Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ за март 2020 года

В марте мониторинг зафиксировал 10 сообщений. Из них 4 определяет фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 4 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 2 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

30.03.2020

В Ошской области многие СМИ работают онлайн

В связи с пандемией коронавируса некоторые СМИ Ошской области перешли на дистанционную работу, многие в карантине. Журналисты стараются держать связь с информационным центром и информировать население.

Коллектив ОРТРК «Ынтымак» работает в онлайн режиме, сотрудники работают из дома.

«Отдел «Кабарлар» («Новости») ежедневно готовит новости. Корреспонденты берут интервью с помощью телефонов и мессенджеров, проводят беседу с помощью скайп. Они дома зачитывают текст на свой телефон, чистят его и отправляю по интернету монтажеру, последний собирает их, а редактор все контролирует. Видеокадры и интервью берем из штаба. В основном используем архивные съемки. Усилили работу нашего сайта. Также из интернета берем информацию о ситуации с кыргызами, проживающими в зарубежных странах: Америке, Канаде, Южной Корее, Германии, Афганистане и готовим материалы. По нашему радио пока транслируем только музыку. Продюсер ездит на работу, проверяет рекламу, контролирует. А вот отдел общественного контента приостановил свою работу, даем архивные материалы. За трансляцию отвечают два наших сотрудника, которые работают посменно. При удаленной работе нет возможности получить видео кадры, это нас огорчает. Однако, мы соблюдаем режим карантина при чрезвычайном положении», — сообщил программный директор ОРТРК «Ынтымак» Асанбек Каракозуев.

Телеканал ЭлТР тоже продолжает работать.

«Мы на даем материалы только из мест, где карантин. Берем информацию от коменданта и других соответствующих органов. Мы всех отправили на карантин. Остались только те, кто работают по графику», — сообщил заместитель главного директора ЭлТР по Ошу Жумамидин Сулайманкулов.

Большинство сотрудников ОшТВ тоже на карантине. Сотрудники отдела «Новостей» снабжены специальной защитной одеждой.

«Мы даем все заседания правительства. Комендант проводит брифинги, все такие мероприятия мы ретранслируем. Общество Красного креста предоставило нам два комплекта защитной одежды. В этих одеждах наши операторы выходят на съемки. Работает в основном только отдел «Новостей», остальные на карантине», — отметила директор ОшТВ Гулькайыр Жанымбетова.

В связи с объявленным чрезвычайным положением, вынуждены работать из дома и сотрудники информационных сайтов.

«Учитывая сложившуюся обстановку, мы готовим материалы дома. Раньше, чтобы подготовить материал, наши корреспонденты выезжали в регионы. Установка блокпостов сильно ограничила наши возможности по сбору информации. Все поездки прекратились. Сейчас все только по телефону. Пользователи все сами снимают и отправляют нам. Сейчас информацию можно получить только по разрешению штаба, коменданта. Дается только официальная информация, ею и пользуемся. Что хорошо – информационный центр сам все снимает, готовит и отправляет нам. Это несомненно хорошо для безопасности журналистов», — говорит представитель «АКИпресс» по Ошу Адашгуль Акматова.

В то же время, по словам корреспондента сайта «Клооп» Хамидулло Узакова, имаются сложности при получении информации и видеосъемке.

«Мы тоже во время карантина работает из дома в онлайн режиме. Выходя на съемки я заметил, что все жители стали агрессивными. Представители правоохранительных органов чаще всего обязательно подходят и спрашивают: «Что снимаешь? Почему снимаешь? Кто ты такой?». Когда представляюсь, они пытаются оказать на меня давление, говоря: «Не снимай! Вы сеете панику». Я им пытаюсь объяснить: «Вы делаете свое дело, а я свое. Я снимаю в общественном месте и не нарушаю закона». Если бы они подошли, представились и вежливо спросили, я бы не возмущался так. Однако они своими вопросами, что я снимаю, и требованиями показать, что я снял, создают большие неудобства», — поделился Хамидулло Узаков.

В связи с распространением коронавируса при коменданте г.Ош и Кара-Суйского и Ноокатского районов был создан информационный центр. Руководителем его является Женишбек Аширбаев. Члены центра: пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Ошской обл. Нуркыз Кадырбек кызы, руководитель службы связи с общественностью Ошской мэрии Азамат Абсатаров, руководитель пресс-службы Ошского городского управления внутренних дел Замирбек Сыдыков.

