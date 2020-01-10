Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ за декабрь 2019 года

В декабре мониторинг зафиксировал 10 сообщений. Из них 6 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 3 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 2 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

04.12.2019

Журналисты «Азаттыка» готовы дать показания следователям ГКНБ по скайпу

Как сообщила руководитель «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева ОО «Журналисты», сотрудники «Азаттыка» готовы дать показания следователям ГКНБ по скайпу, поскольку они в настоящее время находятся за границей. От имени редакции следователям было отправлено соответствующее письмо. Но силовики пока не ответили.

Напомним, межведомственная следственная группа проводит досудебное производство по статье «Покушение на убийство» УК КР в связи с убийством предпринимателя Айеркена Саймаити.

В опубликованном в мае 2019 года расследовании «Азаттыка» сообщалось, что при участии китайского предпринимателя уйгурского происхождения Айеркена Саймаити различными сомнительными путями из Кыргызстана за рубеж было переведено в общей сложности 700 млн долларов.

В ГКНБ на допрос в качестве свидетелей пригласили депутатов ЖК КР Алтынбека Сулайманова и Дуйшона Торокулова, экс-депутата, основательницу движения «Умут-2020» Ширин Айтматову, а также членов рабочей группы по проведению инаугурации президента Фарида Ниязова, Мухаммедкалыя Абылгазиева, Турдуназира Бекбоев и других.

На допрос вызваны и двое сотрудников Радио «Азаттык» – Мухаммедали Токтакунов и Ыдырыс Исаков. М.Токтакунов на постоянной основе работает в головном офисе «Азаттыка» в Праге. Ы.Исаков находится в командировке в Праге до февраля 2020 года.

Как говорит А.Касмалиева, «Азаттык Медиа» готова к сотрудничеству с правоохранительными органами в связи с резонансными журналистскими расследованиями. Журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

06.12.2019

Телеканал ЭлТР отказался показывать в эфире расследование «Азаттыка»

Напомним, на сайте «Азаттыка» вышла программа «Көмүскө акча ташыгандар кербени» («Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана»). Но этот материал не пошел в эфир телеканала ЭлТР.

Эту информацию ОО «Журналисты» подтвердил гендиректор ЭлТР Айбек Мусаев. «Однобокий материал. Все сделано односторонне. Там идет монолог ведущего. Сейчас ведется следствие, мы не можем этот материал давать в эфир и затем отвечать за последствия. Решение о том, чтобы не показывать видео мы принимали коллективно на редакционном собрании. Коллеги рассмотрели и признали расследование односторонним. Это наше право. Никто не может вмешиваться в редакционную политику канала. Я думаю, что это не расследование. Показали мнение нескольких человек, которые ушли с работы. Никто из госорганов не ответил. Получилось однобоко», — говорит он.

По его словам, между ЭлТР и «Азаттык» есть соглашение, по которому на государственном канале размещается контент. Но в документе прописано, что в случае, если материал не соответствуют стандартам журналистики и вредит национальной безопасности, то его могут и не поставить.

Как говорит руководитель «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева, у редакции по соглашению на канале ЭлТР есть полчаса эфирного времени. «Азаттык» отправил запись расследования продолжительностью 29 минут 53 секунды 4 декабря в 17:54. Программа должна была выйти в эфир в 20:00. Но в ЭлТР посчитали его односторонним. Это второй такой случай по недопущению в эфир материала «Азаттыка».

«Мы уверили, что будем нести ответственность за видео. Но коллеги сказали, что материал односторонний и они не хотят нести ответственность за последствия. В расследовании мы постарались дать позиции всех сторон. Некоторые государственные структуры не ответили нам, но мы всегда готовы дать им слово. Думаю, баланс в материале был соблюден», — говорит А.Касмалиева.

Напомним, в расследовании повествуется о том, как годами из Кыргызстана незаконно вывозились миллионы долларов, как теневые деньги усиливают коррупцию, наносят ущерб госказне и даже приводят к убийствам людей.

Расследование провели совместно «Азаттык», OCCRP и «Клооп». Журналисты изучили многие документы, в том числе декларации, информацию Госпограничной службы, данные о полетах, взяли несколько интервью.

