начать расследование. Также МВД сообщает, что у них нет специального подразделения для расследования таких преступлений. В свою очередь, Государственный комитет информационных технологий и связи КР ответил, что такие расследования не входят в их компетенцию.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

17.01.2020

Главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева допрашивали в Военной прокуратуре

Около пяти часов допрашивали главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева в Военной прокуратуре. Из собственных источников ОО «Журналисты» стало известно, что журналист дал подписку о неразглашении следственной тайны.

По данным журналистов других изданий, Асланбек Сартбаев вызван на допрос в рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Главред «Азия Ньюс» проходит свидетелем по делу.

Напомним, что бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова сняли с должности 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия». Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В социальной сети Facebook активист Адиль Турдукулов сообщал, что журналиста вызвали якобы после критических публикаций в отношении вице-премьер-министра Жениша Разаковеа

Нужно сказать, что вице-премьер-министр Жениш Разаков ранее судился с газетой «Азия Ньюс». Он требовал 10 млн сомов из-за публикации статьи о том, что Разаков якобы имеет отношение к спецслужбам Таджикистана. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск, оштрафовав газету на 1 млн сомов.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

21.01.2020

В Джалал-Абаде было озвучено большое количество проблем

В Джалал-Абаде в рамках проекта «Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ КР», поддерживаемого Фондом «Сорос-Кыргызстан» и осуществляемого ОО «Журналисты», прошла встреча с местными журналистами. На этой встрече руководитель ОО «Журналисты» Марс Тулегенов, координатор проекта Марат Токоев и Медиа Омбудсмен КР Акмат Алагушев рассказали об итогах мониторинга за 9 месяцев и ответили на многочисленные вопросы журналистов области.

Как показали результаты мониторинга нарушений прав представителей масс-медиа, для журналистов остается острым вопрос доступа к информации. Особенно это актуально в регионах. В рамках проекта в качестве примера для других журналистов региональные представители проекта стараются показать, как нужно действовать, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с доступом к информации. Так, в Джалал-Абаде после того, как ОАО «Кыргызнефтегаз» отказалось предоставлять необходимую информацию, было сделано обращение в областную прокуратуру, а затем написано письмо Премьер-министру республики. Через 5 месяцев было получен ответ от правительства с нужной информацией.

Медиа Омбудсмен подтвердил, что имеются определенный сложности с доступом к информации. Раньше в кодексе «Об административной ответственности» были статьи об ответственности за отказ в предоставлении информации. Однако в ныне действующем законодательстве такой статьи уже нет. Участники встречи единодушно отметили необходимость улучшение законодательства в этой части.

Во время встречи вызвал большую дискуссию вопрос освещения общественных значимых событий и соблюдение журналистами профессиональной этики. Журналисты Джалал-Абада также отметили важность укрепления солидарности среди журналистов для обеспечения прозрачности жизни общества, необходимость проведения постоянных обучающих мероприятий для повышения профессионализма молодых журналистов из регионов. По их словам, большинство значимых профессиональных мероприятий проходят только в Бишкеке и мало внимания уделяется региональной журналистике.

Жалил Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области

09.01.2020

Телеканал «Апрель»: В Кыргызстане идет рейдерский захват «7 канала», принадлежащего экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

Об этом сообщила редакция телеканала «Апрель». Бишкекский городской суд сегодня, 9 января, рассмотрел жалобу адвокатов Алмазбека Атамбаева на решение Октябрьского районного суда по иску, связанному с «7 каналом». По итогам прений судебная коллегия отклонила ходатайство защиты.

По данным журналистов «Апреля», Алмазбек Атамбаев и общественный фонд «Апрель» приобрели «7 канал» в апреле 2018 года у прежней его владелицы Майрамкуль Мамбеталиевой. Сумма покупки составила 7 миллионов сомов. Сделка была оформлена нотариально, есть соответствующий договор. По факту заключения сделки Мамбеталиева получила 6 млн. 300 тысяч сомов лично от Атамбаева и 700 тысяч от ОФ «Апрель».

Однако в конце того же года М.Мамбеталиева обратилась в Октябрьский районный суд с требованием признать эту сделку недействительной. Она заявила, что подписи на документе, якобы, фиктивные. Октябрьский районный суд по итогам процесса вынес решение в ее пользу.

Представители экс- президента КР Атамбаева считают, что идет рейдерский захват канала. По их мнению, М.Мамбеталиева действует по указанию сверху. Суды, в свою очередь, также выполняют политический заказ.