«Журналисты получают от нас информацию из групп журналистов в ватсапе и фейсбуке, а также по электронной почте. Необходимый сюжет мы сами готовим и отправляем им. С учетом мер безопасности, на основе требований Всемирной организации здравоохранения и закона о чрезвычайно положении, мы организовываем брифинги коменданта в штабе и транслируем их онлайн. Так как мы проинформировали журналистов о всех требованиях в первые дни чрезвычайного положения, у нас еще не было случая, чтобы журналисты нарушили режим ЧП», — сообщил Ж.Аширбаев.

Как показали результаты опроса, в Ошской области население информацию чаще всего берут из ОТРК, ЭлТР, “Ала-Тоо-24”, “Мир” и др. телеканалов, а также радио «Азаттык» и интернет-сайтов. Одновременно с ними одними из главных источников информации для населения являются социальные сети и мессенджеры.

В Кыргызстане 22 марта был веден режим Чрезвычайной ситуации, а с 25 марта в районах, где были обнаружены заразившиеся коронавирусом, и режим Чрезвычайного положения.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

30.03.2020

Заявление медиасообщества в защиту прав СМИ во время режима ЧП

Президенту КР

Премьер-министру КР

Торага ЖК КР

Кыргызстан, как и весь мир, столкнулся с беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Мы, медиасообщество Кыргызстана, понимаем оправданность введения в стране чрезвычайного положения. Но в меру своей миссии – говорить правду о происходящем и обеспечить гражданам доступ к информации выражаем свою крайнюю обеспокоенность некоторыми решениями в рамках ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Крайне важно, чтобы общество, временно отдавая свои конституционные права и свободы в целях защиты здоровья, понимали и поддерживали решения в рамках этого чрезвычайного положения. Поэтому роль СМИ в обеспечении общества проверенными, основанными на фактах и постоянно обновляемыми сведениями, в том числе о решениях власти.

Пандемия коронавируса – это чрезвычайная ситуация, которая не имела для Кыргызстана прецедентов. Соответственно многие решения могут быть непонятными, ошибочными, нелепыми. И после введения режима чрезвычайного положения мы это довольно четко видим. В такой ситуации крайне необходимо, чтобы государство, в отсутствие достаточного опыта, в гибком режиме регулировало пробелы и ошибки. Такая тактика обеспечит ситуацию, в котором общество будет поддерживать, и исполнять новые временные правила. И в этом роль СМИ крайне переоценить, ведь именно журналисты информируют общество о принимаемых решениях, и дают государству обратную связь от людей.

Другая важная роль СМИ – это помочь в предотвращении распространения слухов и фейковой информации. Опять же мы живем в 21 веке, где у каждого гражданина есть телефон и интернет, и каждый человек становится распространителем информации, в том числе непроверенной и недостоверной. И это не всегда делается людьми со злой целью. Очень часто, это происходит из-за того, что люди боятся и достоверной информации не хватает. И снова здесь роль СМИ, профессиональных журналистов – сложно переоценить.

Вместо этого, обеспечения нам соответствующих условий для работы, с каждым разом мы сталкиваемся все с большими ограничениями. Журналисты не могут дозвониться до пресс-секретарей и лиц, принимающих решения, на запросы они не отвечают. Вместо пресс-конференций, где можно задать вопросы, стали проводиться брифинги, где вопросы априори не предусмотрены. Первая пресс-конференция организована только сегодня (30.03.2020), неизвестно, будут ли они регулярными и с теми лицами, которым СМИ хотят задать вопросы. Таким образом, общество получает однобокую информацию – только ту, что нужна Республиканскому штабу и госорганам.

В 21 веке и в условиях этой пандемии напротив надо стремиться достучаться до каждой аудитории на каждом канале распространения информации, будь то ТВ, радио, печатные или онлайн-издания, инфлюенсеры соцсетей или рассылка в WhatsApp, а не ограничивать доставку информации только госканалами. СМИ должны задавать вам вопросы от граждан, которыми кишат соцсети, чтобы помочь государству в борьбе с пандемией. Не совершайте ошибки катастроф 20 века, не скрывайте информацию.