Это уже третья часть расследования. Первая была опубликована в мае 2019 года. В расследовании сообщалось, что при участии китайского предпринимателя уйгурского происхождения Айеркена Саймаити различными сомнительными путями из Кыргызстана за рубеж было переведено в общей сложности 700 млн долларов.

Вторая часть этого расследования была опубликована 21 ноября этого года, в ней тоже было сказано, что эти сведения журналистам передал сам Айеркен Саймаити. Он рассказал, что к выводу средств причастен бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов.

После этого ГКНБ начал досудебное производство, в рамках которого на допрос вызваны действующие и бывший депутаты, премьер-министр, журналисты и другие.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

18.12.2019

Газета «Ачык саясат плюс» запустила акцию «1 сом Кожобеку Рыспаеву»

17 декабря Верховный суд оставил в силе решение предыдущей судебной инстанции по иску депутата Кожобека Рыспаева против газеты «Ачык саясат плюс». Таким образом, газета должна выплатить депутату 300 тыс. сомов в качестве моральной компенсации.

Напомним, депутат ЖК судился с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его за это «хамелеоном».

«Мы уже запустили акцию «1 сом Кожобеку Рыспаеву». Нам придется устроить мероприятия по сбору средств, потому что средств у газеты нет. Даже если мы продадим мебель, технику, то такой суммы не наберем. Мы надеемся, что неравнодушные люди поддержат нас. Если нам не удаться наскрести эту сумму, то придется закрыть газету», – говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суды не поинтересовались у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», – говорил адвокат издания, Медиа представитель Акмат Алагушев.

«Мы уверены, что суды выполняют политический заказ, потому что эта газета является одной из влиятельных оппозиционных кыргызскоязычных СМИ. Насколько мы знаем от источников, в высших эшелонах власти поговаривают, что нужно с этой газетой что-то делать. Как газета может выплатить 300 тыс.? Идет попытка заставить замолчать и обанкротиться, чтобы не стало еще одной оппозиционной газеты», – считает зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

19.12.2019

Медиасообщество Кыргызстана осудило массовые DDoS-атаки на СМИ

19 декабря от имени известных медийных организаций страны было распространено обращение, в котором отмечается ухудшение обстановки со свободой слова в связи с массовой DDoS-атакой на СМИ, многомиллионными исками и арестами банковских счетов расследовательских редакций, а также угрозами личной безопасности журналистов.

Напомним, что ряд интернет-изданий подверглись беспрецедентной по масштабам DDoS-атаке, в том числе сайт ОФ «Центр медиа развития». Это случилось сразу после того, как 17 декабря в 16.00 часов ресурс factcheck.kg опубликовал расследование «Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят». В результате данной атаки сайт Factcheck.kg перестал функционировать.

Далее DDoS-атаке подверглись другие интернет-издания, разместившие у себя материал factcheck.kg: kloop.kg, kaktus.Media, Today.kg, economist.kg, govori.tv, vb.kg, knews.kg, pk.kg. Также был взломан сайт ОФ “Центр медиаразвития” medialaw.kg.

Общественный фонд “Гражданская инициатива интернет-политики” исследовал киберинцидент, связанный с DDоS-атакой на интернет-ресурсы в Кыргызстане.

Как было установлено специалистами, на сайт Factcheck.kg было направлено более 200 ГБайт трафика за период с 16:00 до 22:00, что составляет приблизительно 75 МБит в секунду, пиковая нагрузка была около 115 мБит в секунду, или около 20 ГБайт в час.

«Как известно, во многих странах DDoS-атаки часто используются как инструмент борьбы с правозащитными, расследовательскими медиаресурсами. По сути любой, располагающий денежными средствами, может “заказать” такую хакерскую атаку, ее стоимость на специфических форумах составляет от 150 долларов США в час (в зависимости от типа и мощности атаки). Зафиксированная техническими специалистами DDoS-атака на кыргызстанские интернет-ресурсы является не самой мощной», – сообщает «Гражданская инициатива интернет-политики».

«Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу и указывает на наличие давления на независимые СМИ в Кыргызстане. Бездействие со стороны государственных органов, которые в таких случаях должны проявлять активную позицию по обеспечению конституционного права граждан на свободу слова, может привести к серьезному откату от демократических принципов и полной стагнации в развитии. Стоит отметить, что согласно Конституции КР каждый имеет право на свободу выражения мнения, и непосредственно государство должно обеспечить все условия для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ», – написано в обращении медиасообщества.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

12.12.2019

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ отказала депутату Искендеру Матраимову в рассмотрении его заявления на радио «Азаттык»

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ на своем заседании 11 декабря приняла решение отказать в принятии к рассмотрению обращения Искендера Матраимова (брата экс-замглавы таможенной службы Райыма Матраимова, одного из фигурантов журналистского расследования против коррупции) в комиссию на «Азаттык».

Напомним, депутат обратился в комиссия 3 октября 2019 года. В своей жалобе нардеп просил:

Оказать содействие в установлении подлинности аудиозаписи разговора Ыдырыса Исакова с близким к семье Матраимовых.

Пояснить, может ли штатный сотрудник независимого СМИ вступать в неформальные беседы.

Дать оценку восьми новостным статьям, опубликованным в поддержку свободы слова и позиции радио «Азаттык» с учетом мнений «Центра Медиа Развития», вице-спикера Аиды Касымалиевой, депутатов Жогорку Кенеша Жанара Акаева и Абдывахапа Нурбаева, движения «Умут-2020», представителей ОБСЕ в Бишкеке Арлема Дезира, Human Rights Watch и ОО «Журналисты».

«Заявитель выразил недоверие некоторым членам комиссии, в частности, Динаре Ошурахуновой в связи с тем, что она ранее высказала свое мнение об обжалуемых публикациях и поэтому не может быть беспристрастна в оценке доводов, отраженных в обращении», – сообщили в Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

Кроме того, во избежание конфликта интересов взял самоотвод также журналист и член комиссии Санжар Эралиев, поскольку он является сотрудником радио «Азаттык».

Изучив доводы заявителя, члены комиссии пришли к выводу, что обращение И.Матраимова не подлежит рассмотрению по существу, так как заявитель не указал конкретные поводы (фразы, предложения, слова и т.п., содержащиеся в публикациях). Комиссия обратила внимание присутствующего в заседании И.Матраимова и его представителя, что необходимо указать, какие именно сведения в опубликованных СМИ материалах являются порочащими честь и достоинство заявителя.

После такого заключения комиссии от И.Матраимова поступила повторная жалоба 21 октября 2019 года. Изучив ее члены комиссии пришли к выводу, что из текста жалобы не представляется возможным четко установить, какие именно сведения порочат честь и достоинство заявителя, и, следовательно, отсутствует предмет рассмотрения.

В комиссии также отметили, что в их компетенцию не входит проверка подлинности аудиозаписей чьих-либо разговоров.

«Более того, комиссия не правомочна давать оценку действиям, имеющим частный (конфиденциальный) характер. Рассмотрение жалобы не представляется возможным и ввиду предубежденности самого заявителя о небеспристрастности и необъективности комиссии, заблаговременно выраженной в его обращении», – сообщают в комиссии.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской обл. и г.Бишкек

17.12.2019

ОО «Журналисты» проводят встречи с региональными журналистами

Руководитель общественного объединения «Журналисты» Марс Тулегенов и руководитель проекта «Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ» Марат Токоев проводят встречи с региональными журналистами.

19 декабря планируется встреча с журналистами г. Нарын, а 20 декабря – г. Каракол. В начале 2020 года подобные встречи пройдут в городах Баткен, Ош и Джалал-Абад.

Отметим, что 3 декабря представители ОО «Журналисты» уже встречались с журналистами г. Талас.

Во время этих встреч будет подниматься вопрос нарушений прав журналистов и СМИ. Как показали результаты 8 месяцев мониторинга нарушений прав представителей масс-медиа, поддерживаемый Фондом «Сорос-Кыргызстан», для журналистов остается острым вопрос доступа к информации. Особенно это актуально в регионах.

Также не уменьшается количество исков чиновников против журналистов и СМИ. При этом сумма таких исков растет с каждым годом. На сегодня чиновники требуют не менее 1 млн. сома моральной компенсации. Суды же чаще всего удовлетворяют эти исковые суммы. Даже в случае уменьшения ее судом, сумма все равно остается непосильной для СМИ. Установление такой суммы с большой вероятностью преследует только одну цель – добиться закрытия СМИ.

