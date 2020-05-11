Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ за апрель 2020 года

В апреле мониторинг зафиксировал 9 сообщений. Из них 2 определяет фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 6 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 1 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

17.04.2020

Джалал-Абад: «Кыргызпочтасы» задолжал большую сумму областным газетам

Долги городских и районных отделов Государственного предприятия «Кыргызпочтасы» в Джалал-Абадской области перед областными изданиями «Акыйкат» и «Янги тонг» (прежняя «Жалал-Абад тонги») выросли. Нет надежды, что отделения почты скоро погасят свои долги. Представители этой сферы вынуждены признать, что ситуация в системы почты сложная. А это значит, что проблема долгов, а с ними и имущественные права газет продолжат оставаться острыми.

Общий долг почтовиков перед двумя областными газетами составляет почти 1 млн сомов. Из них долг перед «Акыйкат» 870 тыс. 340 сомов, перед «Янги тонг» 116 тыс. 915 сомов. В первом квартале этого года размер долга не уменьшился.

По словам представителей областного мультимедийного центра, все газеты проводят подписку через отделения почты, а все собранные средства направляют на покрытие типографских расходов. Если отделения почты не вовремя оплатят свои долги, то возникает дефицит средств.

«Редакция газеты «Янги тонг» до этого сама организовывала подписку и доставку газет, поэтому долг почтовиков перед ней меньше. А газета «Акыйкат» на основе соглашения работает со всеми городскими и районными почтовыми отделениями, поэтому накопившийся долг перед ней больше. Например, Джалал-Абадская городская почта на начало этого года должна была газете 592 тыс. 394 сома. Год назад сумма долга составляла 376 тыс. 811 сомов, т.е. размер долга за год не уменьшился, а вырос. Такая же ситуация и с другими почтовыми отделениями», — говорит заместитель гендиректора областного медиа центра Арстанбек Якубов.

Согласно полученным сведениям, на 1 января долг перед «Акыйкат» Ноокенской районной почты составляет 19 тыс. 200 сомов, Токтогульской районной почты – 6600 сомов, Базар-Коргонской районной почты – 120 тыс. 130 сомов, Сузакской районной почты – 131 тыс. 426 сомов. Здесь только Токтогульская районная почта сумела уменьшить размер своего долга.

Почтовики признают, что у них практически нет возможности уменьшить свой долг перед газетами. Это связано с имеющимися финансовыми трудностями в этой сфере.

«В сегодняшнее время в системе почты сложно заработать, с небывалым развитием систем коммуникации, мобильной связи традиционная почта испытывает упадок. Сложилась непростая финансовая ситуация. Если раньше система почты зарабатывала на доставке пенсий, пособий, то сейчас все эти услуги оказываются банками. Конечно, мы должны погасить все свои долги перед газетами, но у нас нет для этого возможностей, будет очень сложно полностью погасить долги. Есть долги еще от прежних лет. Мы стараемся, например, если долг перед «Янги тонг» 1 октября 2019 года был в размере 140 тыс. 297 сомов, то на 1 января текущего года он уменьшился до 116 тыс. 915 сомов. Мы будем предпринимать все меры для дальнейшего погашения долга», — сообщил руководитель Джалал-Абадского городского отдела Госпредприятия «Кыргызпочтасы» Кадыржан Мамбеткулов.

Кыргызское правительство проводит политику оптимизации региональных медиа организаций, в рамках которой областные газеты потеряли самостоятельность и были включены в состав областного мультимедийного центра. Однако в связи с этим у газет появилась очередная проблема. Газета «Акыйкат» в прошлом году заключала соглашение с отделениями почты, по которому подписная цена должна была быть в размере 7-8 сомов. Тогда газета выходила раз в неделю объемом 8 полос. Ныне же с учетом того, что все районные газеты были ликвидированы, объем газеты был увеличен до 16 полос, чтобы получить возможность осветить все регионы области. Значит увеличились и типографские расходы. Однако отделения почты отказываются изменить подписную цену газет до 14 сомов, т.к. читатели уже подписались и деньги их были собраны. Газета проигрывает и здесь.

«Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией в стране, газеты приостановили свою деятельность. Однако, как только карантин закончится, газеты начнут выходить. Тогда мы начнем подписку на газеты на вторую половину года. Также мы усилим работу по возврату своих долгов из почтовых отделений, т.к. нам очень нужны будут средства на издание газет. Мы должны выполнить свое обязательство перед читателями», — говорит А.Якубов.

Однако, верится с трудом, что в нынешней сложной ситуации в почтовых отделениях удастся возвратить все долги. Главный офис «Кыргызпочтасы» должен будет обратить внимание на эту проблему и помочь погасить долги. Иначе будут продолжать нарушаться имущественные права и законные интересы областных газет и будет сложно медиа центру выполнять свои обязательства перед типографией.

Напомним, что в газетах «Акыйкат» и «Янги тонг» в настоящее время трудятся более 10 человек. Газеты выходят с 1991 года.

Жалил Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области

21.04.2020

Комендатура Бишкека начала аккредитацию представителей СМИ на время ЧП

Указом Президента Кыргызской Республики в отдельных городах и районах страны было продлено и введено чрезвычайное положение на период до 30 апреля 2020 года. По сообщению комендатуры столицы, пик эпидемиологической ситуации в нашей стране еще не преодолен и с каждым днем растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией.

Но комендатура будет выдавать журналистам пропуска, с которыми журналисты могут пересекать блок — посты. Соответствующие разрешения будут действовать только с 06:00 часов до 21:00 часов и не будет распространяться на период действия комендантского часа.

Напомним, до этого заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмазбек Орозалиев не спешил предоставлять аккредитацию СМИ.

С введением режима ЧП медиасообщество выступило с обращением к властям, где отмечалось, что нужно начать процесс аккредитации СМИ во время ЧП.

Также некоторые СМИ объединились и направили обращения властям страны. В частности, журналисты отметили, что готовы соблюдать все нормы карантина, и им нужна лишь возможность свободно исполнять свои профессиональные обязанности.

14 апреля аппарат президента КР рекомендовал республиканскому штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в условиях режима ЧП.

Нужно сказать, что большинство сотрудников СМИ Кыргызстана сегодня работают удаленно у себя дома.

Подобная изоляция сотрудников СМИ негативно отражается на качестве контента и способствует увеличению на медийном поле Кыргызстана слухов и фейковой информации.

Для СМИ, желающих получить аккредитацию, комендатура столицы вводит следующие нормы: — на редакцию печатных и интернет-изданий, радиостанций будут выдаваться два пропуска (бейджика) и один – на автомобиль; — телерадиокомпаниям будут выдаваться три пропуска (бейджика) и один – на автомобиль. Для аккредитации СМИ необходимо представить: — скан письма редакции СМИ на официальном бланке с указанием ФИО водителя, марки автомобиля и госномера. Документы необходимо направить на электронную почту комендатуры Бишкека.

Комендатура отмечает, что использование пропусков допускается исключительно в служебных целях. В случае выявления фактов нецелевого использования пропуска будет рассмотрен вопрос аннулирования аккредитации для всей редакции.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Нарушение конституционных гарантий свободы слова и творчества. Нарушение правил аккредитации

03.04.2020

Независимые журналисты Иссык-Кульской области испытывают трудности в получении информации

Журналисты Иссык-Кульской области в период ЧС перешли на удалённый формат работы. Многие разъехались по родным селам, но продолжают работать. Всю текущую общую информацию берут из республиканского штаба, и чаще по телефону. Редко выезжают на места. Но получить детальную информацию о финансовых средствах, выделяемых на борьбу с COVID-19, стало невозможно. Особенно, с этим сталкиваются независимые журналисты.

По словам местной журналистки-фрилансера Алены Хоменко, мэрия г. Каракол не предоставляет нужную информацию относительно гуманитарной помощи и выделяемых из бюджета средств на защитные меры. Сам градоначальник Адыл Каниметов никого не принимает. Вице мэры ссылаются на то, что мэр запретил им давать комментарии.

«Пресс служба мэрии распространяет недостоверную информацию. Все они, «типа» заняты карантинными мерами, и им не до журналистов. Дают шаблонную информацию», — отмечает А.Хоменко.