Несмотря на то, что жизненно важно обеспечить соответствующие условия для безопасной работы журналистов, комендатура приняла решения не проводить аккредитацию. Обращаем внимание, что формулировку пункта 9 статьи 17 Конституционного закона КР «О чрезвычайном положении» необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов. Поскольку отказа в проведении аккредитации журналистов, Конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает, соответственно, такое решение коменданта Бишкека не отвечает нормам закона.

Считаем, что должностные лица в первую очередь в условиях режима чрезвычайного положения должны неукоснительно соблюдать требования законодательства, тем более конституционного закона. Государство должно соблюдать прописанную законом гарантию по обеспечению журналистам свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, и защиту журналистов при осуществлении им профессиональной деятельности.

И снова напоминаем, что для того, чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для обеспечения этих ожиданий, в условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы, в свою очередь, журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией короновируса.

Со своей стороны, мы – медиасообщество Кыргызстана, обещаем стремиться:

Придерживаться принципа точности и достоверности информации, стараться уточнять и перепроверять сведения в комендатуре.

В условиях режима чрезвычайного положения при себе всегда иметь паспорт и служебное удостоверение.

Обращаться только к компетентным специалистам, которые обладают соответствующими знаниями и информацией и могут предоставить точную, объективную информацию.

Всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, бахилы).

Разделять утверждения о фактах от собственного мнения.

Неукоснительно следовать законным требованиям сотрудников сил правопорядка задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения.

ОФ «Институт Медиа Полиси»

Kaktus Media

24.kg

ОО «Журналисты»

Независимый союз журналистов КР

Интерньюс в КР

Тынымгуль Эшиева

Чынар Капарова

Марат Токоев

Эльмира Токтогулова, Фонд «МедиаКонсалт»

Учреждение «Азаттык Медиа»

Телеканал «Апрель»

Наргиза Нанакеева, politmer.kg

Софья Балакина

ОФ «Центр Медиа Развития»

Жалил Сапаров

Гульзат Газиева

Кайыргуль Урумканова

Тамара Валиева

Авланбек Жумабаев

Болот Темиров

Махинур Ниязова

Factcheck.kg

Нургазы Жайнаков

Лейла Саралаева, газета «Новые лица»

Ярослав Тартыков

Елена Воронина

Нургуль Шаршембиева

Фонд Расследовательской журналистики

Аделя Лаишева

Софья Балакина.

«ПолитКлиника Медиа»

Аскер Сакыбаева

Толкун Наматбаева

«Салам Медиа»

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА

Vesti.kg

Barometr.kg

30.03.2020

Комендант Бишкека отказал СМИ в аккредитации. Медиасообщество выступило с обращением к руководству страны

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 марта заявил, что журналистам не будут выдавать аккредитацию, гарантирующую передвижение по городу, на время режима чрезвычайного положения.

Свое решение он обосновал заботой о безопасности здоровья журналистов. Ранее, 25 марта А.Орозалиев пообещал выдавать журналистам аккредитацию, аргументируя решение тем, что «журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют».

«Законы действуют одинаково для всех, в том числе и для представителей СМИ. В целях обеспечения их полноценной деятельности и удобства, ежедневно в онлайн режиме проводятся брифинги и пресс-конференции, которые транслируются в прямом эфире. Все интересующие вопросы можете направлять по WhatsApp», — заявил комендант Бишкека.

Юристы «Института Медиа Полиси» сообщили, что действия коменданта не соответствуют нормам Конституции.

По закону «О чрезвычайном положении», комендант местности, в которой введен ЧП, вправе устанавливать порядок работы и аккредитации журналистов.

«Обращаем внимание, что данную формулировку необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов, поскольку альтернативы в виде отказа в проведении аккредитации журналистов, Конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает. Соответственно, отказ коменданта г. Бишкек проводить аккредитацию журналистов не отвечает нормам закона», — написали медиаюристы.

Кроме того, медиасообщество Кыргызстана выступило с заявлением в адрес Президента, Правительства и ЖК КР.