Также, как показали результаты мониторинга, региональные журналисты очень пассивны в защите своих нарушенных прав. Во время встреч будет озвучен призыв более активно защищать свои права. Представители ОО «Журналисты» считают, что, если журналисты не будут делать этого, то сложно говорить о свободе слове в стране в целом.

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

09.12.2019

«Азаттык» пока не получал повестки из суда по иску Райымбека Матраимова

Юристы «Азаттык Медиа» готовы рассмотреть иск экс-заместителя государственной таможенной службы. Об этом ОО «Журналисты» сообщила руководитель СМИ Айзада Касмалиева. По ее словам, они узнали о намерении Райымбек Матраимова подать в суд на журналистов «Азаттык Медиа».

Напомним, экс-замглава таможенной службы Райымбек Матраимов после выхода с очередного допроса в ГКНБ, отвечая на вопросы журналистов рассказал, что подает в суд на журналистов, которые провели расследование о коррупции на таможне.

«Всё это напраслина, ложь и клевета. Это, во-первых. А во-вторых, на людей, которые ставят под сомнение мою честь и достоинство, распространяют порочащие меня лживые сведения, я подал в суд – на Ширин Айтматову, Мухаммедали Токтакунова и других журналистов. В суде с ними все выясним», – заявил бывший таможенник.

Он добавил, что готовит иск в суд и в отношении самого радио «Азаттык». «Так как это международное СМИ, то и мы готовим иск на этом уровне», – сказал Райымбек Матраимов.

На своей странице в фейсбуке журналист «Азаттык» Мухаммедали Токтакунов написал, что подача в суд – это право Райымбека Матраимова. «Но сегодня он не ответил на несколько вопросов. Почему Айеркен Саймаити перевел в фонд имени Матраимова 2,4 млн долларов? На какие деньги Хабибулла Абдукадыр и жена Райымбека Матраимова строят в Дубае гостиницу? И на какие деньги в Дубае куплены три объекта недвижимости общей стоимостью 12,5 млн долларов? Почему Матраимов, не сообщил о них в декларации, когда работал на должности заместителя главы таможни?», – задал вопросы журналист.

В свою очередь экс-депутат ЖК, активистка Ширин Айтматова в интервью журналистам сообщила, что подача в суд со стороны Райымбека Матраимова – это хорошая возможность получить от него объяснения об его богатстве. «Он приехал на допрос в ГКНБ на автомашине стоимостью в 7,6 миллионов сомов. Чтобы купить такую машину простой таможенник должен трудиться 20 лет. Из расследования журналистов мы уже знаем, что у него есть недвижимость на 10 миллионов долларов. Это двуличие и вседозволенность. Видно, что Матраимов счастлив и власти дали ему добро на это», – сказала Ш.Айтматова.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

В Свердловский районный суд г. Бишкек 09.12.2019 года с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда обратились Матраимов И.И., Матраимов Р.И., Джумаева М.Ш. и Тургунова У.С., а также и Общественный благотворительный фонд «Фонд имени Исмаила Матраимова» к учреждению «Азаттык Медиа», журналисту Али Токтакунову,ОФ «Kloop Медиа» и ИА «24.kg». Так, в рамках исковых требований истцы просят признать несоответствующими действительности отдельные сведения в материалах, опубликованных ответчиками и компенсации морального вреда на общую сумму 60 000 000 сомов.

В соответствии с исковыми требованиями истцы предъявляют к учреждению «Азаттык Медиа» требования признать несоответствующими действительности и оскорбляющими честь и достоинство и деловую репутацию истцов сведения, опубликованные в материалах:

«Из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов. При чем тут Матраимовы?» от 30.05.2019г., «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан» от 22.11.2019г.; «Убийство Саймаити. Обещание, которое не дали выполнить»; «Как клан Абдукадыра перевозил миллионы долларов через теневых курьеров», а также взыскать моральный вред на общую сумму 32 500 000 сомов, от Али Токтакунова – 10 000 000 сомов, с учреждения «Азаттык Медиа» — 22 500 000 сомов. Дата рассмотрения 19.12.2019 года. Следующая дата рассмотрения 20.01.2020 года.