Отметим, что на имущество «7 канала» (ОсОО «Канал D») Военной прокуратурой КР был наложен арест 9 августа 2019 года. Здание канала в городе Ош было опечатано. Однако, уже спустя несколько дней, следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После чего телеканал сразу же вышел в эфир. Кардинально поменялась и редакционная политика этого СМИ.

Напомним также, что офис телеканала «Апрель», также принадлежащего экс-президенту А.Атамбаеву и фонду «Апрель», по-прежнему опечатан. И несмотря на все усилия, выйти в эфир каналу «Апрелю» так и не удалось. Сотрудники канала продолжают свою деятельность в социальных сетях в интернете.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

20.01.2020

На суде по иску семьи Матраимовых к СМИ представитель информагентства 24.kg заявил о готовности к мировому соглашению

20 января в Свердловском райсуде Бишкека продолжился процесс по иску Матраимовых против «Азаттыка», Kloop.kg, 24.kg и персонально журналиста Али Токтакунова. Иск подан по защите чести и достоинства. На суде председательствует судья Жылдыз Ибраимова.

Представитель ОО «Журналисты» побывал на суде. Нужно отметить, что новым адвокатом истцов стал бывший член ЦИК Канатбек Азиз (вместо Ждановой). А новым защитником общественного фонда «Исмаил Ата» и супруги Искандера Матраимова Миновар Жумаевой стала юрист Елена Байдаева.

Юристы семьи Матраимовых напомнили суду, что ждут от СМИ ответа на вопрос: будут ли они опубликовывать опровержение и пойдут ли на мировое соглашение?

Адвокат Эмиль Жандаев (правовая клиника «Адилет»), который защищает 24.kg, сообщил, что это СМИ не проводило расследование, а лишь перепечатало его. Информагентство 24.kg готово выслушать мнение и доводы истцов.

Адвокат, представляющий интересы Kloop.kg, сообщил, что СМИ не готово публиковать опровержение, однако оно готово встретиться с истцом и обсудить возможность переговоров.

Адвокат Алагушев, который защищает «Азаттык», также отметил, что его подзащитные не готовы писать опровержение. Но не исключают в будущем договориться с истцом, так как вариантов много.

Суд дал несколько дней, чтобы стороны могли договориться о мировом соглашении. Но у адвокатов ответчиков было несколько прощений и ходатайств. В том числе и об отводе судьи Жылдыз Ибраимовой. Эти вопросы, скорее всего, будут рассмотрены в следующем судебном заседании.

Напомним, Матраимов подали иск против 24.kg, «Азаттыка», Kloop.kg и журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22,5 млн сомов — к «Азаттыку», 12,5 млн — к Kloop.kg, 15 млн — к 24.kg, к журналисту Токтакунову — 10 млн.

Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ, а решение суда назвал давлением на СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Нормальный процесс в гражданском судопроизводстве, когда стороны приходят к мировому соглашению.

24.01.2020

Оппозиционная газета «Ачык саясат плюс» должна выплатить чиновнице из Минздрава 50 тысяч сомов

В ОО «Журналисты» обратилась главный редактор издания Назгуль Мамытова и сообщила, что руководитель департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения Кыргызстана Гульмира Шакирова выиграла в Первомайском районном суде иск в отношении газеты «Ачык саясат плюс».

Первоначально истица требовала с издания 500 тысяч сомов в качестве компенсации морального ущерба. Она жаловалась на материалы, в которых говорится о завышенной цене на лекарства и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследование об этой сфере.

Суд удовлетворил иск чиновницы частично: в качестве возмещения морального вреда Гульмира Шакирова получит 50 тысяч сомов. Кроме того, издание должно опубликовать опровержение.

Напомним, 17 декабря, Верховный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по иску депутата Кожобека Рыспаева против газеты «Ачык саясат плюс». Таким образом, газета должна выплатить депутату 300 тыс. сомов в качестве моральной компенсации.

Депутат ЖК судился с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его «хамелеоном».

Кстати, сотрудник прокуратуры Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета обжаловала это заочное решение в столичном суде.

По словам редактора, со стороны властей идет политический заказ с целью закрыт оппозиционное СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Суд удовлетворил частично исковое заявление, признав полностью всю информацию газеты, как несоответствующую действительности и порочащими истца и вынес решение дать опровержение. Однако в оспариваемом тексте есть нейтральная информация, которая никак не порочит истца, а также информация, которая соответствует действительности. Однако суд не разобравшись в деталях, вынес решение по сути полностью удовлетворив иск, за исключением суммы денежной компенсации.