По словам журналистов, пресс-служба Полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области работает более профессионально, предоставляя информацию своевременно. Журналисты отмечают, что практически на все вопросы получают исчерпывающие ответы. Но на финансовые вопросы пока ответы не получают. Пресс- секретарь требует письменного запроса, ответ на который по закону будет получен в течении двух недель. Это в нынешних, чрезвычайных условиях не совсем удобно.

О сложностях в получении подобной информации говорит и корреспондент «Азаттык Медиа» Кундуз Сырдыбаева. По ее словам, она не смогла получить информацию от представителя Минздрава КР в области. Также она говорит, что сложно получить информацию по каким-либо финансовым вопросам. Везде требуют официального запроса.

«Региональный журналист сам отправить запрос не может. Этим занимается редакция, что отнимает определенное время. В итоге теряется оперативность информации», — отметила К.Сырдыбаева.

Сейчас региональная корреспондентка вынуждена больше освещать социальные темы.

Пресс-секретарь Полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев уверил, что вся информация выдается без ограничений.

«Мы хотим дать детальный ответ, с точными цифрами и датами», — отметил Ж.Кожоев.

Поэтому информацию о расходах по борьбе с коронавирусом они предоставляют по официальным запросам.

Однако, таких проблем с доступом к информации у государственных СМИ нет.

По словам директора Иссык-Кульской областной телерадиокомпании Чолпон Шаиковой, у них нет трудностей в получении информации, журналисты получают все материалы из первых рук. С введением режима ЧС, штат сокращен до 12 человек. Журналисты усиленно готовят новости и ежедневные вечерние эфиры. Съёмочные группы работают только по городу и выезжают по мере необходимости.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области

05.04.2020

Джалал-Абад: Ситуация с доступом к информации ухудшилась

Джалал-Абадские журналисты сообщают, что с вводом ЧП и комендантского часа стало сложней получать информацию и доводить ее до населения. В то же время, как признаются независимые журналисты, из-за невозможности получить аккредитацию они лишены доступа к определенной информации.

Хотя во время ЧП такие ограничения касаются всех СМИ, однако больше всего страдают от этого независимые медиа. Например, большинство журналистов вещающего на всю республику Джалал-Абадского телеканала «Регион» вынуждены сидеть дома, не имея возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. Однако телеканал не прекратил полностью свое вещание. Они дают в основном информацию от единственного доступного источника в настоящее время – Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса.

«О сложившейся ситуации мы получаем однобокую информацию. Наша попытка пригласить других на наш прямой эфир не увенчалась успехом, приглашенные гости не смогли прийти в нашу студию. Причина одна – всю информацию мы должны получать только от республиканского штаба, кроме них никто не может давать эту информацию», — сообщил руководитель телеканала «Регион» Рамиз Каимов.

По его словам, республиканский штаб дает свою информацию, но получить какую-либо информацию о состоянии, трудностях и успехах местного населения, медиков очень сложно. Координатор министерства здравоохранения по области на все обращения отвечает отказом, ссылаясь на республиканский штаб. Поэтому по этой теме ничего не смогли сообщить народу. Комендатура же по городу Джалал-Абад и Сузакскому району хоть и отвечает на некоторые вопросу в он-лайн режиме и идет на сотрудничество, однако эта информация оказывается неполной и она отвечает только на те вопросы, которые касаются ее работы.

«Высказывается много критики в адрес местных властей, правительства, мы все это даем в эфир, но не всегда. Ситуация у нас сложная, и потому, чтобы не усугубить ее, не портить настроение тем, кто делает все, чтобы выправить ситуацию, мы порой идем на самоограничение. В этой части у нас есть определенные сложности», — говорит Р. Каимов.

Некоторые журналисты отмечают, что на брифинги или пресс-конференции допускаются только журналисты государственных СМИ, независимых же журналистов не приглашают и не дают им аккредитацию. По словам регионального корреспондента радио «Азаттык» Руслана Калматова, особенно сложно получить какую-либо информацию о ситуации в учреждениях здравоохранения, действиях медиков.

«У нас нет трудностей в получении информации о местных событиях от местных властей, сведения экономического характера можем получить по телефону. Однако невозможно получить информацию о работе учреждений здравоохранения, их обеспеченности, состоянии медиков, связанную с коронавирусом. Говорят, чтобы мы обращались в Бишкек, а оттуда получить такую информацию нам нелегко», — говорит Р.Калматов.