Журналисты написали, что вместо обеспечения соответствующих условий для работы, с каждым разом они сталкиваются все с большими ограничениями. Журналисты не могут дозвониться до пресс-секретарей и лиц, принимающих решения, на запросы они не отвечают. Вместо пресс-конференций, где можно задать вопросы, стали проводиться брифинги, где вопросы априори не предусмотрены. Таким образом, общество получает однобокую информацию – только ту, что нужна республиканскому штабу и госорганам.

Также комендатура приняла решения не проводить аккредитацию. «Государство должно соблюдать прописанную законом гарантию по обеспечению журналистам свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, и защиту журналистов при осуществлении им профессиональной деятельности.

Напоминаем, что для того, чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для обеспечения этих ожиданий, в условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы, в свою очередь, журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией короновируса», — пишут представители медиа сообщества.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

07.03.2020

Корреспондентку телеканала «Ынтымак» вызвали на допрос

Корреспондентка ошской Общественной региональной телерадиокомпании (ОРТРК) «Ынтымак» Мимоза Жаныбек кызы 6 марта была вызвана на допрос в Ошское управление внутренних дел. Она выступает свидетелем в деле по статье «Подкуп избирателей». На допросе вместе с ней участвовал и программный директор ОРТРК.

«На допрос нашу корреспондентку вызвали из-за ее поста в соц сети. Милиция, оказывается, накануне выборов собирает все подозрительные посты, в которых говорится о подкупе избирателей, сборе паспортов. Среди этих постов был и пост нашей журналистки», — сообщил программный директор ОРТРК «Ынтымак» Асанбек Каракозуев.

Мимоза Жанибек кызы 12 февраля подготовила материал о том, как в связи с выборами собирали паспорта студентов одного из вузов.

«До выхода материала в эфир, я 12 февраля на своей Фейсбук страничке, сохраняя анонимность источника, написала о том, что в учебных заведениях собирают паспорта. 5 марта вечером ко мне позвонили из Городского управления внутренних дел. Вначале они сказали: «Ты, оказываешься, работаешь агитатором партии». Но, когда я сказала, что это не так, мне позвонили из другого номера и сказали: «В связи с выборами мы ведем расследования, просим прийти к нам». Я попросила, чтобы они отправили повестку. Вечером к 19:05 они принесли ее. 6 марта у меня спрашивали про мой пост. Их интересовал вопрос, кто предоставил мне эту информацию. Я ответила, что я имею право не раскрывать имя моего источника. Кто-то из пользователей в виде комментария под моим постом написал: «Партии собирают деньги». Меня спросили, знаю ли я этого пользователя. Я сказала нет (…) Сказали, что расследование продолжится, и меня будут приглашать еще», — сообщила Мимоза Жанибек кызы.

По сообщению пресс-службы ошской милиции, по этому делу на допрос были вызваны также преподаватели вузов, студенты, коменданты и сотрудники отделов паспортизации и регистрации населения.

12 апреля в ряде городов и сельских округах пройдут выборы в местные кенеши. За места в Ошском городском кенеше борются 9 партий. В городах, где планируются выборы, был замечен резкий рост вновь зарегистрированных граждан.

В последнее время участились случаи вызова журналистов в качестве свидетеля. До этого еще два журналиста ОРТРК «Ынтымак» были вызваны на допрос по поводу подготовленных ими материалов.

Программный директор ОРТРК «Ынтымак» Асанбек Каракозуев посоветовал журналистам в таких случаях, проконсультироваться с медиа организациями и медиа юристами, а также лучше знать законодательство по защите своих профессиональных прав.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Нарушение трудового законодательства

05.03.2020

Нарынский областной суд перенес рассмотрение иска журналиста

4 марта 2020 года состоялось открытое судебное заседание Нарынского областного суда, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой. Однако в течение 10 минут заседание объявили закрытым и рассмотрение дела перенесли на 18 марта.

Секретарь заседание Ж.Мамбетказиева сообщила, что по неизвестным причинам не пришел представитель управления Межрайонной инспекции по экологической и технической безопасности (экотехинспекция). Представитель же истца настаивал на обязательном участии представителя этого госоргана.