11.12.2019

Сайт Kyrgyztoday обжаловал решение по иску экс-спикера

Сайт Kyrgyztoday обжаловал решение по иску экс-спикера Ахматбека Келдибекова в Бишкекском горсуде.

Напомним, бывший чиновник в Первомайском районном суде столицы выиграл иск против интернет-издания. Экс депутат ЖК посчитал, что Kyrgyztoday оскорбил назвав его коррупционером. Он требовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба. Однако суд частично удовлетворил требование истца. Kyrgyztoday обязан снять унижающие честь и достоинство Ахматбека Келдибекова статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации.

По словам адвоката истца Гули Рыскуловой, в ходе судебного разбирательства во второй инстанции решится вопрос, намерен ли Ахматбек Келдибеков отозвать материальные претензии. Она отметила, что журналисты так и не опубликовали опровержение и не сняли с сайта публикации, ставшие предметом судебного разбирательства.

Главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев в интервью ОО «Журналисты» сообщал, что редакция не планирует давать опровержение и собирается судиться с экс- спикером.

«Когда-то в 2014 году, во время атамбаевского режима мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно дойдем до Верховного суда», – сказал руководитель интернет-издания.

«Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», – отмечает главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

11.12.2019

Верховный суд КР хотел рассматривать иск к газете «Ачык саясат плюс» без адвоката

Об этом ОО «Журналисты» сообщила главный редактор издания Назгуль Мамытова. По ее словам, сейчас в Верховном суде КР рассматривается дело по иску депутата ЖК Кожобека Рыспаева к газете «Ачык саясат плюс».

«Судьи хотели рассмотреть дело без адвоката, который представлял наши интересы. До этого защитник СМИ уже оставил официальное письмо, с просьбой отложить процесс в связи с тем, что он находиться в зарубежной командировке. Но они хотели в спешном порядке вынести решение. Однако после наших аргументов, все-таки решили отложить заседание суда», – говорит она.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по делу газеты «Ачык саясат плюс». До этого Октябрьский районный суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата Кожобека Рыспаева.

Причиной иска стала статья от августа 2018 года, в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном». Депутат ЖК просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Мы будем ждать решение Верховного суда. Но если решение на измениться и с нас потребуют 300 тысяч сомов, то журналистам придется устроить акцию по сбору средств. Таких средств у газеты нет. Даже если мы продадим мебель, технику, то такой суммы не наберем. Если нам не удаться наскрести эту сумму, то придется закрыть газету», – говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суды не поинтересовались у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч сомов для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», – говорит адвокат издания, медиапредставитель Акмат Алагушев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

17 декабря 2019 года судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики решения районного и городского судов оставлены в силе. Данное решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Причинение имущественного вреда журналистам и объектам СМИ и интернет-изданий

04.12.2019

На съемочную группу NewTV напали и разбили камеру. Журналисты написали заявление в милицию

Об этом ОО «Журналисты» сообщил генеральный продюсер телеканала NewTV Алтынбек Деркембаев. По его словам, это факт уже зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков.

«На съёмочную группу телеканала NewTV было совершено нападение. Это произошло во время рейда предприятия «Тазалык» по демонтажу незаконных строений в Бишкеке. Во время работы журналистов на телеоператора Калыбека Абдымомутова напали трое неизвестных. Они сломали видеокамеру телекомпании. На неоднократные призывы прекратить незаконные действия в отношении журналистов нарушители порядка не реагировали. Тогда мы вызвали милицию. Они спешно покинули место события на частном авто и даже совершили наезд на корреспондентов NewTV. В результате чего, оператор Абдымомутов получил телесное повреждение», – говорит А.Деркембаев.

Неизвестные лица наехали на ногу журналиста. Журналист обратился в больницу. Пока врачи не поставили диагноз.

«Пока мы не оценивали материальный ущерб компании. Телевизионная техника очень дорогая. Сама повреждённая камера стоит около 7-8 тысяч долларов. То есть нам причинили ущерб в крупном размере. Наш оператор предупреждал нападавших, что техника дорогая и хрупкая. Но женщина, которая разбила камеру, кричала, что ее контейнер стоит больше», – говорит Алтынбек Деркембаев.