Региональный корреспондент телеканала «Ынтымак» Кабылбек Кочконбай уулу тоже недоволен сложностью получения информации от системы здравоохранения. Как он сообщает, на ежедневных он-лайн брифингах многие вопросы остаются без ответа.

«Нам так и не удалось получить информацию о ситуации в медучреждениях, условиях работы медиков. Руководители местных отраслевых ведомств отказываются предоставлять такую информацию. Все ссылаются на республиканский штаб. Комендант по городу Джалал-Абад и Сузакскому району ежедневно дает он-лайн брифинги, однако он не сможет ответить на все вопросы. Таким образом нам не удается получить ответы на интересующие нас вопросы», — делится К.Кочконбай уулу.

Однако и у журналистов государственных СМИ не все гладко в нынешней ситуации. По словам руководителя Жалал-Абадского мультимедийного центра Тургунбая Алдакулова, особенно их тревожит вопрос безопасности. Из-за угрозы заражения коронавирусом из имеющихся 50 сотрудников в настоящее время работают только пятеро.

«Меня постоянно тревожит опасность возможного заражения наших журналистов коронавирусом. Наши журналисты вынуждены выходить на улицу, общаться с различными людьми, однако нам никто не предоставил средства личной защиты. Да, нам дали маски, перчатки и антисептические средства, но ведь этого недостаточно. Я очень завидовал нашим коллегам из Нарына, которым предоставили 8 комплектов защитных средств. Такие средства нужны и нашим журналистам», — считает руководитель Джалал-Абадского мультимедийного центра.

Что касается доступа к информации, то по словам Т.Алдакулова, они не испытывают особой проблемы, ежедневно приглашают на прямой эфир руководителей соответствующих ведомств.

«Комендант по городу Джалал-Абад и Сузакскому району, местные руководители приходят к нам в студию и дают информацию в прямом эфире, отвечают на все поступающие вопросы. У нас нет проблемы в предоставлении информации населению. Однако, учитывая вопрос безопасности, мы не приглашаем к нам в студию журналистов со стороны, чтобы могли задавать вопросы напрямую. Мы дорожим здоровьем каждого сотрудника центра, потому пошли на такие меры. Многие в начале нас не понимали, но постепенно они убедились, что мы поступили правильно», — сообщает Т.Алдакулов.

Напомним, что указом Президента КР в городе Джалал-Абад и Сузакском районе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Жалил Сапаров,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области

07.04.2020

Проблемы с доступом к информации у нарынских журналистов

Хотя в Нарынской области объявлена не Чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация, однако было сильно ограничено передвижение местного населения. Это отразилось и на доступе к информации журналистов.

Нарынская область входит в регионы, где СМИ малочисленны. Кроме Нарынского областного мультимедийного центра (НОМЦ) здесь нет независимых каналов, газет и сайтов. Имеются только региональные корреспонденты отдельных республиканских СМИ и сайтов.

«У нас нет никаких проблем с доступом к информации, — говорит гендиректор НОМЦ Каныкей Жунусова. – Мы постоянно получаем информации от Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующие специалисты в прямом эфире отвечают на вопросы населения. В связи с ситуацией, на неопределенное время приостановили выпуск газеты «Тенир Тоо». Сотрудники сайта из дома обновляют веб-ресурс. Мы получили восемь комплектов защитных костюмов. Помогают хлором и масками».

Однако региональные корреспонденты сообщают о сложностях с доступом к информации.

«Сложно что-либо уточнить на местах. Особенно трудно с представителями системы здравоохранения. Например, когда звоним в областной центр семейной медицины трубку постоянно берет одна женщина. Она всегда говорит, что ничего не знает, а руководителя нет на месте. Руководители никогда не берут трубку. Мы вынуждены брать только ту информацию, которую нам предоставляют штаб или представительство правительства в области», — делится своими проблемами региональный корреспондент международного агентства «Sputnik Кыргызстан» Максат Абдракунов. Его слова подтверждает и региональный корреспондент радио «Азаттык» Мирлан Кадыров.