«Экотехинспекция давала заключение, что Н.Эсенканова была уволена незаконно. Поэтому важно участие инспектора этого органа. Также на судебное заседание должно прийти и руководство нынешнего Нарынского областного мультимедийного центра», — сообщил адвокат истца Ыдырыс Асанов. Однако представитель мультимедийного центра Мирлан Майрамбек уулу попросил провести заседание без их участия. Судьи посовещавшись, решили перенести судебное заседание на другое время.

Напомним, что Нурзат Эсенканова более 20 лет беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора. В 2017 году она была переведена на должность главного редактора, а 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор в течение двух лет она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

За это время состоялось уже 7 судебных заседаний. Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд вынес решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным. Однако по новым обстоятельствам дела, предоставленным прокуратурой, Нарынский городской суд вновь рассматривает иск Н.Эсенкановой. 14 января 2020 года он вынес решении о не удовлетворении иска.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

19.03.2020

В Нарыне областной суд во второй раз перенес рассмотрение иска журналиста

18 марта 2020 года областной суд в составе председателя А.Койломбаева, судей Ж.Кеналиевой, Г.Ажыгуловой, секретаря Ж.Мамбетказиевой провело открытое судебное заседание, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой. Однако и на это раз заседание вскоре объявили закрытым и перенесли его на 26 марта.

Секретарь заседания сообщила о том, что в суд не явился представитель управления Межрайонной инспекции по экологической и технической безопасности (экотехинспекция), однако суду инспекция предоставила свое заключение. Истица и ее адвокат продолжили наставиать на обязательном участии в суде представителя этого госоргана.

«Было бы правильно, если руководители экотехинспекции и Нарынского областного мультимедийного центра пришли. Их мнение важно», — отметил адвокат Ыдырысы Асанов. Однако представитель второй стороны – Медиа центра Мирлан Майрамбек уулу выразил мнение, что поскольку руководитель Медиа центра был назанчен недавно, то необходимости в его участии нет, но представители экотехинспекции должны прийти в суд.

Судьи посовещавшись предложили сторонам прийти к мирному соглашению до 25 марта. Истица после суда сообщила, что она подумает над этим предложением.

Напомним, что Нурзат Эсенканова более 20 лет беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора. В 2017 году она была переведена на должность главного редактора, а 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор в течение двух лет она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

За это время состоялось уже 7 судебных заседаний. Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд вынес решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным. Однако по новым обстоятельства дела, предоставленным прокуратурой, Нарынский городской суд вновь рассмотрел иск Н.Эсенкановой и 14 января 2020 года вынес решении о неудовлетворении иска.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

26.03. 2020

В Нарыне областной суд в третий раз перенес рассмотрение иска журналиста

27 марта 2020 года состоялось третье открытое судебное заседание Нарынского областного суда, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой.

Однако представитель ОО «Журналисты» не был допущен в зал заседания. «К нам поступила инструкция. Никого не пускать кроме сторон дела», — объяснил председательствующий судья А.Койломбаев

Как сообщил позже адвокат истицы Ыдырыс Асанов, суд уже в третий раз по счету перенес свое заседание на 8 апреля.

«И на этот раз в суд не явились руководитель Нарынского областного мультимедийного центра и специалист из экотехинспекции. Мы отметили важность их присутствия при рассмотрения нашего иска. В итоге судебное заседание перенесли еще раз», — сказал Ы.Асанов.

Нурзат Эсенканова 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

Комментарий

Данный трудовой конфликт ранее уже комментировался. После вновь открывшихся обстоятельств, дело было возобновлено в суде первой инстанции, который вынес решение не в пользу работника. Суд второй инстанции, рассматривая данное дело, незаконно объявил процесс закрытым т.к. по данной категории дел нет таких оснований. Процесс затягивается ввиду неявки представителя управления Межрайонной инспекции по экологической и технической безопасности (экотехинспекция). Так как принудительный привод свидетелей и других лиц действующим ГПК КР не возможен, то стоит просто огласить заключение, имеющееся в деле, и не настаивать на обязательном участии представителя этого органа, тем более, что экотехинспекция дала заключение том, что Н. Эсенканова была уволена незаконно.