30.01.2020

Судья Свердловского суда отклонила прошение адвокатов «Азаттыка» и «Клоопа»

Судья Свердловского суда Жылдыз Ибраимова 29 января отклонила прошение адвокатов «Азаттыка» и «Клоопа» о переводе дела в Ленинский районный суд столицы.

Напомним, Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря. Они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с А.Токтакунова.

Медиапредставитель Акмат Алагушев заявил, что у адвокатов есть сомнения в беспристрастности Свердловского районного суда (частично из-за декабрьской заморозки банковских счетов СМИ). Также защитники «Азаттыка» и «Клоопа» пытались добиться перевода дела в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку половина ответчиков — «Азаттык» и Али Токтакунов — зарегистрированы в Ленинском районе столицы. Однако председатель Свердловского суда Ибраимова отклонила это прошение.

На суде адвокаты Матраимовых договорились с сайтом 24.kg о частичном отзыве исковых требований, т.е. истцы больше не требуют с них материальной компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» запросили у судьи истребовать документы из банка, подтверждающие, что Айэркен Саймаити и его жена переводили деньги в общественный фонд семьи Матраимовых. Но судья Жылдыз Ибраимова оставила это ходатайство «открытым» несмотря на то, что большинство юристов семьи Матраимовых не стали возражать против этого запроса со стороны СМИ.

«Неясно, почему судья оставила наше ходатайство открытым: подобные сведения из любого банка можно получить только через судебное требование, ходатайство важно удовлетворить для всестороннего рассмотрения спора. Такая пауза для нас — это странный звоночек, ведь наши оппоненты не были против, а мы просим то, что другим способом для суда невозможно получить. Зачем придерживать эту дверь?» — сказала адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева после судебного заседания.

В этот же день международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту кыргызских СМИ. RSF назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский районный суд отклонить его.

«Абсурдно, что к журналистам «Азаттыка» и «Клоопа» предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий

Ходатайства представителей ответчиков по передачи дела и истребовании доказательств суд отклонил и оставил открытыми. По первому ходатайству суд не стал самоустраняться и показал свою твердую позицию. У ответчиков есть возможность обжаловать определение суда в течении 10 дней в апелляционной инстанции Бишкекского городского суда. Что касается вопроса об истребовании доказательств, то суд по этому вопросу взял выжидательную позицию, которая выглядит странной в виду того, что представители истцов в удовлетворении его не возражали.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

Причинение телесных повреждений журналистам

10.01.2020

Редактор сайта FactCheck.kg Болот Темиров связывает нападение на него с профессиональной деятельностью

ГУВД Бишкека зарегистрировало в ЕРПП материалы по факту избиения главного редактора информационного портала FactCheck.kg Болота Темирова по статье 201 «грабеж» УК КР.

«Дело открыто по факту грабежа и в РОВД у меня спрашивали, почему я считаю, что нападение связано с журналистской деятельностью? Отвечаю. Во-первых, неизвестные за день до нападения пытались у соседей узнать, где находится офис FactCheck. То есть для того, чтобы украсть телефон люди не будут дожидаться с 9 утра до 12:40 дня (ну, если только не хотели завладеть именно моим телефоном). Во-вторых, избиение проходило молча… то есть никаких команд типа «карманы посмотри…» или «все, телефон у нас, нужно сматываться». В-третьих, со мной был ноутбук. Они его не забрали, и ничего ценного их не интересовало», — написал он в соцсетях.

Напомним, что редакция FactCheck.kg не раз публиковала расследования о коррупции в госорганах, разоблачала фейковые аккаунты, проверяла на достоверность публикации. Недавно из-за материала о тратах жены экс-заместителя главы Таможенной службы Раима Матраимова на сайт совершили массированную хакерскую атаку.

Медийное сообщество Кыргызстана выступило с осуждением нападения на Болота Темирова. «Это нападение мы считаем демонстративным актом для устрашения нашего коллеги, который занимается журналистскими расследованиями в Кыргызстане», — написано в заявлении, под которым подписались многие журналистские организации и известные работники СМИ.