«Нет никаких проблем при получении информации другого рода. Потому что многие в этом сами заинтересованы. Однако у нас серьезные проблемы при получении информации, касающейся коронавируса. Руководители медики не берут трубку. Поэтому мы вынуждены опираться только на информацию республиканского штаба», — сообщает М.Кадыров.

«Нельзя сказать, что нам легко получать информацию. Приостановление общественного транспорта добавило трудности для меня. Я живу на западной части города, далеко от центра. Иногда, чтобы на месте уточнить информацию мне приходится ехать туда на велосипеде. Многие просто не берут трубку. Обещают, что уточнят и перезвонят, но обычно не перезванивают. Звонишь сам, не берут», — говорит региональный корреспондент АКИpress Алмаз Омурзаков.

Пресс-секретарь Представителя Правительства в области Назгүл Мусуралиева призаналась, что в последние дни она тоже прекратила давать информации предстаивтелям СМИ: «В начале журналистам давал информацию штаб, и я тоже, когда обращались, уточняла информацию и сообщала. Однако в последнее время мы стали давать информацию только после республиканского штаба».

На 7 апреля в Нарыне выявлено 5 больных коронавирусом.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области

10.04.2020

В Таласе работают только областной канал и «3-канал»

В Таласе из местных СМИ работают только областной мультимедийный центр и частный «3-канал». Общинное радио «Радиомост» в настоящее время не вещает. Других частных СМИ в области нет. Имеются только региональные корреспонденты отдельных республиканских телеканалов и информагентств.

В связи с карантином журналисты областной газеты все отпущены по домам. «Пропусками обеспечили не всех журналистов. Их дали только корреспондентам областного мультимедийного центра, «3-канала», ОТРК, ЭлТР и «АКИпресс». Пропуска не смогли получить даже региональные корреспонденты областного мультимейдиного центра», — сообщает заместитель директора мультимедийного центра по газете Козубек Иманкулов.

Поэтому население получает местные новости только от областного канала и «3-канала». При этом большая часть этих новостей связана с коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь Полномочного представителя Правительства КР в области Бакай Садыров, информацию о коронавирусе в области дает только специально созданный штаб. Это происходит на регулярно проводимых брифингах.

13.04.2020

Возможности баткенских журналистов уменьшились

В связи с пандемией коронавируса и в Баткенской области была введена чрезвычайная ситуация – установлено 4 основных и 23 внутренних карантинных поста. Без специального пропуска пройти через эти посты невозможно. Это сказалось и на деятельности журналистов, которые были вынуждены оставаться только в окрестностях места проживания. Многие СМИ перешли на работу из дома.

С принятием мер безопасности журналисты имеют возможность получать короткие сведения только от пресс-служб органов власти. В такой ситуации своевременное информирование населения становится сложным делом. По мнению свободного журналиста Жениша Айдарова, пресс-секретари, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию, сами определяют, что дать из информации о коронавирусе или других сведений, а что нет.

«В последнее время в регионах стало сложней получать информацию из официальных источников. Несмотря на то, что в данное время со стороны общества имеется большая потребность в официальной информации, областные ведомства не желают давать какую-либо информацию, ссылаясь на «запрет сверху». В то же время некоторым СМИ такая информация все же дается, т.е. имеется избирательный подход», — сообщает Ж.Айдаров.

По словам корреспондентки Баткенского мультимедийного центра Арзыгуль Галымбетовой, в связи с ситуацией усилился контроль и над распространением информации. В эфир идут только те материалы, которые были предоставлены пресс-службами Правительства и других госорганов.

«Поскольку мы являемся государственным каналом, случается, что некоторые сведения замалчиваются. Обладминистрация говорит: «мы сами подготовим, а вы зачитайте в эфире», — делится А.Галымбетова.

Пресс-секретарь Полномочного представителя Правительства КР в области Чолпон Бердикулова сообщила, что в связи с введением чрезвычайной ситуации есть некоторые ограничения и в деятельности журналистов. Для прохождения через блокпосты нужно специальное разрешение полномочного представителя.

«Журналисты получают информацию на онлайн брифингах. Помимо этого, если нужно интервью с полночным представителем или другим руководителем, то это возможно для одного представителя от СМИ. Другие журналисты могут скопировать это интервью», — сообщила Ч.Бердикулова.