Требования о защите авторских и смежных прав, связанных с имущественными и личными не имущественными правами

10.03.2020

В Джалал-Абаде интернет сайт выиграл в суде

9 марта судебная коллегия по гражданским и экономическим делам Джалал-Абадского областного суда рассмотрев дело о нарушении авторских прав между российским ООО «Издательская группа «ВК-медиа» и Джалал-Абадским ОсОО «Клото», принял решение в пользу журналистов. Отметим, что до этого такое же решение принял Джалал-Абадский областной межрайонный суд.

В своем иске российская компания сообщает, что 16 февраля 2015 года на сайте prososvu.ru был опубликован материал «Контрольная закупка» добралась до Сосьвы. Прокуратура и Росспотребнадзор работали в магазинах» и, что авторское право на данный материал принадлежит ООО. Также она отмечает, что 14-сентября 2017 года на принадлежавшем ОсОО «Клото» сайте ru.vzglyadriv.kg был опубликован материал под названием «В парламенте просят создать аналог Роспотребнадзора из-за угрозы роста ГМО», в котором была использована фотография, право на которую принадлежит ООО «Издательская группа «ВК-медиа». По мнению истца, фотография была использована без разрешения правообладателя, тем самым были нарушены его авторские права. Данную фотографию сделал сотрудник, работающий в ООО по договору, и использовал ее в материале, который был опубликован на сайте, принадлежавшем российской компании. В качестве доказательства нарушения своих авторских прав истец привел статьи из гражданских кодексов Российской Федерации и Кыргызской Республики. Истец просил, чтобы ответчик выплатил ему компенсацию в сумме 35 тыс. сомов. Данная сумма была рассчитана исходя из размера минимальной заработной платы в Кыргызстене в 2019 году (1750 сомов).

Однако представитель ответчика ОсОО «Клото» журналист Евгений Погребняк на судебном заседании выразил свое несогласие с доводами истца и просил не удовлетворить требования российской компании. Он сообщил, что фотографию он брал не с российского сайта, а с кыргызстанского интернет-ресурса for.kg и при использовании этой фотографии он сделал ссылку на этот сайт. Он также отметил, что он ни в коем случае не имел намерения присвоить себе авторское право на данную фотографию и потому он не считает, что нарушил авторское право ООО «Издательская группа «ВК-медиа», он старался действовать в рамках законодательства. Как сообщил журналист, эта же фотография в 2017 году 14 сентября была использована сайтом vb.kg и там была дана ссылка на ООО «Издательская группа «ВК-медиа». По словам Е.Погребняка, тем не менее ООО «Издательская группа «ВК-медиа» подавал иск против vb.kg , но Бишкекский межрайонный суд отказался рассматривать его.

Было отмечено, что согласно статье 1050 Гражданского Кодексу КР, сообщения о новостях дня или сообщения о текущих событиях, имеющих характер обычной пресс-информации, не являются объектами авторского права. Фотография же на сайте ru.vzglyadriv.kg была использована в качестве иллюстрации новостного материала. Помимо этого, истец в качестве доказательства нарушенных своих прав ссылается на нормативные акты Российской Федерации, а нормативные акты одной страны не имеют юридической силы в другой стране.

Медиа-представитель КР Акмат Алагушев в своем письменном ответе на запрос Е.Погребняка отметил, что согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 19 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах», допускается воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью.

Таким образом, Джалал-Абадский областной межрайонный суд, приняв во внимание все доводы ответчика и, основываясь на законодательство КР, отказался удовлетворить исковое требование ООО «Издательская группа «ВК-медиа». Не удовлетворенный этим решением российская компания подала апелляцию в Джалал-Абадский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским и экономическим делам Джалал-Абадского областного суда рассмотрев дело, оставил в силе решение Джалал-Абадского межрайонного суда. Будет ли истец подавать кассационную жалобу, пока неизвестно.

Отметим, что ОсОО «Клото» до недавнего времени издавал в г.Джалал-Абад газету «Взгляд», а сайт ru.vzglyadriv.kg работает с 2016 года.