Кроме того, нападение на журналиста осудило посольство США в КР. Международный комитет по защите журналистов призвал Кыргызстан активнее защищать СМИ. Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что инцидент с главным редактором сайта Factcheck.kg Болотом Темировым должен тщательным образом расследоваться. Руководитель пресс-службы президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева сказала, что избиение любого гражданина, независимо от его деятельности, недопустимо.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

В ЕРПП материалы по факту избиения журналиста Болота Темирова зарегистрированы по ст.201 УК КР “Грабеж”. По данному факту правоохранительные органы на первоначальном этапе следствия правильно квалифицировали состав преступления. Скорее всего, действия напавших будут квалифицирована по п.1, 2 ч. 2 и п.3 ч. 3 ст. 201 УК Кыргызской Республики, как грабеж – то есть открытое завладение чужим имуществом, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, что наказывается от 5 до 7,5 лет лишением свободы и является тяжким преступлением (3 категории). По тяжким преступлениям лицо не может быть освобождено от отбывания наказания с применением пробационного надзора (по старому УК “условная мера”).

17.01.2020

Болот Темиров опознал одного из задержанных, группой лиц

Редактор ресурса Factcheck.kg Болот Темиров опознал одного из задержанных по подозрению в нападении на него.

Журналист сообщил ОО «Журналисты», что дал подписку о неразглашении и других подробностей сообщить не может.

По его словам, один из задержанных был тот, кто избивал его. Нужно сказать, что журналист ранее сообщал, что видел лицо только одного из трех нападавших.

ГУВД Бишкека в прошлом сообщила, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.

Напомним, что 9 января около офиса где работал журналист, неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист связывает нападение на него с профессиональной деятельностью. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Дальнейшая квалификация действий нападавших будет зависеть от показаний последних. Как было прокомментировано выше, статья по которой зарегистрированы материалы досудебного производства, достаточно тяжкая. Если задержанные версию Болота Темирова не поддержат, то обвинение нужно полагать будет предъявлено по вышеуказанной статье, конечно, с учетом всех обстоятельств и добытых доказательств.

Обвинение журналиста в совершении преступления

17.01.2020

Сотрудники Kloop.kg были допрошены по иску Р.Матраимова

Журналист сайта Kloop.kg Элдияр Бакиров, оператор Хамидулло Узаков, водитель Бекболсун Каипов, бывшый сотрудник сайта и студент школы журналистики Kloop.kg были допрошены в милиции по иску Руслана Матраимова.

Сотрудники сайта Kloop.kg 9 января в г.Ош снимали на дрон недостроенное трехэтажное здание по улице Ленина. По предварительной информации, это здание было построено незаконно. Чтобы уточнить информацию, журналисты обращались в местные органы власти.

По словам оператора Хамидулло Узакова. Они уже заканчивали съемку здания с помощью дрона, когда к ним подошел молодой парень в черной одежде и попросил спустить дрон, показать ему отснятые кадры.

«Он сказал: «Покажите, а то вы все снимаете наш дом». Мы ему на экране пульта показали, что снимаем объекты далекие от его дома. Но он потребовал спустить дрон. После пререканий с обеих сторон, мы сели в свою машину и уехали», — сообщил Хамидулоо Узаков.

Р.Матраимов написал заявление, мол «Снимают на дрон мой дом и нарушают мою личную неприкосновенность». На основе этого заявления милиция начала досудебное производство по статье «Нарушение неприкосновенности личной жизни».

10 января милиция допросила водителя Kloop.kg Бекболсуна Кайыпова. Был допрошен в качестве свидетеля и журналист Элдияр Бакиров, когда он принес письменные запросы в мэрию о зданиях, которые они снимали. Однако он в момент съемки был совсем в другом месте.

11 января допросили оператора Хамидулло Узакова.

«Во время допроса нас спрашивали, что мы делали, кто запускал дрон. Вообще то в тот день нас было всего трое. Студент школы журналистики не участвовал на съемках. Он просто помогал нам нести наши вещи», — отметил Х.Узаков.

14 января был допроше бывшый сотрудник сайта Kloop.kg. Он нам сообщил, что опасается за свою безопасность.

«Они ознакомились с моими сообщениями на твиттере, мои прежние саркастические посты стали извращать и через фейк аккаунты устроили чернение меня в соцсетях. Публиковали видео пререкания, писали оскорбительные посты, распространяли сообщения вида «Только попадись к нам в руки», — сказал он.

Как сообщил нам бывший сотрудник сайта Kloop.kg, во время допроса в качестве свидетеля его не ознакомили с заявлением Р.Матраимова и целями досудебного производства. Также, когда он попросил ему не предоставили копию протокола допроса.

15 января милиция допросила и студента школы журналистики. Допрос продлился около чаа, после у него взяли подпись о неразглашении следственной тайны.