В целом местные СМИ ограничены только информациями от пресс-служб. Некоторые готовят материалы о весенне-полевых работах, заморозках. Однако основная часть информации посвящена ситуации с коронавирусом.

В настоящее время в области работают корреспонденты ЭлТР, «Азаттык», «Ала-Тоо 24», Баткенского областного медиа центра, «АКИпресс» и «7 канала». Остальные СМИ перешли на работу из дома.

Нургазы Жайнаков,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области

24.04.2020

В Ошской области некоторые СМИ не могут получить аккредитацию

В связи с пандемией COVID-19 многие СМИ Ошской области работают онлайн из дома. Несмотря на это некоторые СМИ из-за отсутствия пропусков испытывают большие неудобства в своей работе. Так, телеканал «TMG» сообщает, что им сложно решать возникающие технические проблемы, т.к. их специалисты не имеют пропусков.

Как и в других СМИ сотрудники «TMG» работают дома, используя открытые данные готовят новостные выпуски в эфир, сообщает руководитель телеканала Кубаныч Жусанов. По его словам, когда возникают технические неполадки они вынуждены обращаться к тем, у кого есть пропуска, и просить их помочь им в устранении проблемы.

«В начале апреля мы два раза письменно обращались, но не смогли получить пропуска. Когда появилась возможность подать заявление в электронном виде, 21 апреля мы попросили выдать пропуск одной нашей машине и четырем нашим сотрудникам, работающим посменно. Ответ мы получили спустя полтора сутки. Пропуска на дали. 23 апреля мы снова обратились с просьбой выдать пропуск двум наши сотрудникам. Прикрепили все необходимые документы и отправили заявление. Через 3-4 часа нам снова отказали. Чтобы узнать причину отказа мы и звонили, и отправляли СМС. Но ответа не было», — говорит К.Жусанов.

Как сообщил руководитель пресс-службы Комендантуры г.Ош и Кара-Суйского и Ноокатского районов Женишбек Аширбаев, чтобы получить аккредитацию необходимо написать заявление на имя коменданта, заявление должен написать руководитель СМИ, обращение от журналиста не будет рассматриваться.

Касаясь отказа телеканалу «TMG», Ж.Ашырбаев объяснил это тем, что у них имелось сомнение, заявление поступило от канала или кто-то хочет получить пропуск, прикрываясь именем канала, т.к. в приложенном документе было написано ОсОО «Жаш FM» (телеканал «Т-Медиа-Групп»), т.е. сначала шло юридическое имя организации, а название канала было взято в скобки. Поэтому они и отказали.

«Уважаемые представители СМИ, если вы хотите пройти аккредитацию, то дайте нам или документальное название вашей организации или то имя, которое уже широко известно населению. Когда мы составляли систему, мы вводили те имена СМИ, которые были в нашей базе данных. Поэтому, чтобы отныне не было таких недоразумений, пожалуйста, отправляйте нам документальное название ваших СМИ и точную информацию о том, на что была дана вам лицензия. Отныне будет много цифровых взаимоотношений, для этого нужны гам точные данные», — обращается Ж.Ашырбаев.

В первые дни объявления чрезвычайной ситуации ряду государственных СМИ были даны пропуска. Только небольшое количество журналистов в защитной экипировке снимают на видео, делают репортажи, готовят эфиры. В настоящее время в обществе, в социальных сетях идет активное обсуждение вопроса, почему разрешение получили только государственные СМИ, а частным не дают такой возможности.

В связи с пандемий COVID-19 в Кыргызстане с 22 марта объявлена чрезвычайная ситуация, а 25 марта в отдельных территориях введено чрезвычайное положение.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Комментарий

Все вышеуказанные случаи являются нарушениями, связанными с доступом к информации и аккредитации СМИ. В некоторых регионах было объявлено ЧП, в некоторых ЧС, но это по сути не меняет дело.

31.03.2020 года Республиканский штаб по борьбе с корона вирусом опубликовал список разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения. Данный список предполагает возможность осуществления своей деятельности и передвижения в зоне чрезвычайного положения. Необходимо отметить, что режим чрезвычайного положения на были введены в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Нарын, а также в четырех районах (Сузакский, Ноокатский, Кара-Сууйский и Ат-Башинский). В остальной части республики действует режим чрезвычайной ситуации. Данные правовые режимы регулируются отдельными законами: Конституционный Закон КР «О чрезвычайном положении» и Закон КР «О гражданской защите».