По словам генпродюсера, нападавшие, возможно, являются хозяевами незаконных сооружений. Они напали именно на оператора, который фиксировал процесс демонтажа нелегальных контейнеров. При этом неизвестные кричали, чтобы оператор не снимал и вообще не реагировали на слова, что журналисты имеют право проводить сьемки.

Кстати, на месте присутствовали сотрудники мэрии и представители правоохранительных органов. Но несмотря на это нарушители смогли скрыться.

«Мы будем ждать от правоохранительных органов того, чтобы они нашли виновных. Мы ждем от возмещения ущерба и надеемся, что наш коллега не получил серьезных увечий», – добавил Деркембаев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Действия нападавших можно квалифицировать по ст.210 УК КР как «уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб» так как стоимость поврежденной камеры превышает 10.000 сом, при этом в дальнейшем обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое преступление либо предъявлено дополнительное обвинение по соответствующей статье УК КР.

Угрозы в отношении журналистов и СМИ и интернет-изданий

23.12.2019

Каракольские журналистки подвергаются угрозам со стороны сотрудника ГКНБ

Айгуль Такырбашева и Алена Хоменко, фрилансеры, бывшие сотрудницы телекомпании «Антен ТВ», уже 4 месяца ждут результатов своего заявления на сотрудника спецслужб, который угрожает физической расправой.

Ранее журналистки работали по проекту Интерньюс на тему экстремизма и радикализма среди молодежи. Согласно проектным задачам, необходимо было устанавливать связи с местными органами, в том числе с ГКНБ. Центральный аппарат дал добро на сотрудничество и взаимодействие с областным представительством, поэтому журналистки решили познакомиться с местными сотрудниками и рассказать им о проекте.

«К нам на встречу вышел Нурлан Орозбеков, мы с ним не были ранее знакомы. Мы ему сказали о том, что центральное руководство в курсе. Он нам грубо ответил «Поздравляю!». Мы поняли, что беседы и никакого сотрудничества с ним у нас не получится», – говорят журналистки.

Позже в июне месяце этого года журналисток официально пригласили на конференцию, посвященную экстремизму и терроризму. В начале съемок девушек попросили выйти и прекратить съемку, объясняя это тем, что в зале находятся сотрудники спецслужб. Журналистам пришлось объяснять, кто их позвал и зачем. Там же они столкнулись с Нурбеком Орозбековым. По словам журналисток, он начал вести себя агрессивно. Айгуль Такырбашева спросила у него, не по его ли указке им запретили вести съемку. На что он начал угрожать им: «Эй, ты смотри, чтобы с тобой ничего не случилось…».

«Я занервничала и испугалась, думала он меня ударит. Между нами произошёл конфликт, мне было очень страшно», – вспоминает А.Такырбашева

В этот же день журналистки написали заявление на Н.Орозбекова в областную прокуратуру.

14 августа дело перешло в военную прокуратуру в г. Балыкчи.

«Сейчас сказать что-то мы не можем, через неделю будет результат следствия. Дело будет рассмотрено по всем нормам закона», – сообщил нам следователь военной прокуратуры, рассматривающий данное дело.

На очной ставке Н.Орозбеков все отрицал и обвинял журналистов в клевете.

Н.Орозбеков отказался прокомментировать нам данную ситуацию, сказав лишь, что все это неправда и угроз не было.

Алена Хоменко уверена, что это связано с их журналистcкой работой, ранее они освещали много острых тем (разработка урана, строительство дорог, мусорный полигон), также участвовали в митингах. «ГКНБ выходят на моих родственников, запугивают их и просят, чтобы мы закрыли рот», – сообщила она.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области

Комментарий

Новый (действующий) уголовно-процессуальный Кодекс КР позволяет по сути бессрочно вести досудебное производство без предъявления кому-либо обвинения, в связи с чем трудно назвать нарушением столь длительную проверку. Журналисты правильно отреагировали на действия сотрудника, при этом возможно следует обратиться с жалобой в вышестоящий орган либо руководство того подразделения, которое ведет до следственное производство.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».