Жалил Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области

Комментарий

Решения судов первой и второй инстанций вынесены в пользу ответчика. На оспариваемых скриншотах видно, что под статьёй указана гипперсылка на источник новости сайт – for.kg. Под фотографией отдельно стоит подпись другого источника – vb.kg. Данная информация позволяет убедиться, что ОсОО не претендовало на авторство к новости и фотографии и указали ссылки на источники, откуда их позаимствовали. По правилам новостного агрегатора for.kg, использование материалов вышеуказанного ресурса возможна только со ссылкой на источник. Согласно п. п. 5 п.1 ст.19 Закона КР « Об авторском праве и смежных правах», допускается без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования: воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Кража имущества СМИ и интернет-изданий

03.03.2020

Неизвестные ночью проникли в офис интернет-издания «ПолитКлиника»

Главный редактор медиа «ПолитКлиника» Дилбар Алимова сообщила ОО «Журналисты», что неизвестные взломали железные решетки на окне и проникли в офис расположенный на улице Фрунзе в Бишкеке, в ночь на 3 марта. В кабинете были разбросаны вещи, документы, исчез один хард-диск с важными данными.

«До этого случая мы проводили несколько журналистских расследований. Нам не поступали звонки с угрозами. Думаем, что основной целью неизвестных был не грабеж, а похищение документов. Ведь не пропала дорогая техника. Исчезли только хард-диск, записи журналистов и, возможно, некоторые документы. Мы уже написали заявление в милицию. Также будем параллельно проводит собственное расследование», — рассказала она ОО «Журналисты».

С 2013 года «ПолитКлиника» издавалась в виде газеты, а в 2017 году был запущен сайт — https://pk.kg/. Журналисты издания стали одними из первых, кто начал сверять декларации с реальным имуществом политиков. Это издание опубликовало множество расследований на кыргызском языке. Их материалы перепечатывали многие СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по г. Бишкек и Чуйской области

Комментарий

Происшествие скорее всего зарегистрировано в ЕРПП по ст.200 УК КР – кража. В данном случае необходимо только отслеживать ход досудебного производства и почаще справляться о проводимых мероприятиях. В случае, если имеются претензии к проводимой проверке, необходимо обратиться в вышестоящий орган или прокуратуру.

Нападения на журналистов, членов их семей и объекты СМИ и интернет-изданий

08.03.2020

Журналиста «Апреля» Каната Каниметова избили сотрудники милиции

Журналисты телеканала «Апрель» и издания «Клооп» пострадали во время разгона мирного женского марша против насилия. Напомним, 8 марта, милиционеры задержали участников этой акции. Она началась на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в масках. Они начали пинать и бить женщин и детей.

Неизвестные люди в масках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их принудительно усадили в автобусы.

Корреспондент «Апреля» Канат Каниметов сам вызвался поехать с женщинами в Свердловский РОВД Бишкека. После того, как задержанных выгрузили из автобуса он стал снимать происходящее.

«Я был на заднем дворе Свердловского РОВД и вёл прямой эфир. В какой-то момент со спины на меня напали. Человек восемь, наверное. Были среди них и люди в штатском. Они пытались отобрать у меня телефон. Я естественно не отдавал им его. Тогда они закрыли мои глаза моим же капюшоном и понесли на выход. В это время меня били по голове и почкам. Я старался остановить этот град ударов. Потом милиционеры затащили меня в здание РОВД и стали угрожать возбуждением уголовного дела. Один милиционер даже предъявил свои порванные погоны. Он сам же их порвал и меня оговаривает. Через полчаса я оказался на свободе. Уголовного дела видимо не возбудят. Я спросил об этом сопровождающего меня человека в форме. Жаловаться по поводу побоев я не буду. Не вижу смысла», — заявил он.

Журналистка «Клоопа» Айзирек Иманалиева пошла на марш в качестве участницы и оказалась среди задержанных. Провокаторы разбили телефон журналистке. В автобусе оказались еще другие корреспонденты этого издания. Все их потом выпустили из здания Свердловского РОВД без предъявления обвинений.

По словам медиа — представителя КР Ахмата Алагушева, в действиях милиционеров прослеживается признаки превышения своих полномочий.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г. Бишкек

Комментарий

Данный мониторинг нарушений эффективен тогда, когда любые нарушения фиксируются официально, регистрируются правоохранительными органами. Кажущаяся формальность регистрации случая в ЕРПП на самом деле дает возможность требовать ответа, действует на профилактику. Журналисту следовало подать заявление на сотрудников ОВД, отказ от подачи жалобы по сути ведет к тому, что правонарушение остается безнаказанным. Журналисту еще не поздно подать заявление.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».