Однако оба этих нормативных правовых актов не предусматривают ограничение либо запрет деятельности СМИ в период чрезвычайного положения. Соответствующие нормы законов устанавливают, что работа государственных органов в этих режимах должна осуществляться на принципах законности, гласности и временности. Конституция КР провозглашает право на свободу слова и свободу прессы.

Статьей 9, 10 закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» предусмотрен исчерпывающий перечень информации, не подлежащий предоставлению и распространению. Среди данного перечня не имеется оснований для не предоставления информации в случае введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Согласно абзаца третьего статьи 3 вышеназванного закона, ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом. Вместе с тем, Законом КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», Конституционным Законом КР «О чрезвычайном положении», Законом КР «О гражданской защите» не ограничивается право граждан на доступ к информации в условиях введения режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Государство приняло ряд решений, которые ограничивают возможность СМИ выполнять свою непосредственную обязанность по информированию общественности о текущей ситуации. Тем самым были нарушены основные положения Конституции, где любое ограничение прав и свобод допускается только на основании закона. При этом цели строго ограничены: защита национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, а также защита прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Кража имущества СМИ и интернет-изданий

09.04.2020

Милиционеры не нашли преступников, вломившихся в офис сайта «ПолитКлиника»

Руководство интернет издания «ПолитКлиника» передало в милицию видеодоказательства ограбления офиса редакции. Но, по словам журналистов, силовики игнорируют инцидент.

Об этом ОО «Журналисты» рассказала главный редактор издания Дилбар Алимова. По ее словам, ограбление было связано с деятельностью журналистов, а не было простой кражей. Поэтому это дело должно было рассматриваться иначе.

«Когда прибыла оперативная группа, то работники милиции сказали нам, мол, вы сами, наверное, и организовали эту кражу. Поэтому у нас возникли сомнения в их объективности. Мы занимаемся журналистским расследованием, поэтому решили провести собственное расследование. Мы пытались собрать видео с камер наблюдения ближайших зданий. Оказалось, что есть камеры, которые могли зафиксировать подозреваемых. Мы попросили милиционеров это выяснить, но не получили ответа», — говорит главред.

Как говорит Дилбар Алимова, некоторые владельцы камер отказались предоставить записи. Ведь сбором доказательств должны были заниматься силовые структуры. Нужно сказать, что записи автоматически стираются после определенного времени. Журналистка опасается, что из-за бездействия следователя записи будут потеряны безвозвратно.

По словам Дилбар Алимовой, следователь не особо горит желанием расследовать «кражу простого блокнота». Журналисты также просили приобщить к делу записи в рамках системы «Безопасный город». Как говорит главный редактор, следователь игнорирует запросы и не отвечает на звонки.

Напомним, в ночь на 3 марта неизвестные проникли в офис сайта «ПолитКлиника». В кабинете были разбросаны вещи, документы, исчез один хард-диск с важными данными. По версии Алимовой, преступники не забрали дорогую технику, а значит у них были другие цели, а не кража.

Дело расследует УВД Первомайского района Бишкека. Начато досудебное производство по статье 90 «Кража в незначительном размере». Пресс-секретарь УВД Первомайского района города Бишкека Алмаш Бекбоева сообщила, что расследование о краже в офисе СМИ продолжается и дополнительная информация будет опубликована.

С 2013 года «ПолитКлиника» издавалась в виде газеты, в 2017 году был запущен сайт. Журналисты издания стали одними из первых, кто начал сверять декларации с реальным имуществом политиков. Это издание опубликовало множество расследований на кыргызском языке. Их материалы перепечатывали многие СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

В случае бездействия следственных служб органов внутренних дел, в данном случае УВД Первомайского района города Бишкек, необходимо обратиться в территориальную прокуратуру с письменной жалобой на следователя или тех сотрудников, которые не надлежаще исполняют свои профессиональные обязанности с изложением всех деталей и соображений. Органы прокуратуры, в свою очередь, должны будут провести проверку, после чего дать письменный ответ.

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