По словам адвоката, журналисты были допрошены в качестве свидетелей по иску Р.Матраимова, чтобы выяснить есть ли состав преступления в их действиях.

Руслан Матраимов является младшим братом экс-заместителя главы таможенной службы Раима Матраимова. В конце прошлого года семья Матраимовых подала иски в суд на «Азаттык», Kloop.kg и 24.kg за журналистские расследования.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Комментарий

По данному инциденту в ЕРПП материалы были зарегистрированы по ст.186 ч.1 УК Кыргызской Республики – незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленным законом. Как было установлено, ни одно действие из вышеперечисленных квалифицирующих признаков, например, сбор или распространение информации не было подтверждено, а тем более конфиденциальной информации.

Заключение под стражу журналиста

20.01.2020

Задержали редактора Chyndyk.kg

Редактора сайта Chyndyk.kg Турсунбека Бейшенбекова задержали за публикацию секретных документов. По мнению его адвоката Таалайгуль Токтакуновой, задержание журналиста незаконно. По ее словам, Турсунбеку Бейшенбекову вменяют две статьи: «Соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

«Военная прокуратура незаконно и необоснованно задержала моего подзащитного. В УПК четко прописано, что подозреваемым является лицо, которому вручено уведомление, или человек, задержанный в момент совершения преступления. Однако уведомление Турсунбеку Бейшенбекову не вручено и на месте преступления он не был застигнут. В настоящий момент его уже водворили в ИВС», — сказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, сегодня редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали и водворили в ИВС на 48 часов в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.

Редактора информационного сайта Chyndyk.kg Турсунбека Бейшенбекова уже два раза вызывали на допрос в Военную прокуратуру.

«Имя одного власть имущего упоминается уже с 2014 года. По этому делу меня и вызывают на допрос. Ладно, было бы дело государственной важности, а тут по заявлению одного чиновника вызывают на допросы», — сказал «Азаттыку» сам Т.Бейшенбеков.

По предварительным данным журналистов, главред Т.Бейшенбеков опубликовал объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ под грифом секретно, якобы, представителю СМИ передал бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

Тем временем, в уголовном деле экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова появился еще один эпизод. Уточняется, что Военная прокуратура уведомила бывшего милицейского чиновника в злоупотреблении должностным положением.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

27.01.2020

Редактор сайта Чындык.кг Турсунбек Бейшенбеков продолжает свою журналистскую деятельность

Об этом ОО «Журналисты» сообщил наш коллега. Напомним, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Как сообщил журналист, мера пресечения была избрана вечером 20 января. Журналист отметил, что не может рассказать подробности дела из-за тайны следствия.

«Если все будет в рамках закона, то я буду оправдан. Я не согласен с обвинениями, которые мне выдвигают», — сказал журналистам Т.Бейшенбеков.

По его словам, он продолжает работать на сайте. Только он не может покидать черту города. Это накладывают определенные ограничения в его профессиональной деятельности – он не может выехать за пределы столицы для создания репортажей или встреч с респондентами.

Напомним, Т.Бейшенбекова подозревают в соучастии в злоупотреблении должностным положением (ст. 320 УК КР), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ст. 344 УК КР).

16 января Т.Бейшенбеков уже был на допросе в Военной прокуратуре. Тогда он сообщил, что провел там около полутора часов, но не уточнил, в рамках какого дела был вызван в надзорный орган.

20 января его повторно вызвали на допрос в Военную прокуратуру, после чего водворили в изолятор временного содержания.

Дело против журналиста связано с критическими публикациями интернет-издания в адрес вице-премьер-министра Жениша Разакова, к которым может быть причастен бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. По информации СМИ, К.Асанов передал Т.Бейшенбекову объяснительную записку вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам.

Заместитель министра внутренних дел К.Асанов был уволен 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции» в ходе событий в Кой-Таше. Позже Военная прокуратура начала расследование. К.Асанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он тоже помещен под домашний арест.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Полагаем, что обвинение по ст.344 УК КР является необоснованным. Так по ст.344 УК КР — заведомо ложное сообщение о совершении преступления, является преступлением против процессуального порядка добывания доказательств, ответственность по которому может наступить только тогда, если лицо обратится с заявлением в правоохранительные органы и в котором укажет о совершенном или готовящемся преступлении и будет предупреждено об уголовной ответственности за это сообщение. И если все то, о чем указал заявитель окажется в дальнейшем не правдой, только тогда его можно привлекать к уголовной ответственности по ст.344 УК КР.

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